Ударит рекордная жара почти до +40: где раскалит больше всего и когда ждать спад

Читайте в материале:
- Какая будет погода в Украине на выходных
- В каких регионах будет жарче всего
- Когда ожидаются рекордные +38 градусов
Антициклон, принесший волну жары с запада Европы, постепенно распространяется на восток. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье, 28 июня, в большинстве областей ожидается +29…+34 градусов, а на западе страны ожидается еще более высокий показатель — от +33 до +37 градусов.
Погода в Украине на выходных
"Жара достигнет завтра, 27 июня, западной части Украины, ожидается +30…+35 градусов, на остальной территории будет еще немного прохладнее, днем +26…+29 градусов", — сообщила синоптик.видео дня
Местами в течение выходных возможны локальные грозовые дожди. Наиболее вероятны они будут в восточных областях, а также местами в центральной части Украины. На западе и юге будет преобладать сухая погода.
Погода в Киеве
В Киеве 27-28 июня существенных осадков не прогнозируется. Антициклон будет удерживать сухую погоду, а температура воздуха будет постепенно расти. В субботу ожидается около +29 градусов, в воскресенье — до +32, а в понедельник воздух прогреется уже до +34 градусов.
В воскресенье и понедельник самые высокие температуры прогнозируются в западных областях Украины, где воздух может прогреваться до +33…+38 градусов.
Когда ожидать ослабления жары
По прогнозу Диденко, ослабление жары ожидается ориентировочно со 2 июля.
Погода в Украине — последние новости
Главред ранее писал, что Украину накрывает мощная волна субтропической жары, которая до этого обжигала Западную Европу. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара.
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявил, что уже в выходные, 27 и 28 июня, погода в Украине будет очень жаркой. В некоторых областях температура поднимется до +38 градусов.
Напомним, антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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