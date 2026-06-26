Ударит рекордная жара почти до +40: где раскалит больше всего и когда ждать спад

Местами столбики термометров поднимутся до +33…+38 градусов.

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Погода в Украине на выходных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине на выходных

В каких регионах будет жарче всего

Когда ожидаются рекордные +38 градусов

Антициклон, принесший волну жары с запада Европы, постепенно распространяется на восток. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье, 28 июня, в большинстве областей ожидается +29…+34 градусов, а на западе страны ожидается еще более высокий показатель — от +33 до +37 градусов.

Погода в Украине на выходных

"Жара достигнет завтра, 27 июня, западной части Украины, ожидается +30…+35 градусов, на остальной территории будет еще немного прохладнее, днем +26…+29 градусов", — сообщила синоптик. видео дня

Местами в течение выходных возможны локальные грозовые дожди. Наиболее вероятны они будут в восточных областях, а также местами в центральной части Украины. На западе и юге будет преобладать сухая погода.

Погода в Киеве

В Киеве 27-28 июня существенных осадков не прогнозируется. Антициклон будет удерживать сухую погоду, а температура воздуха будет постепенно расти. В субботу ожидается около +29 градусов, в воскресенье — до +32, а в понедельник воздух прогреется уже до +34 градусов.

В воскресенье и понедельник самые высокие температуры прогнозируются в западных областях Украины, где воздух может прогреваться до +33…+38 градусов.

Когда ожидать ослабления жары

По прогнозу Диденко, ослабление жары ожидается ориентировочно со 2 июля.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Главред ранее писал, что Украину накрывает мощная волна субтропической жары, которая до этого обжигала Западную Европу. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявил, что уже в выходные, 27 и 28 июня, погода в Украине будет очень жаркой. В некоторых областях температура поднимется до +38 градусов.

Напомним, антициклон, который долгое время удерживал жару над Западной Европой, постепенно ослабевает. Это открывает путь горячим воздушным массам, которые уже в конце текущей недели и в начале следующей охватят практически весь континент.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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