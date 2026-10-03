О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатом

Сторонники экологичной уборки всё чаще предлагают заменить часть привычной бытовой химии простыми средствами.

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Раскрыт способ правильной стирки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Сода и уксус вместо большого количества бытовой химии

Почему уксус способен заменить кондиционер

Когда пригодится перкарбонат натрия

Обычные стиральные порошки и кондиционеры вполне подходят для ухода за постельным бельём. Однако их регулярное и чрезмерное использование способно дать обратный эффект.

Со временем ткань может покрываться остатками средств, становиться менее мягкой, приобретать сероватый или желтоватый оттенок и даже неприятный запах, пишет Blikk.

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Именно поэтому сторонники экологичной уборки всё чаще предлагают заменить часть привычной бытовой химии простыми средствами, которые найдутся практически в каждом доме.

Сода и уксус вместо большого количества бытовой химии

Один из распространённых вариантов ухода - стирать постельное бельё примерно раз в неделю, добавляя к привычному моющему средству небольшое количество пищевой соды и уксуса.

Для этого около 30 граммов соды помещают непосредственно в барабан стиральной машины. Она помогает справиться с неприятными запахами и освежить ткань. Уксус, предназначенный для уборки, можно использовать вместо обычного кондиционера - его добавляют в соответствующее отделение машины.

После этого достаточно воспользоваться привычным стиральным средством и запустить стандартный цикл при температуре около 40 °C продолжительностью примерно один час.

Некоторые специалисты по домашнему хозяйству советуют вообще не использовать традиционный кондиционер. В качестве альтернативы предлагается сочетать моющее средство с перкарбонатом натрия либо использовать пищевую соду и уксус на соответствующих этапах стирки.

Почему уксус способен заменить кондиционер

При регулярных стирках в волокнах ткани постепенно скапливаются остатки моющих средств и смягчителей. Это может сделать материал менее приятным на ощупь.

Уксус помогает удалить часть таких отложений, благодаря чему ткань становится мягче и лучше сохраняет ощущение свежести. При этом после полноценного цикла стирки характерный запах уксуса на белье, как правило, не сохраняется.

Такой способ также привлекает своей доступностью: для него не требуется покупать дополнительное дорогостоящее средство для каждой стирки.

Зачем добавлять пищевую соду

Главная задача соды - устранение неприятных запахов. Благодаря своим щелочным свойствам она способствует нейтрализации некоторых соединений, связанных с запахом пота.

Кроме того, сода может влиять на кислотно-щелочной баланс воды и частично смягчать её. Это создаёт более благоприятные условия для работы моющего средства, особенно при использовании жёсткой воды.

/ Инфографика: Главред

Когда пригодится перкарбонат натрия

Для ухода именно за белым бельём можно рассмотреть ещё один вариант - перкарбонат натрия.

Если со временем белые простыни стали сероватыми или приобрели желтоватый оттенок, это средство может помочь освежить их внешний вид. При контакте с водой перкарбонат выделяет активный кислород, благодаря чему оказывает отбеливающее действие и помогает справляться с органическими загрязнениями.

Он также может способствовать удалению некоторых пятен и снижению количества бактерий на ткани.

Результат зависит не только от средств

Даже правильно подобранные добавки не заменяют грамотную подготовку белья к стирке.

Перед тем как отправить простыни в машину, рекомендуется полностью расправить их и осмотреть ткань с обеих сторон. Это позволяет вовремя обнаружить пятна и обработать их до начала основного цикла.

Не стоит просто скомкать всё бельё и бросить его в барабан. Расправленная ткань лучше промокает водой и контактирует с моющим раствором, а сама стирка проходит более равномерно.

Таким образом, для поддержания чистоты и свежести постельного белья важны не только выбранные средства, но и регулярность стирки, правильная дозировка и подготовка ткани перед загрузкой в машину.

Смотрите видео - правила ухода за одеждой:

В видео автор рассказывает о повседневных привычках, которые помогают сохранить одежду в хорошем состоянии как можно дольше. Особое внимание он уделяет подготовке вещей к стирке: одежду рекомендуется разделять не только по оттенку, но и учитывать состав материала и степень загрязнения.

Не менее важно правильно выбирать программу и температуру. Перед загрузкой машины стоит ознакомиться с информацией на ярлыке - производитель указывает оптимальные условия ухода именно для конкретной вещи. Также не следует перегружать барабан, поскольку теснота мешает полноценной стирке и может негативно сказаться на состоянии ткани.

Отдельное значение имеет этап сушки. Неправильный способ может привести к деформации, растяжению или потере цвета даже после бережной стирки.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволяет уменьшить износ материалов, дольше сохранять форму и цвет одежды и реже сталкиваться с повреждением ткани.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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Об источнике: издание Blikk Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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