Бюджетная альтернатива кондиционеру: зачем опытные хозяйки добавляют уксус при стирке

Вы узнаете:
- Почему постоянная стирка при низких температурах опасна
- Сколько уксуса добавлять на один цикл
- Для каких тканей уксус не подходит
Постоянная стирка исключительно при низких температурах создает в барабане идеальные условия для появления плесени и грибка - и именно этого ошибочно допускают большинство хозяек. Специалисты отмечают, что деликатные режимы подходят не всем тканям, ведь часть материалов требует высоких температур для полноценной очистки, сообщает kertvar.
В качестве бюджетной альтернативы специальной химии издание предлагает обычный столовый уксус. Речь идет о половине чашки средства, которое добавляют в каждый цикл вместе с обычным порошком или гелем.
По версии венгерского издания, такая добавка делает волокна мягче, сохраняет качество ткани и предотвращает выцветание. Некоторые хозяйки используют его вместо фабричного кондиционера - как натуральный заменитель бытовой химии.
Пятна, запахи и плесень
Наиболее широкое применение у уксуса - борьба со следами от напитков. Речь идет о кофе, чае, фруктовых соках, вине и пиве.
Схема проста: загрязненную вещь замачивают в уксусной воде с добавлением столовой ложки жидкого моющего средства. Обычно достаточно получаса, но для надежности вещь можно оставить на ночь, после чего постирать в обычном режиме.
Против пятен плесени на ткани издание советует использовать дистиллированный уксус по той же схеме замачивания. Что касается неприятного запаха, то средство разрушает налёт, в котором закрепляются бактерии - источник затхлости.
Обратная сторона метода
Несмотря на перечень преимуществ, в самой публикации также отмечается предостережение, которое противоречит тезису о "чистой стиральной машине". Регулярное применение средства не идет на пользу технике, а подходит оно далеко не каждому типу волокон.
Отдельно рекомендуют проверить совместимость уксуса с конкретным стиральным средством - сочетание некоторых средств с кислотой может вызвать нежелательную реакцию.
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Об источнике: Kertvár.hu
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