До +37 °C и выше: какие регионы Украины и когда охватит аномальная жара из Европы

Главное из новости:
- На выходных в Украине ожидается жара +37 °C
- Европейский горячий воздух накроет всю страну
- Резкое потепление начнётся с пятницы
Украину накрывает мощная волна субтропического тепла, которое до этого выжигало Западную Европу. Уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара. Об этом в своем Telegram-канале предупредила известная синоптик Наталья Диденко.
Чего ожидать от погоды в пятницу
По прогнозам, пятница станет своеобразным "анонсом" предстоящего летнего экстремального тепла. Однако температурный режим в регионах будет неоднородным:
- Западные области: первыми почувствуют европейское влияние, здесь воздух прогреется до +28...+34 °C.
- Юг страны: температура будет стабильно держаться на отметке около +30°C.
- Остальная территория: в большинстве областей день будет умеренно тёплым — +24...+29 °C.
Несмотря на общую тенденцию к сухой погоде, кратковременные грозовые дожди локально пройдут на востоке Украины, а также местами затронут Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области.
Погода в столице
В Киеве пятница, 26 июня, обещает быть идеальной для прогулок перед сильной жарой. Дождей не предвидится, а термометры покажут максимально комфортные +26...+27°C.
На выходных температура поднимется до +37°C и выше
Настоящий температурный удар ждет украинцев уже в субботу и воскресенье. Воздушная масса из Западной Европы, где фиксировали рекорды выше +40°C, полностью изменит синоптическую карту Украины.
Традиционно удар европейской жары примет на себя Западный регион. Уже в воскресенье, 28 июня, раскаленный воздух охватит практически всю страну. Ожидается +32...+37°C, а местами столбики термометров могут превысить даже эту экстремальную отметку.
Метеорологи советуют заранее подготовиться к сильной жаре: позаботиться о запасах воды, избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы и воздержаться от длительного пребывания на улице.
Погода в Украине — последние новости
Как ранее писал Главред, антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура во многих европейских странах будет превышать отметки +35…+37 градусов и даже выше.
В то же время синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 24 июня объявлено штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.
Напомним, ранее Диденко заявляла, что страны Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальная жара не дойдет.
Между тем синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 28 июня погода в Украине будет переменчивой с комфортными летними температурами. По его словам, периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.
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О персонаже: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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