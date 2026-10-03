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Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Анна Ярославская
3 октября 2026, 11:46обновлено 3 октября, 12:36
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Тепличные растения выращивают так, чтобы они отцвели за один раз, поэтому новые бутоны не успеют сформироваться до холодов.
Хризантемы
Садовод объяснила, почему не стоит обрывать цветы хризантем осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Обрывание цветов не даст горшечным хризантемам новые бутоны
  • Четыре простых правила, чтобы хризантемы радовали всю осень
  • Почему советы из интернета часто ошибочны

Популярный осенний совет обрывать отцветшие цветы хризантем ради новой волны цветения не работает для горшечных растений, которые массово покупают в сентябре. Новые бутоны после такой процедуры появятся лишь через 4–6 недель, когда световой день и температура уже не позволят им раскрыться. Об этом рассказала главный редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер.

Каждую осень в сети появляются десятки публикаций, обещающих более долгое и пышное цветение благодаря этому приему. Трейси Бесемер, которая сама выращивает эти растения и годами пишет об уходе за ними, такие рекомендации не воспринимает.

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"Как человек, который действительно занимается садоводством, говорю вам: это пустая трата времени. Есть способы получше, чтобы ваши хризантемы красиво выглядели этой осенью", - подчеркнула Бесемер.

Причину распространения ошибочных советов редактор видит в том, как устроен рынок онлайн-контента о растениях.

"Подавляющее большинство садовых сайтов пишут не садоводы. Вместо этого эти огромные сайты нанимают фрилансеров для создания садового контента. Большинство этих фрилансеров на самом деле садоводством не занимаются", - отметила она.

По ее словам, такие авторы переписывают то, что уже опубликовано в сети, а все чаще тексты генерирует искусственный интеллект. Поэтому в подобных материалах, уверена Бесемер, легко заметить детали, которые любой практик сразу распознает как ложные.

Почему новых цветов не будет

Сам прием Бесемер не отрицает: вопрос в том, когда и к каким растениям его применяют.

"Да! Обрывание отцветших цветов безусловно стимулирует появление новых. Но это касается многолетников и однолетников, растущих летом. То есть тогда, когда у них действительно есть время сформировать и вырастить новые бутоны и зацвести", - пояснила садовод.

Осенние хризантемы из магазинов, по словам автора, изначально имеют другое назначение.

"Мы говорим о декоративном одноразовом растении, которое вырастили в теплице и еще в июле прищипнули почти до основания всю его первую поросль, специально для того, чтобы осенью оно покрылось цветами и зацвело все одновременно", - подчеркнула Бесемер.

Формально садовые хризантемы являются многолетниками, но купленное осенью в горшке растение фактически становится однолетним, к тому же очень недолговечным.

Чтобы новые бутоны сформировались, ему нужны 8–10 часов света в сутки, дневная температура примерно 20–25 °C и ночная не ниже около 10 °C. В конце октября, когда дни становятся короче и холоднее, таких условий уже нет.

"Эта практика ничего не дает горшечным хризантемам, которые мы все покупаем в сентябре, чтобы украсить крыльцо", - утверждает Бесемер.

Не продлевает процедура и общий срок декоративности: растение выращено ради нескольких недель яркого осеннего цветения, после чего оно оказывается в компосте. Сомнительным автор считает и аргумент о более аккуратном виде куста.

"Поскольку растение цветет все одновременно, цветы обычно и отмирают одновременно. Если в этот момент оборвать отцветшие, перед вами будет растение без единого цветка. Скорее всего, тогда вы его просто выбросите", - отметила она.

Четыре правила для покупных хризантем

Чтобы осенний декор продержался дольше, редактор советует сосредоточиться на базовом уходе. Покупать растения стоит ближе к середине сентября, а размещать их так, чтобы они не получали избытка прямых лучей: от этого лепестки выцветают и теряют яркость.

Отдельно автор делает акцент на ежедневном поливе.

"Сухая хризантема - мертвая хризантема", - предупреждает Бесемер.

Критичны для растения и перепады температур: жара может его "сжечь", а сильный заморозок уничтожить. В обоих случаях горшок стоит убрать в укрытие.

Ранее Главред писал, как правильно посадить многолетние хризантемы, как их размножать и что можно посадить рядом с ними на клумбе.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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