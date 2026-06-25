До +37 °C и выше: какие регионы Украины и когда охватит аномальная жара из Европы

26 июня кратковременные дожди с грозами пройдут в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях.

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Когда в Украину придет рекордная жара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

На выходных в Украине ожидается жара +37 °C

Европейский горячий воздух накроет всю страну

Резкое потепление начнётся с пятницы

Украину накрывает мощная волна субтропического тепла, которое до этого выжигало Западную Европу. Уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара. Об этом в своем Telegram-канале предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

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Чего ожидать от погоды в пятницу

По прогнозам, пятница станет своеобразным "анонсом" предстоящего летнего экстремального тепла. Однако температурный режим в регионах будет неоднородным:

Западные области: первыми почувствуют европейское влияние, здесь воздух прогреется до +28...+34 °C.

Юг страны: температура будет стабильно держаться на отметке около +30°C.

Остальная территория: в большинстве областей день будет умеренно тёплым — +24...+29 °C.

Несмотря на общую тенденцию к сухой погоде, кратковременные грозовые дожди локально пройдут на востоке Украины, а также местами затронут Хмельницкую, Винницкую и Житомирскую области.

Погода в столице

В Киеве пятница, 26 июня, обещает быть идеальной для прогулок перед сильной жарой. Дождей не предвидится, а термометры покажут максимально комфортные +26...+27°C.

На выходных температура поднимется до +37°C и выше

Настоящий температурный удар ждет украинцев уже в субботу и воскресенье. Воздушная масса из Западной Европы, где фиксировали рекорды выше +40°C, полностью изменит синоптическую карту Украины.

Традиционно удар европейской жары примет на себя Западный регион. Уже в воскресенье, 28 июня, раскаленный воздух охватит практически всю страну. Ожидается +32...+37°C, а местами столбики термометров могут превысить даже эту экстремальную отметку.

Метеорологи советуют заранее подготовиться к сильной жаре: позаботиться о запасах воды, избегать прямых солнечных лучей в пиковые часы и воздержаться от длительного пребывания на улице.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как ранее писал Главред, антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни температура во многих европейских странах будет превышать отметки +35…+37 градусов и даже выше.

В то же время синоптики Укргидрометцентра сообщили, что 24 июня объявлено штормовое предупреждение в южных областях — I уровень опасности. Там ожидаются грозы, град и шквалы со скоростью 15–20 м/с.

Напомним, ранее Диденко заявляла, что страны Западной Европы окажутся под влиянием мощной волны жары с температурой выше +40 градусов. Однако до Украины экстремальная жара не дойдет.

Между тем синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал, что до 28 июня погода в Украине будет переменчивой с комфортными летними температурами. По его словам, периодически из-за прохождения атмосферных фронтов возможны кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер.

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О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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