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"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостам

Анна Ярославская
3 октября 2026, 10:46
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Жители левого берега Киева фантазируют о водном такси и собственном мэре, а кто-то вспоминает переправы времен Второй мировой.
Левобережье ответило на удары РФ мемами и шутками
Левобережье ответило на удары РФ мемами и шутками / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Читайте в материале:

  • Россия пять раз за два дня ударила по Южному мосту
  • Левый берег Киева оказался в пробках и без метро до центра
  • Киевляне ответили мемами о "независимости Левобережья"

После серии российских ударов по Южному мосту жители левого берега Киева массово переводят тревогу из-за транспортной изоляции в иронию. Более 2,3 тыс. лайков и 420 комментариев собрал вопрос пользовательницы komardinka в соцсети Threads о том, что будет делать Левобережью, если нормального сообщения с правым берегом вдруг не останется.

"Киевляне с левого берега у меня сегодня один тревожный вопрос: а что мы вообще будем делать, если вдруг не останется нормального сообщения с правым берегом?", - задает девушка вопрос в соцсети.

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Повод для такого вопроса вполне реальный. Российская армия пять раз за два дня атаковала Южный мост. В результате переправу перекрыли. Утром 2 октября движение по Южному мосту закрыли в обе стороны, на мосту Патона заблокировали направление с правого на левый берег, а на мосту Метро для движения на правый берег оставили одну полосу.

Последствия ощутили сразу. Огромная пробка образовалась на Печерске, большие заторы стояли на Днепровской набережной и на Осокорках, а на остановках в сторону правого берега транспорт ждали десятки людей. Часть киевлян решила не ждать автобусов и преодолевала путь между берегами пешком.

По данным Киевской городской военной администрации, после нескольких попаданий в Южный мост повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное полотно метрополитена. Совет обороны столицы решил, что во время воздушной тревоги движение по всем мостам будут полностью или частично закрывать. Поезда зеленой ветки метро по Южному мосту во время желтого уровня тревоги смогут пустить только после экспертного заключения о состоянии сооружения.

"Е-шлюпка" и лодка-маршрутка: Левобережье спасается юмором

Сама автор вирусного поста не скрывает, что ирония стала для нее способом справиться со стрессом последних дней.

"Когда уже надоело нервничать, начинаешь шутить", - признается komardinka.

Самым популярным ответом под постом стал призыв провозгласить независимость Левобережья. Другие комментаторы пошли дальше и расписали целую политическую программу для "нового государства".

"План такой: отделяемся, объявляем отдельный город и выбираем нормального мэра!" - пишет пользовательница skyinasia.

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Отдельный жанр - фантазии о водном транспорте. В сети разлетелся сатирический пост о якобы государственной услуге "Е-шлюпка", которую будто бы будут реализовывать Bolt и Uklon по ценам выше, чем у обычного такси.

Следом появились смонтированные изображения парома Uber с "проездом за 30 грн", брендированных яхт Uklon и сотен киевлян на сапбордах посреди Днепра.

  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети
  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети
  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети
  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети
  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети
  • Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр
    Киевляне ответили мемами на удары по мостам через Днепр Фото: соцсети

Некоторые уже видят в ситуации бизнес-нишу. Одна из комментаторов, учитывая приближение зимы, предложила искать ледокол в рассрочку или договариваться с владельцами хаски о стартапе "Е-упряжка".

"Лодки. Лодки, господа. Самое время покупать лодки и грести деньги за перевоз пассажиров", - советует пользователь lobo_rem.

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"И это, черт возьми, не смешно": исторические параллели и реальные предложения

Впрочем, не всем в комментариях до смеха. Пользовательница vira_dank напомнила, как Киев переживал Вторую мировую: тогда все мосты взорвали советские войска, причем вместе с людьми, которые на них находились. Первые недели горожане переправлялись на плотах и лодках, затем немцы навели понтонную переправу, прежде всего для вермахта, а потом возвели временные мосты, которыми обычным жителям воспользоваться было непросто.

Другой пользователь добавил в ветку архивное фото понтонной переправы под Лаврой.

"Зимой ходили по льду. И это, черт возьми, не смешно...", - подчеркивает vira_dank.

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Часть комментаторов обсуждает варианты всерьез. Один из них ставит в пример Венецию, где весь пассажиропоток идет по воде, и считает, что крупные паромы слишком уязвимы, а вот небольшие суда могли бы стать решением.

"Хотя чтобы наладить такую логистику, ох как надо постараться, и начинать надо было еще вчера, а не через месяц, когда упадет последний мост", - уверен пользователь cercatoreveritas20.

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В Киеве могут развернуть паромы и понтоны

Народный депутат, член парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко заявил, что одним из возможных решений в случае серьезного повреждения мостов может стать запуск паромных и понтонных переправ. Рассматривается сообщение от Славутича до Почтовой площади с последующей пересадкой на метро.

Среди вариантов реагирования - увеличение количества автобусов, организация реверсивного движения и обустройство велосипедных хабов, чтобы люди могли оставить велосипед или самокат после переезда моста.

Еще одно предложение – ввести проезд автомобилей в парные и нечетные часы в зависимости от номера транспортного средства.

Крейденко заявил, что еще летом в парламенте состоялось закрытое совещание, посвященное состоянию столичных мостов.

Удары РФ по Южному мосту - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост.

В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Россияне ударили по Северному мосту в Киеве - новости

Как писал Главред, утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

Северный мост ( до 2018 года - Московский мост) - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы.

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Об источнике: Threads

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