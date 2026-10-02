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РФ начала серию массированных ударов по Киеву: в Newsweek назвали цель

Алексей Тесля
2 октября 2026, 01:05
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Нынешняя волна атак стала продолжением крупного комбинированного удара по Украине.
Россия изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине
Россия изменила тактику атак дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 ОМБр

Важное:

  • РФ перешла к новой масштабной серии ударов по Украине
  • Москва может расширить удары по разным объектам

Россия, вероятно, перешла к новой масштабной серии ракетных и беспилотных атак по Украине в преддверии зимы.

К такому выводу приходит Newsweek, анализируя недавние удары по Киеву и объектам украинской энергетики.

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Нынешняя волна атак стала продолжением крупного комбинированного удара, в рамках которого значительная часть целей в столице была связана с энергетической инфраструктурой. Украинские представители называли его крупнейшей с начала апреля атакой такого типа на энергетические объекты.

По данным Newsweek, в последние дни российские силы стали чаще задействовать скоростные реактивные беспилотники. Из-за высокой скорости такие аппараты могут представлять дополнительную сложность для украинской противовоздушной обороны.

Украинский мониторинговый Telegram-канал eRadar утверждает, что Москва может расширить удары по объектам производства и передачи электроэнергии. В числе потенциальных целей канал называет энергетические объекты промышленного востока страны, а также линии, связывающие атомные электростанции с единой энергосистемой.

Профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти заявил Newsweek, что российская дальнобойная кампания может преследовать цель нанести серьезный ущерб сохранившейся части украинской экономики.

"Это не только оказывает давление на Украину - это также оказывает давление на Европу, потому что все разрушенное в конце концов придется отстраивать Европе", - сказал он.

Пропагандисты РФ утверждают, что Владимир Путин якобы сделал ставку на широкомасштабное применение баллистических ракет и реактивных беспилотников. По версии блогера, таким образом российское руководство рассчитывает добиться капитуляции Украины в зимний период.

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/ Инфографика: Главред

Почему Россия нарастила удары: мнение эксперта

Советник президента Сергей Бескрестнов считает, что Россия активизировала применение "Шахедов" по западным регионам Украины, воспользовавшись сложными погодными условиями.

По его словам, ухудшение погоды может осложнять работу украинских средств перехвата и создавать дополнительные возможности для российских беспилотников обычного типа. Это, как утверждает эксперт, повышает вероятность их продвижения вглубь территории страны.

"Для россиян это шанс атаковать наши западные тыловые части, куда не долетают реактивные "Шахеды". Потому что, по их мнению, наши ребята на перехватчиках будут плохо видеть "Шахеды" и хуже атаковать. Это действительно так", - заявил Бескрестнов.

Таким образом, эксперт связывает увеличение интенсивности атак с попыткой российской стороны использовать погодные условия как дополнительный фактор, осложняющий противодействие беспилотникам.

Удары РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев ударными дронами. В результате возникло возгорание в 9-этажном жилом доме. По данным полиции, пострадали восемь человек. По данным ГСЧС, в столице в результате российского удара травмированы семь человек.

Напомним, что ранее РФ также атаковала складские помещения в Киевской области. В результате ударов возник пожар в Бучанском районе. Продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Как сообщалось, ранее Россия атаковала 9-этажный жилой дом в Днепровском районе Киева. Атака на столицу привела к гибели одного человека и ранениям мирных жителей, среди которых двое детей.

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Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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