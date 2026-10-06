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Посылки из Китая подорожают: как изменится цена покупок после нового закона

Юрий Берендий
6 октября 2026, 16:29
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НДС на посылки из Китая может повысить конечную цену покупок: налог составит 20% стоимости товара, а льготу в 150 евро могут отменить с 2027 года.
Посылки из Китая подорожают: как изменится цена покупок после нового закона
Налог на посылки - кто заплатит больше после изменений в законе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Льготу на посылки до 150 евро планируют отменить
  • НДС подорожает покупки, но не всю доставку

В Украине готовят отмену льготы на международные посылки стоимостью до 150 евро, что может повысить конечную цену покупок из-за рубежа. Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем сообщении в Telegram.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал во втором чтении законопроект об отмене льготного порога для международных отправлений. За соответствующее решение проголосовали 17 членов комитета, еще трое воздержались, в том числе Железняк.

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"Концептуально ничего не изменилось с первого чтения. Добавили норму об отмене упрощений для РЭР (которую же ранее и проголосовали)", - отметил Железняк.

Правительство ожидает, что изменения принесут государственному бюджету дополнительно около 6 млрд грн. В то же время фактический запуск новых правил будет зависеть от готовности Кабинета министров создать необходимую систему администрирования.

"Отмена льготы вступит в силу не ранее 1 июля 2027 года (когда КМУ будет готов внедрять систему). Но думаю, даже в 2028-м она не заработает", - заявил Железняк.

Верховная Рада Украины, ВРУ, Рада
Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Что изменится для покупателей товаров из-за рубежа

Налог на посылки изменит конечную стоимость зарубежных покупок, однако они не подорожают автоматически на 20%. Сильнее всего нововведение может ударить по недорогим товарам из Китая и импульсивным заказам. Об этом сообщила эксперт по вопросам коммерции и маркетинга в Meest China Анна Крапивная в комментарии Главреду.

После окончательного принятия законопроекта №16051-1 покупатели будут платить дополнительный НДС с стоимости приобретенного товара. В то же время сумма доставки не будет входить в базу такого начисления, поэтому фактическое удорожание каждой посылки будет зависеть от соотношения цены товара и доставки.

"Для клиента увеличится конечная стоимость покупки из-за начисления НДС на товар. В то же время это не означает, что общая стоимость отправления автоматически вырастет на 20%: НДС будет начисляться на стоимость товара, тогда как тариф на его доставку от этого не изменится", - отметила Крапивная.

Наибольшее влияние новые правила могут оказать на сегмент недорогих товаров, где преимущество китайских площадок перед украинскими продавцами не является существенным. В такой ситуации покупатели будут чаще рассчитывать полную сумму заказа перед оплатой.

"Часть покупателей может реже заказывать недорогие товары из Китая и тщательнее сравнивать конечную стоимость с ценами в Украине. Больше всего это может повлиять на категории, где разница в цене между Китаем и Украиной невелика", - подчеркнула эксперт.

По оценке Крапивной, после изменения правил рынок может потерять часть спонтанных заказов с международных маркетплейсов. В то же время товары, которые даже после уплаты НДС остаются значительно дешевле в Китае или вообще не представлены в Украине, могут сохранить стабильный спрос.

Для логистического сектора это будет означать усиление конкуренции за клиента. Компаниям придется искать способы сократить свою долю в итоговой цене заказа и одновременно сохранять скорость обработки и доставки.

"В таких условиях для логистических компаний еще более важными становятся стоимость и скорость доставки, а также качество обслуживания. Со своей стороны мы будем работать над тем, чтобы максимально оптимизировать именно логистическую составляющую и таким образом уменьшить общее влияние изменений на клиента", - отметила Крапивная.

По её словам, для бизнеса, импортирующего товары из Китая коммерческими партиями, прямой эффект будет меньше, поскольку B2B-импорт уже предполагает таможенное оформление и соответствующее налогообложение. Однако изменения в трансграничной торговле могут сказаться и на себестоимости, и на финансовом планировании компаний.

Крапивная резюмирует, что в логистике при этом ожидается рост спроса на цифровые решения, автоматизацию таможенных процедур и сопровождение предпринимателей. По словам эксперта, это поможет бизнесу удерживать конкурентоспособную конечную цену даже при новых правилах.

Налоги в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, депутаты Верховной Рады приняли законопроект о налогообложении цифровых платформ во втором чтении. Документ предусматривает введение налога для цифровых платформ и вступит в силу после подписания спикером и президентом. Новые правила должны вступить в силу с 2027 года, а первые платежи ожидаются в 2028 году.

Пресс-секретарь МВФ Джулия Козак сообщила о плане миссии по первому обзору программы расширенного финансирования EFF. Она отметила, что во время визита состоится обсуждение изменений, касающихся НДС и других обязательств. Украина взяла на себя обязательство принять закон о НДС для импортных посылок до конца марта.

Глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий заявил, что вводить налоги на электромобили в Украине пока рано. Он пояснил, что такое решение имеет смысл только при значительной доле электрокаров на рынке. По его словам, дополнительные сборы обычно начинают рассматривать, когда электромобили достигнут 20–30 % автопарка.

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О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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