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После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

Сергей Кущ
28 июня 2026, 16:26
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Наиболее комфортная погода сохранится на востоке Украины.
жара
После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее / Фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В большинстве регионов ожидается сильная жара
  • С 2–3 июля температура начнет снижаться

Новая неделя в Украине начнется с настоящей летней жары. Уже в понедельник, 29 июня, температура воздуха в ряде регионов приблизится к отметке +38 градусов, а осадков почти не ожидается.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что самая жаркая погода прогнозируется в западных областях страны. Здесь воздух в дневные часы прогреется до +33…+38 градусов.

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В северных, центральных и южных регионах также будет очень жарко — столбики термометров покажут +29…+33 градуса, а местами температура может достигнуть +35 градусов.

Наиболее комфортная погода сохранится на востоке Украины, где синоптики прогнозируют +27…+29 градусов.

Осадки 29 июня будут маловероятны. Лишь вечером локальные грозовые дожди могут пройти в Закарпатской, Волынской и Сумской областях.

В Киеве понедельник также обещает быть жарким. Днем температура воздуха повысится до +33 градусов. Существенных осадков в столице не прогнозируется.

Однако синоптики предупреждают, что уже в середине недели погодная ситуация изменится.

По предварительным прогнозам, 2–3 июля через территорию Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и постепенное снижение температуры.

Именно с приходом этого фронта жара начнет ослабевать, а в большинстве регионов станет заметно свежее.

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Отметим, что синоптик Иван Семилит во время комментария УНИАН заявил о прогнозируемых пиковых показателях. По его словам, сильная жара +35…+38 градусов поможет объяснить необходимость введения предупредительных мер в ряде западных областей и оперативного информирования населения.

Как ранее сообщал Главред, Наталья Диденко высказал позицию по поводу изменения погодной ситуации. Диденко обратила внимание на сложные атмосферный фронт и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для координации реагирования и смягчения последствий для сельского хозяйства и инфраструктуры.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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