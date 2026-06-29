До +38°C, шквалы и грозы: синоптик рассказала, когда жара начнет отступать

Во вторник, 30 июня, большая часть территории страны окажется во власти сухой и солнечной погоды.

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Синоптик рассказала, когда жара начнет отступать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Температурная карта Украины в конце июня

Когда ждать ослабления жары

Последние дни июня Украина встречает по-настоящему летней погодой. Практически по всей стране установилась сильная жара, а температурные показатели местами достигают очень высоких значений. О том, какой будет погода в ближайшие дни, где возможны сильные порывы ветра и когда жара начнет отступать, рассказала синоптик Наталка Диденко.

Температурная карта Украины в конце июня

Западные области: окажутся в эпицентре чрезвычайной, экстремальной жары - столбики термометров достигнут +33...+38 °C.

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Центр и Юг: будет господствовать сильное жаркое лето с показателями +30...+35 °C.

Север: ожидается +30...+34 °C, хотя в Сумской области будет значительно свежее - умеренные +27...+29 °C.

Восточные области: сохранится самая комфортная погода в пределах +26...+29 °C.

Шквалы и грозы уже сегодня вечером

Несмотря на общую жару, атмосфера демонстрирует нестабильность. Синоптик предупреждает о резкой смене погоды в отдельных регионах:

"Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, местами с сильными короткими ливнями и шквалами, ожидаются на Севере, Западе и местами в Центральной части Украины!", - написала она.

Во вторник, 30 июня, большая часть территории страны окажется во власти сухой и солнечной погоды. Кратковременные дожди с грозами возможны только ближайшей ночью в центре, а вечером 30 июня осадки ожидаются на крайнем западе.

Погода в столице

В Киеве сегодня вечером (29 июня) также ожидается дождь с грозой, который будет сопровождаться шквалистым усилением ветра. Однако уже завтра, 30 июня, в столице снова будет сухо, солнечно и очень жарко - воздух прогреется до +34 °C.

Когда ждать ослабления жары

По прогнозу Наталки Диденко, изнуряющие температурные рекорды продлятся недолго:

"2 июля - первое долгожданное понижение температуры ощутят жители западных областей. 3-4 июля - прохлада распространится на остальную территорию Украины", - отметила она.

Чтобы легче перенести жаркие дни, эксперт советует придерживаться простых, но эффективных правил:

Освежайтесь с помощью веера и используйте легкие спреи для лица (например, с розовой водой) вместо тяжелых сладких духов.

Тщательно мойте овощи и фрукты, а употребление суши лучше отложить до наступления более прохладных дней, чтобы избежать отравлений.

Не забывайте оставлять мисочки с чистой водой для уличных и домашних животных.

"Выбирайте отдых в Украине, ведь изнуряющая жара скоро пройдет, а отечественная природа всегда остается целебной и красивой", - добавила она.

Наталия Диденко инфографика / Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине продолжается волна сильной жары, охватившая большинство регионов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, самые высокие температуры сохранятся с 28 июня по 1 июля, после чего ожидается постепенное снижение.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич сообщал, что на выходных будет преобладать сухая погода с локальными дождями. Самая высокая температура прогнозируется на западе - до 31–36° тепла.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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