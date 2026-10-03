Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Читайте в материале:
- Обрывание цветов не даст горшечным хризантемам новые бутоны
- Четыре простых правила, чтобы хризантемы радовали всю осень
- Почему советы из интернета часто ошибочны
Популярный осенний совет обрывать отцветшие цветы хризантем ради новой волны цветения не работает для горшечных растений, которые массово покупают в сентябре. Новые бутоны после такой процедуры появятся лишь через 4–6 недель, когда световой день и температура уже не позволят им раскрыться. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.
Каждую осень в сети появляются десятки публикаций, обещающих более долгое и пышное цветение благодаря этому приему. Трейси Бесемер, которая сама выращивает эти растения и годами пишет об уходе за ними, такие рекомендации не воспринимает.
"Как человек, который действительно занимается садоводством, говорю вам: это пустая трата времени. Есть способы получше, чтобы ваши хризантемы красиво выглядели этой осенью", - подчеркнула Бесемер.
Причину распространения ошибочных советов редактор видит в том, как устроен рынок онлайн-контента о растениях.
"Подавляющее большинство садовых сайтов пишут не садоводы. Вместо этого эти огромные сайты нанимают фрилансеров для создания садового контента. Большинство этих фрилансеров на самом деле садоводством не занимаются", - отметила она.
По ее словам, такие авторы переписывают то, что уже опубликовано в сети, а все чаще тексты генерирует искусственный интеллект. Поэтому в подобных материалах, уверена Бесемер, легко заметить детали, которые любой практик сразу распознает как ложные.
Почему новых цветов не будет
Сам прием Бесемер не отрицает: вопрос в том, когда и к каким растениям его применяют.
"Да! Обрывание отцветших цветов безусловно стимулирует появление новых. Но это касается многолетников и однолетников, растущих летом. То есть тогда, когда у них действительно есть время сформировать и вырастить новые бутоны и зацвести", - пояснила садовод.
Осенние хризантемы из магазинов, по словам автора, изначально имеют другое назначение.
"Мы говорим о декоративном одноразовом растении, которое вырастили в теплице и еще в июле прищипнули почти до основания всю его первую поросль, специально для того, чтобы осенью оно покрылось цветами и зацвело все одновременно", - подчеркнула Бесемер.
Формально садовые хризантемы являются многолетниками, но купленное осенью в горшке растение фактически становится однолетним, к тому же очень недолговечным.
Чтобы новые бутоны сформировались, ему нужны 8–10 часов света в сутки, дневная температура примерно 20–25 °C и ночная не ниже около 10 °C. В конце октября, когда дни становятся короче и холоднее, таких условий уже нет.
"Эта практика ничего не дает горшечным хризантемам, которые мы все покупаем в сентябре, чтобы украсить крыльцо", - утверждает Бесемер.
Не продлевает процедура и общий срок декоративности: растение выращено ради нескольких недель яркого осеннего цветения, после чего оно оказывается в компосте. Сомнительным автор считает и аргумент о более аккуратном виде куста.
"Поскольку растение цветет все одновременно, цветы обычно и отмирают одновременно. Если в этот момент оборвать отцветшие, перед вами будет растение без единого цветка. Скорее всего, тогда вы его просто выбросите", - отметила она.
Четыре правила для покупных хризантем
Чтобы осенний декор продержался дольше, редактор советует сосредоточиться на базовом уходе. Покупать растения стоит ближе к середине сентября, а размещать их так, чтобы они не получали избытка прямых лучей: от этого лепестки выцветают и теряют яркость.
Отдельно автор делает акцент на ежедневном поливе.
"Сухая хризантема - мертвая хризантема", - предупреждает Бесемер.
Критичны для растения и перепады температур: жара может его "сжечь", а сильный заморозок уничтожить. В обоих случаях горшок стоит убрать в укрытие.
Ранее Главред писал, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.
Вам также может быть интересно:
- Зачем оставлять базилик цвести: садовая хитрость для большого урожая овощей
- Когда выкапывать георгины осенью: простой способ сохранить клубни до весны
- Зимуют "в кофте": какие растения нельзя обрезать осенью
О персоне: Трейси Бесемер
Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.
Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.
Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.
Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.
Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.
В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред