Молния попала в 6-летнюю девочку: что известно о последствиях непогоды во Львове

Из-за сильного ветра в разных районах города падают деревья, улицы заливает дождем, а кое-где выпал град.

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Львов накрыла сильная непогода / Коллаж: Главред, фото: Андрей Садовый

Кратко:

Львов накрыла сильная гроза и шквальный ветер

В результате непогоды снесло часть крыши в Шевченковской администрации

Также по городу повалены деревья и есть обрывы контактной сети

Днем 29 июня, после рекордной жары, на Львов обрушилась сильная непогода. Из-за сильного дождя и шквального ветра в городе начали падать деревья, повреждены здания и контактные сети. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

В частности, сильный ветер сорвал часть крыши здания Шевченковской районной администрации и повредил окна.

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По словам мэра, возле парка Франко дерево упало прямо на троллейбус, а возле церкви Святого Юра поваленный ствол повредил линию электропередач. Также деревья упали на улицах Коперника и Ефремова.

Кроме того, зафиксированы обрывы контактной сети на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Черновола - Липинского, на перекрестке Степана Бандеры - Коперника и возле остановки "Соборная" на улице Ивана Франко. На улице Липинского также временно отключили напряжение. На перекрестке Варшавской и Туннельной упал светофор.

"Прошу всех быть максимально осторожными. Не прячьтесь под деревьями, не приближайтесь к оборванным проводам и поврежденным конструкциям. Все городские службы работают. Как только погода позволит безопасно выполнять работы, мы начнем ликвидацию последствий", - подчеркнул Садовый.

В городе остановлено движение трамваев

Впоследствии Садовый добавил. что из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №1, 2, 3, 4, 8 и 9.

Городские службы уже работают над ликвидацией последствий. После уборки сваленных деревьев и восстановления контактной сети движение трамваев будет возобновлено.

Шестилетнюю девочку ударила молния

Во Львове в результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка, сообщил мэр города.

"Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением врачей. Состояние стабильное. Видимых следов поражения нет", - отметил Садовый.

Непогода в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, местами с сильными кратковременными ливнями и шквалами, ожидаются на севере, западе и местами в центральной части Украины. О резком изменении погоды сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кроме того, в Киеве сегодня вечером (29 июня) также ожидается дождь с грозой, который будет сопровождаться шквалистым усилением ветра.

По предварительным прогнозам, 2-3 июля через территорию Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и постепенное снижение температуры. Именно с приходом этого фронта жара начнет ослабевать, а в большинстве регионов станет заметно прохладнее.

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О персоне: Андрей Садовый Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

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