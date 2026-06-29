Киев накрыла сильная буря: город затопляет, падают деревья и пропадает свет

Мощный ветер в Киеве вырывает деревья с корнями, обесточивает отдельные районы и подтапливает улицы. Энергетики уже работают в усиленном режиме.

https://glavred.info/synoptic/kiev-nakryla-burya-i-dozhd-stolicu-paralizovalo-nepogoda-padayut-derevya-i-ischezaet-svet-10776701.html Ссылка скопирована

Новости Киева - столицу парализовала непогода, падают деревья и пропадает свет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Киев и область накрыли мощный ливень, шквалы и пыльная буря

Из-за непогоды падают деревья, подтоплены дороги и пропадает свет

Аварийные бригады ДТЭК перешли на усиленный круглосуточный режим

Вечером 29 июня Киев оказался под ударом сильной непогоды. Город накрыли пыльная буря, шквальный ветер и сильный ливень, из-за чего в отдельных районах начали падать деревья, подтапливаться дороги, а жители сообщают о перебоях с электроснабжением. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Ухудшение погодных условий ощутили жители разных районов столицы. Небо быстро затянуло тёмными грозовыми облаками, а сильные порывы ветра подняли в воздух пыль, песок и строительный мусор. По сообщениям очевидцев, пыльная буря также обрушилась на Ирпень и Бучанский район, где ветер поднимал песок с открытых участков и строительных площадок.

видео дня

Смотрите видео последствий непогоды в Киеве:

/ Скриншот

В соцсетях появились многочисленные видео, на которых видно, как шквали раскачивают деревья, а некоторые из них не выдерживают и падают. Также сообщается о падении билборда на проспекте Степана Бандеры.

Последствия непогоды уже сказались и на городской инфраструктуре. По информации местных пабликов, на левом берегу Киева и в районе Оболони частично отключилось электричество. В то же время из-за интенсивного ливня в отдельных районах столицы начали стремительно подтапливаться дороги, а в соцсетях публикуются сообщения об затруднениях движения общественного транспорта.

Смотрите видео о последствиях непогоды в Киеве:

/ Скриншот

В ДТЭК заявили, что из-за ухудшения погодных условий энергетики перешли на особый режим работы.

"Киев и Киевская область: переходим в усиленный режим работы из-за непогоды. Аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы своевременно устранять возможные аварии. Просим экономно пользоваться электричеством, чтобы не перегружать сеть", - сообщили в ДТЭК.

Как долго продлится непогода

В то же время синоптики предупреждали об опасных погодных явлениях еще до начала непогоды. По прогнозу Украинского гидрометцентра, до конца суток 29 июня в Киевской области и в столице ожидались грозы со шквалами скоростью 15–20 м/с. В связи с этим был объявлен I уровень опасности - желтый.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут затруднить работу энергетических, коммунальных и строительных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

В Киевской городской государственной администрации напомнили жителям о правилах безопасности во время непогоды. Горожан призывают не находиться вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и крупных деревьев, а также не оставлять рядом с ними автомобили.

Погода в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич заявил о повышении температуры в ближайшие дни. Синоптик прогнозировал локальные пики в западных регионах с показателями до почти +40 градусов. По его данным, в центральных областях днем ожидались 23–28 градусов, а на юге и западе - до 31–36 градусов.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что сильная жара продлится несколько дней и повлияет на распределение осадков. По прогнозу Диденко, в Киеве температура будет колебаться в пределах +30…+34 градусов.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз жаркой погоды на 28 июня для различных регионов страны. Согласно прогнозу, самые высокие дневные показатели температуры должны были наблюдаться в Одесской, Житомирской и Винницкой областях, где прогнозировали до +35–+38 градусов.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред