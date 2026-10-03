Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Тепличные растения выращивают так, чтобы они отцвели за один раз, поэтому новые бутоны не успеют сформироваться до холодов.

https://glavred.info/sad-ogorod/mif-iz-interneta-pochemu-ne-smysla-obryvat-otcvetshie-hrizantemy-osenyu-10801121.html Ссылка скопирована

Садовод объяснила, почему не стоит обрывать цветы хризантем осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Обрывание цветов не даст горшечным хризантемам новые бутоны

Четыре простых правила, чтобы хризантемы радовали всю осень

Почему советы из интернета часто ошибочны

Популярный осенний совет обрывать отцветшие цветы хризантем ради новой волны цветения не работает для горшечных растений, которые массово покупают в сентябре. Новые бутоны после такой процедуры появятся лишь через 4–6 недель, когда световой день и температура уже не позволят им раскрыться. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Каждую осень в сети появляются десятки публикаций, обещающих более долгое и пышное цветение благодаря этому приему. Трейси Бесемер, которая сама выращивает эти растения и годами пишет об уходе за ними, такие рекомендации не воспринимает.

видео дня

"Как человек, который действительно занимается садоводством, говорю вам: это пустая трата времени. Есть способы получше, чтобы ваши хризантемы красиво выглядели этой осенью", - подчеркнула Бесемер.

Причину распространения ошибочных советов редактор видит в том, как устроен рынок онлайн-контента о растениях.

"Подавляющее большинство садовых сайтов пишут не садоводы. Вместо этого эти огромные сайты нанимают фрилансеров для создания садового контента. Большинство этих фрилансеров на самом деле садоводством не занимаются", - отметила она.

По ее словам, такие авторы переписывают то, что уже опубликовано в сети, а все чаще тексты генерирует искусственный интеллект. Поэтому в подобных материалах, уверена Бесемер, легко заметить детали, которые любой практик сразу распознает как ложные.

Почему новых цветов не будет

Сам прием Бесемер не отрицает: вопрос в том, когда и к каким растениям его применяют.

"Да! Обрывание отцветших цветов безусловно стимулирует появление новых. Но это касается многолетников и однолетников, растущих летом. То есть тогда, когда у них действительно есть время сформировать и вырастить новые бутоны и зацвести", - пояснила садовод.

Осенние хризантемы из магазинов, по словам автора, изначально имеют другое назначение.

"Мы говорим о декоративном одноразовом растении, которое вырастили в теплице и еще в июле прищипнули почти до основания всю его первую поросль, специально для того, чтобы осенью оно покрылось цветами и зацвело все одновременно", - подчеркнула Бесемер.

Формально садовые хризантемы являются многолетниками, но купленное осенью в горшке растение фактически становится однолетним, к тому же очень недолговечным.

Чтобы новые бутоны сформировались, ему нужны 8–10 часов света в сутки, дневная температура примерно 20–25 °C и ночная не ниже около 10 °C. В конце октября, когда дни становятся короче и холоднее, таких условий уже нет.

"Эта практика ничего не дает горшечным хризантемам, которые мы все покупаем в сентябре, чтобы украсить крыльцо", - утверждает Бесемер.

Не продлевает процедура и общий срок декоративности: растение выращено ради нескольких недель яркого осеннего цветения, после чего оно оказывается в компосте. Сомнительным автор считает и аргумент о более аккуратном виде куста.

"Поскольку растение цветет все одновременно, цветы обычно и отмирают одновременно. Если в этот момент оборвать отцветшие, перед вами будет растение без единого цветка. Скорее всего, тогда вы его просто выбросите", - отметила она.

Четыре правила для покупных хризантем

Чтобы осенний декор продержался дольше, редактор советует сосредоточиться на базовом уходе. Покупать растения стоит ближе к середине сентября, а размещать их так, чтобы они не получали избытка прямых лучей: от этого лепестки выцветают и теряют яркость.

Отдельно автор делает акцент на ежедневном поливе.

"Сухая хризантема - мертвая хризантема", - предупреждает Бесемер.

Критичны для растения и перепады температур: жара может его "сжечь", а сильный заморозок уничтожить. В обоих случаях горшок стоит убрать в укрытие.

Ранее Главред писал, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред