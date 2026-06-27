Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Инна Ковенько
27 июня 2026, 16:02обновлено 27 июня, 16:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ближайшие дни в Украине сохранится сильная жара, которая начнёт ослабевать только в начале июля.
Погода в Украине 28 июня
Погода в Украине 28 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Читайте в материале:

  • Какая будет погода в Украине 28 июня
  • Где будет жарче всего
  • В каких регионах ожидаются дожди

В Украине продолжается волна сильной жары, охватившая большинство регионов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самые высокие температуры ожидаются с 28 июня по 1 июля. А уже со 2 июля температура начнет снижаться до более комфортной летней.

"Прогнозная диаграмма для Киева показывает, что сильная жара продлится в Киеве с 28 июня по 1 июля, а уже со 2 июля температура воздуха стабилизируется до комфортной летней", — говорится в сообщении.

видео дня

Погода в Украине

В воскресенье, 28 июня, температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов. Жарче всего будет на западе страны, а также в Одесской, Житомирской и Винницкой областях — до +32…+37 градусов. Немного прохладнее будет на востоке Украины — от +26 до +29 градусов.

Дожди наиболее вероятны в восточных областях, а также в Черкасской области, в Днепре и прилегающих районах, в Полтавской области и Запорожье. Остальная территория останется сухой.

Погода в Киеве

В столице в воскресенье, 28 июня, ожидается +30…+32 градуса. В понедельник температура поднимется еще выше — до +32…+34 градусов. Осадков не прогнозируется.

По данным прогнозной диаграммы, сильнейшая жара будет держаться в Киеве с 28 июня по 1 июля, после чего с 2 июля температура стабилизируется и станет более комфортной.

По прогнозу синоптика, ослабление жары ожидается со 2 июля.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как писал Главред, в Украине в ближайшие дни станет еще теплее. На выходных будет преимущественно сухо. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. Местами синоптик прогнозирует дожди на Левобережье страны. А усиление жары произойдет в западных и юго-западных областях.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже в воскресенье, 28 июня, в большинстве областей ожидается +29…+34 градусов, а на западе страны ожидается еще более высокий показатель — от +33 до +37 градусов.

Ранее сообщалось, что Украину накрывает мощная волна субтропической жары, которая до этого обрушилась на Западную Европу. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже с завтрашнего дня, 26 июня, температура начнет стремительно расти, а на выходных страну охватит настоящая аномальная жара.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

16:02Синоптик
Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:57Война
Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:41Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Последние новости

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданной

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

Реклама
15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

Реклама
13:42

В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:26

"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

12:49

Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

12:46

Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормкиВидео

12:44

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

12:39

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на КинбурнеВидео

12:12

Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

11:46

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромнаВидео

11:18

Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

11:01

Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

11:00

Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

10:53

Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

10:43

Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

Реклама
08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

22:50

Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять