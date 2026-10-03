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Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

Мария Николишин
3 октября 2026, 14:29
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У столицы есть резервные средства, тогда как в небольших городах удар по одному объекту может оставить без отопления целые кварталы.
Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой
Россия может оставить города без отопления / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Малые города наиболее уязвимы к ударам по котельным
  • У Киева есть мобильные котельные, генераторы и резервные линии связи
  • Перестройка систем отопления займет два-три года

Удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление держится на одном источнике без какого-либо резерва. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Главреду.

По его словам, у Киева больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.

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"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил Харченко.

Он подчеркнул, что за один отопительный сезон полностью обеспечить резервирование тепловой сети столицы не удалось из-за нехватки времени и финансирования. Однако значительную часть работы выполнили, и даже самые худшие сценарии не являются безвыходными.

"Даже если после поражения тепловых источников сотни домов в Киеве будут иметь ограниченный доступ к теплу - а это возможный сценарий, - у города есть много инструментов, чтобы смягчить ситуацию", - подчеркнул эксперт.

Речь идет о нескольких резервных механизмах, которые можно задействовать параллельно.

"Это и мобильные котельные, и запасы генераторов, которые можно подключать к домам в случае отключения тепла и электричества, и возможность соединять тепловые районы между собой. Это позволяет, пусть и при более низкой температуре, но обеспечивать теплом многоквартирные дома", - пояснил Харченко.

Какие города могут остаться без отопления

Гораздо более серьезную угрозу эксперт видит за пределами столицы, где теплоснабжение организовано иначе.

"Меня лично гораздо больше беспокоит ситуация в относительно небольших городах, где система отопления часто построена по котельной модели. То есть есть одна котельная, вокруг нее - дома, подключенные к ней, а соединение с другими тепловыми районами отсутствует вообще", - сказал Харченко.

Последствия удара по такому объекту, по его оценке, могут быть критическими, ведь альтернативного источника в подобных населенных пунктах нет.

"Если эту котельную повредят, то людей просто неоткуда обеспечить теплом. И это действительно риск, действительно вызов. К сожалению, есть информация, что россияне могут атаковать, в частности, и такие объекты", - предупредил эксперт.

Впрочем, Харченко не считает эту проблему сугубо провинциальной: уязвимыми остаются и крупные областные центры. Опасность, по его словам, носит общенациональный характер.

"Если, например, в условном Львове будут уничтожены несколько районных котельных, во Львове тоже возникнут проблемы. Это касается любого города", - отмечает он.

Ключевой задачей на ближайшую перспективу эксперт называет модернизацию тепловой инфраструктуры, которая позволила бы выдерживать удары.

"Поэтому в ближайшие два-три года нам точно придется решать, как изменить системы отопления, чтобы они были более устойчивыми к таким вызовам. Что именно нужно делать, в целом понятно. Но для этого нужны большие деньги и время", - подытожил Харченко.

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой
Как согреться без отопления / Инфографика: Главред

Какие районы Киева могут остаться без отопления

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отмечал, что угроза российских атак на энергетические объекты Украины сохраняется, причем Киев также остается среди потенциальных целей.

По его словам, полностью обезопасить от баллистических ракет крупные объекты теплоснабжения, в частности ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, практически невозможно.

"Наиболее уязвим левый берег - Троещина, Дарницкий район, частично Деснянский район", - сказал Рябцев.

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, издание The New York Times писало, что Россия нанесла ракетные и дронные удары по крупной теплоэлектроцентрали и другим энергообъектам Киева перед рассветом в среду, 30 сентября, начав новую зимнюю кампанию против энергосистемы Украины раньше, чем прогнозировали украинские чиновники.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Россия подготовила два подробных документа по зимней кампании против энергетики Украины, в которых определены конкретные объекты, количество и типы вооружения для их поражения. Отдельные планы предусмотрены для Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявлял, что Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли.

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О персоне: Александр Харченко

Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

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