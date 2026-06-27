Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

В ближайшие дни в Украине сохранится сильная жара, которая начнёт ослабевать только в начале июля.

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Погода в Украине 28 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

Какая будет погода в Украине 28 июня

Где будет жарче всего

В каких регионах ожидаются дожди

В Украине продолжается волна сильной жары, охватившая большинство регионов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самые высокие температуры ожидаются с 28 июня по 1 июля. А уже со 2 июля температура начнет снижаться до более комфортной летней.

"Прогнозная диаграмма для Киева показывает, что сильная жара продлится в Киеве с 28 июня по 1 июля, а уже со 2 июля температура воздуха стабилизируется до комфортной летней", — говорится в сообщении. видео дня

Погода в Украине

В воскресенье, 28 июня, температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов. Жарче всего будет на западе страны, а также в Одесской, Житомирской и Винницкой областях — до +32…+37 градусов. Немного прохладнее будет на востоке Украины — от +26 до +29 градусов.

Дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в Черкасской области, в Днепре и прилегающих районах, в Полтавской области и Запорожье. Остальная территория останется сухой.

Погода в Киеве

В столице в воскресенье, 28 июня, ожидается +30…+32 градуса. В понедельник температура поднимется еще выше — до +32…+34 градусов. Осадков не прогнозируется.

По данным прогнозной диаграммы, сильнейшая жара будет держаться в Киеве с 28 июня по 1 июля, после чего с 2 июля температура стабилизируется и станет более комфортной.

По прогнозу синоптика, ослабление жары ожидается со 2 июля.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как писал Главред, в Украине в ближайшие дни станет еще теплее. На выходных будет преимущественно сухо. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. Местами синоптик прогнозирует дожди на Левобережье страны. А усиление жары произойдет в западных и юго-западных областях.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье, 28 июня, в большинстве областей ожидается +29…+34 градусов, а на западе страны ожидается еще более высокий показатель — от +33 до +37 градусов.

Ранее сообщалось, что Украину накрывает мощная волна субтропической жары, которая до этого обрушилась на Западную Европу. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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