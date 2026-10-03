О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатом

Вы узнаете:
- Сода и уксус вместо большого количества бытовой химии
- Почему уксус способен заменить кондиционер
- Когда пригодится перкарбонат натрия
Обычные стиральные порошки и кондиционеры вполне подходят для ухода за постельным бельём. Однако их регулярное и чрезмерное использование способно дать обратный эффект.
Со временем ткань может покрываться остатками средств, становиться менее мягкой, приобретать сероватый или желтоватый оттенок и даже неприятный запах, пишет Blikk.
Именно поэтому сторонники экологичной уборки всё чаще предлагают заменить часть привычной бытовой химии простыми средствами, которые найдутся практически в каждом доме.
Сода и уксус вместо большого количества бытовой химии
Один из распространённых вариантов ухода - стирать постельное бельё примерно раз в неделю, добавляя к привычному моющему средству небольшое количество пищевой соды и уксуса.
Для этого около 30 граммов соды помещают непосредственно в барабан стиральной машины. Она помогает справиться с неприятными запахами и освежить ткань. Уксус, предназначенный для уборки, можно использовать вместо обычного кондиционера - его добавляют в соответствующее отделение машины.
После этого достаточно воспользоваться привычным стиральным средством и запустить стандартный цикл при температуре около 40 °C продолжительностью примерно один час.
Некоторые специалисты по домашнему хозяйству советуют вообще не использовать традиционный кондиционер. В качестве альтернативы предлагается сочетать моющее средство с перкарбонатом натрия либо использовать пищевую соду и уксус на соответствующих этапах стирки.
Почему уксус способен заменить кондиционер
При регулярных стирках в волокнах ткани постепенно скапливаются остатки моющих средств и смягчителей. Это может сделать материал менее приятным на ощупь.
Уксус помогает удалить часть таких отложений, благодаря чему ткань становится мягче и лучше сохраняет ощущение свежести. При этом после полноценного цикла стирки характерный запах уксуса на белье, как правило, не сохраняется.
Такой способ также привлекает своей доступностью: для него не требуется покупать дополнительное дорогостоящее средство для каждой стирки.
Зачем добавлять пищевую соду
Главная задача соды - устранение неприятных запахов. Благодаря своим щелочным свойствам она способствует нейтрализации некоторых соединений, связанных с запахом пота.
Кроме того, сода может влиять на кислотно-щелочной баланс воды и частично смягчать её. Это создаёт более благоприятные условия для работы моющего средства, особенно при использовании жёсткой воды.
Когда пригодится перкарбонат натрия
Для ухода именно за белым бельём можно рассмотреть ещё один вариант - перкарбонат натрия.
Если со временем белые простыни стали сероватыми или приобрели желтоватый оттенок, это средство может помочь освежить их внешний вид. При контакте с водой перкарбонат выделяет активный кислород, благодаря чему оказывает отбеливающее действие и помогает справляться с органическими загрязнениями.
Он также может способствовать удалению некоторых пятен и снижению количества бактерий на ткани.
Результат зависит не только от средств
Даже правильно подобранные добавки не заменяют грамотную подготовку белья к стирке.
Перед тем как отправить простыни в машину, рекомендуется полностью расправить их и осмотреть ткань с обеих сторон. Это позволяет вовремя обнаружить пятна и обработать их до начала основного цикла.
Не стоит просто скомкать всё бельё и бросить его в барабан. Расправленная ткань лучше промокает водой и контактирует с моющим раствором, а сама стирка проходит более равномерно.
Таким образом, для поддержания чистоты и свежести постельного белья важны не только выбранные средства, но и регулярность стирки, правильная дозировка и подготовка ткани перед загрузкой в машину.
Смотрите видео - правила ухода за одеждой:
В видео автор рассказывает о повседневных привычках, которые помогают сохранить одежду в хорошем состоянии как можно дольше. Особое внимание он уделяет подготовке вещей к стирке: одежду рекомендуется разделять не только по оттенку, но и учитывать состав материала и степень загрязнения.
Не менее важно правильно выбирать программу и температуру. Перед загрузкой машины стоит ознакомиться с информацией на ярлыке - производитель указывает оптимальные условия ухода именно для конкретной вещи. Также не следует перегружать барабан, поскольку теснота мешает полноценной стирке и может негативно сказаться на состоянии ткани.
Отдельное значение имеет этап сушки. Неправильный способ может привести к деформации, растяжению или потере цвета даже после бережной стирки.
Соблюдение этих простых рекомендаций позволяет уменьшить износ материалов, дольше сохранять форму и цвет одежды и реже сталкиваться с повреждением ткани.
Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.
Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.
Читайте также:
- Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двери
- Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха
- Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку
Об источнике: издание Blikk
Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред