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Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38

Руслана Заклинская
28 июня 2026, 16:31
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Вслед за аномальной европейской жарой наступит резкое похолодание со стороны Скандинавии.
Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38
Погода в Украине с 29 июня по 5 июля / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине с 29 июня по 5 июля
  • Когда в Украину придет волна аномальной жары
  • Когда жара начнёт ослабевать

Погода в Украине с 29 июня по 5 июля будет меняться от жары к похолоданию. Волна аномальной жары в ближайшие дни частично затронет Украину. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Волна аномальной жары, охватившая в конце июня часть Европы, постепенно смещается в восточном направлении и уже в ближайшие дни частично затронет Украину. По прогнозу, самые высокие температуры ожидаются в западных областях и на крайнем юге. Местами столбики термометров поднимутся почти до +38 °C.

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В то же время жара продлится недолго. Уже ближе к выходным в Украину начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и стран Балтии, который принесет заметное понижение температуры благодаря северо-западным ветрам.

Погода 29 июня

В понедельник, 29 июня, ночью по всей Украине будет без осадков, на западе местами возможен слабый туман. Днём в северных и западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы до 17–22 м/с. На остальной территории — сухо. Температура ночью составит +15…+21 °С, днём повысится до +27…+32 °С, в западных и Одесской областях — до +38 °С.

Погода 30 июня

Во вторник, 30 июня, ночью дожди с грозами ожидаются в западных, северных и центральных регионах. Днем осадки сохранятся преимущественно в Карпатах и Прикарпатье. В других областях существенных осадков не прогнозируется. Температура ночью ожидается +17…+22 °С, а днём +28…+33 °С, на юге и в Закарпатье до +38 °С.

Погода 1 июля

В среду, 1 июля, переменная погода с грозовыми дождями ожидается на западе, местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 17–22 м/с. В большинстве других регионов — без значительных осадков. Температура ночью составит +17…+22 °С, днём +28…+33 °С, в южной части до +38 °С.

Погода 2 июля

В четверг, 2 июля, дожди с грозами пройдут в западных и Одесской областях ночью. Днем осадки охватят большинство регионов, кроме востока и Крыма. Местами возможны сильные ливни, град и шквалы до 15–20 м/с. Температура ночью +18…+23 °С, днём +30…+36 °С, на западе значительно прохладнее — +20…+27 °С.

Погода 3 июля

В пятницу, 3 июля, грозовые дожди ночью ожидаются в центре, на севере и местами на юге. Днем осадки сместятся на Левобережье, в остальных регионах преимущественно сухо. Температура ночью +16…+21 °С, днём +22…+27 °С, на востоке и юге до +35 °С.

Погода 4 июля

В субботу, 4 июля, в восточных областях ночью ожидаются кратковременные дожди, днем осадки сместятся на север Левобережья, местами возможна гроза. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +11…+17 °С, днем +22…+27 °С, на юге и в Крыму до +30 °С.

Погода 5 июля

В воскресенье, 5 июля, по всей Украине будет преобладать сухая погода, лишь на крайнем северо-западе днем местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный / юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем повысится до +22…+27 °С, в южных областях и на Закарпатье до +28…+31 °С.

Погода в Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине продолжается волна сильной жары, охватившая большинство регионов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самые высокие температуры сохранятся с 28 июня по 1 июля, после чего ожидается постепенное снижение.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на выходных будет преобладать сухая погода с локальными дождями. Самая высокая температура прогнозируется на западе — до 31–36° тепла.

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О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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