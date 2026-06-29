Молния попала в 6-летнюю девочку: что известно о последствиях непогоды во Львове

Кратко:
- Львов накрыла сильная гроза и шквальный ветер
- В результате непогоды снесло часть крыши в Шевченковской администрации
- Также по городу повалены деревья и есть обрывы контактной сети
Днем 29 июня, после рекордной жары, на Львов обрушилась сильная непогода. Из-за сильного дождя и шквального ветра в городе начали падать деревья, повреждены здания и контактные сети. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
В частности, сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.
По словам мэра, возле парка Франко дерево упало прямо на троллейбус, а возле церкви Святого Юра поваленный ствол повредил линию электропередач. Также деревья упали на улицах Коперника и Ефремова.
Кроме того, зафиксированы обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Черновола - Липинского, на перекрестке Степана Бандеры - Коперника и возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко. На улице Липинского также временно отключили напряжение. На перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор.
"Прошу всех быть максимально осторожными. Не прячьтесь под деревьями, не приближайтесь к оборванным проводам и поврежденным конструкциям. Все городские службы работают. Как только погода позволит безопасно выполнять работы, мы начнем ликвидацию последствий", - подчеркнул Садовый.
В городе остановлено движение трамваев
Впоследствии Садовый добавил. что из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №1, 2, 3, 4, 8 и 9.
Городские службы уже работают над ликвидацией последствий. После уборки сваленных деревьев и восстановления контактной сети движение трамваев будет возобновлено.
Шестилетнюю девочку ударила молния
Во Львове в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка, сообщил мэр города.
"Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет", - отметил Садовый.
Непогода в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, местами с сильными кратковременными ливнями и шквалами, ожидаются на севере, западе и местами в центральной части Украины. О резком изменении погоды сообщила синоптик Наталья Диденко.
Кроме того, в Киеве сегодня вечером (29 июня) также ожидается дождь с грозой, который будет сопровождаться шквалистым усилением ветра.
По предварительным прогнозам, 2-3 июля через территорию Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и постепенное снижение температуры. Именно с приходом этого фронта жара начнет ослабевать, а в большинстве регионов станет заметно прохладнее.
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О персоне: Андрей Садовый
Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.
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