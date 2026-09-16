Зачем удобрять почву битым стеклом: новая альтернатива удобрениям

Переработанные стеклянные отходы испытывают в сельском хозяйстве. Какие культуры обрабатывают этим порошком и каких результатов уже удалось достичь.

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Зачем закапывать битое стекло в землю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем австралийские фермеры вносят стекло в почву

Как кремний влияет на рост и защиту растений

Каких результатов уже удалось достичь

В Австралии испытывают необычный способ повышения плодородия почв: на сельскохозяйственные поля и луга начали вносить мелкоизмельченные стеклянные отходы. Основой технологии является высокое содержание кремния, который участвует в защитных механизмах растений, а также может способствовать высвобождению фосфатов, связанных в почве, делая их более доступными для корневой системы. Главред расскажет подробнее.

По данным профильных агрономов издания Agroinform, новый метод уже испытывают при выращивании зерновых культур, яблок и сахарного тростника, а также в виноградарстве и на пастбищах.

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Как стеклянные отходы используют на полях

Для этой технологии используют переработанную стеклянную тару, которую измельчают до очень мелких частиц. В результате получают материал различной фракции - от порошка, похожего на тальк, до небольших гранул.

Один из заводов в Брисбене еженедельно производит около 20 тонн такого материала. В дальнейшем его можно вносить непосредственно в почву: распылять в виде водного раствора или разбрасывать по полям в сухом виде.

Почему кремний важен для растений

Научная основа метода связана прежде всего с содержанием кремния. Этот элемент может поддерживать естественные защитные механизмы растений, помогая им противостоять болезням, вредителям и неблагоприятным условиям, в частности засухе.

Кроме того, кремний может влиять на доступность фосфора в почве. Он способствует высвобождению фосфатов, находящихся в связанном состоянии, благодаря чему корни растений могут получать больше доступного питательного элемента.

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Какие результаты получили фермеры

По предварительным оценкам агрономов, после применения стеклянного порошка урожайность некоторых культур может увеличиваться на 25–30%. Технологию испытывают на различных типах сельскохозяйственных угодий, чтобы оценить её эффективность для разных культур и условий выращивания.

Есть результаты и на животноводческих фермах. Благодаря лучшему росту травы суточный прирост веса скота зимой, по приведенным данным, увеличился с 0,7–0,8 кг до 1,4–2 кг.

Может ли стекло частично заменить удобрения

Эксперты отмечают, что использование стеклянного порошка потенциально позволяет снизить потребность в традиционных химических удобрениях. В то же время говорить о полноценной замене удобрений пока рано.

Специалисты подчеркивают, что приведенные показатели основаны преимущественно на практическом опыте фермеров. Для окончательной оценки технологии необходимы независимые научные исследования, которые помогут определить ее эффективность, безопасность и долгосрочное воздействие на почву и растения.

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Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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