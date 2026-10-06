Большой плед станет чистым без лишних усилий: как легко постирать его дома

Женщина показала, как справиться с тяжелым текстилем без ванны и с минимальным набором принадлежностей.

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Как быстро постирать плед в домашних условиях / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как поместить большой плед в стиральную машину

Как постирать плед без ванны в душевой кабине

Большие и тяжелые пледы бывает сложно стирать, но это нужно делать, чтобы удалить пятна, пыль и другие загрязнения. В частности, для этого можно использовать два способа - со стиральной машиной и без нее.

Главред решил разобраться, как быстро постирать большой плед.

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Как стирать плед в стиральной машине

Большой плед или одеяло, которые не помещаются в стиральную машину, можно постирать вручную даже без ванны, в двух тазах в душевой кабине. Пошаговую инструкцию показала автор YouTube-канала "Советы для дома". Она также объяснила, как загрузить тяжелый текстиль в барабан на 6 кг.

Перед любой стиркой плед нужно пропылесосить, чтобы удалить пыль. Для машинной стирки его складывают пополам, затем гармошкой, а потом скручивают "улиткой".

Ключевой параметр - максимальная загрузка стиральной машины.

"Стиральные машины бывают разные: некоторые рассчитаны на 3 кг, а некоторые - на 8 кг. В стиральной машине с маленьким барабаном большой и тяжелый плед размером 2х2,20 вы точно не постираете, а вот в стиральной машине на 6 кг и больше можете попробовать", - отмечает автор канала.

Текстиль в барабан нужно загружать постепенно, начиная с одного края. Лучше всего подойдет режим "шерсть" при 40 градусах, а для сильных загрязнений - 60 градусов, отжим на 800 оборотов и дополнительное полоскание.

Однако стоит учесть и то, как ведет себя текстиль в воде.

"После намокания плед становится очень тяжелым, поэтому имейте это в виду, если хотите стирать его в стиральной машине", - предупреждает автор.

Как постирать плед без ванны

Альтернатива для тех, у кого есть только душевая кабина с низким поддоном, - большой таз. Скрученный "улиточкой" плед кладут в него и полностью смачивают теплой водой.

Для стирки автор использует концентрированный жидкий гель: 60 мл средства сначала разбавляют в ковше и только потом выливают на ткань.

"Если хотите, можете стирать с капсулой или с порошком, главное - и то, и другое хорошо растворить в воде", - советует специалистка.

Дополнительно плед посыпают содой сверху: 7–8 столовых ложек вполне достаточно. После этого таз доливают до верха и оставляют текстиль замачиваться на несколько часов.

Далее грязную воду сливают, а основную грязь смывают струей из душа. Для дальнейшей обработки понадобится второй таз. Плед, начиная с внешнего края, поливают и перекладывают так, чтобы в каждой емкости лежала примерно половина и ткань располагалась свободно.

"Кстати, стирать плед ногами гораздо легче и быстрее, чем руками. Сначала постирайте половину пледа в первой миске, затем сделайте то же самое со второй половиной во второй миске", - подчеркивает она.

Процедуру повторяют, пока вода в тазах не станет чистой. Обычно для этого приходится три-четыре раза менять воду в каждой емкости.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как прополоскать и высушить плед

На завершающем этапе плед снова делят на две части и заливают водой. Вместо кондиционера автор использует продукт, который есть почти на каждой кухне.

"Для полоскания отлично подойдет уксус, он поможет смыть остатки моющего средства и сделает плед мягче. Я выливаю на плед целую бутылку", - отмечает автор канала.

После этого ткань еще раз тщательно обрабатывают руками или ногами, сливают раствор и проводят финальное полоскание.

Чтобы не поднимать мокрый текстиль, таз ставят на бок и дают жидкости стечь. Затем его переворачивают вверх дном и кладут плед сверху, чтобы избавиться от лишней влаги.

"Если у вас есть лестница, поставьте ее в душе и перекиньте через нее плед. После того как с пледа стечет вода, он станет легким, и вы без проблем сможете разложить его на сушилке или повесить на веревку", - советует автор канала.

Как постирать большой плед или одеяло - видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и изготавливать чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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