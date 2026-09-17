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"Самое серьёзное испытание для Украины": какие 3 новых сценария войны готовит РФ

Юрий Берендий
17 сентября 2026, 05:07
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Россия может активизировать штурмы, сформировать новую группировку или проверить НАТО на прочность.

Россия готовит новое испытание для Украины - названы 3 сценария / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

  • Конец 2026 года станет сложным для Украины
  • Коваленко назвал три сценария действий РФ

Конец 2026 года и начало 2027-го могут стать для Украины периодом резкого роста интенсивности боевых действий из-за увеличения численности российской армии. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал три возможных сценария дальнейших действий РФ - от усиления наступления в Украине до попытки распространить войну на территорию страны НАТО. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

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По словам обозревателя, после российских выборов не стоит ожидать принципиального изменения подходов армии РФ. В то же время масштаб применения сил может возрасти, что напрямую повлияет на количество атак и боевых столкновений.

"Для нас конец 2026 года и начало 2027-го станут самым большим испытанием, потому что на фронте у противника появится большое количество людских ресурсов, которые нужно будет нейтрализовать в режиме нон-стоп. Никаких кардинальных изменений в тактике россиян не произойдет. Но они начнут чаще атаковать и отправлять больше людей на штурмы", - отметил Коваленко.

Отдельным вызовом, по мнению эксперта, станет необходимость для Украины заранее адаптировать оборону к большому количеству пехоты противника. Речь идет о подготовке инженерных сооружений, заграждений и средств поражения, способных эффективно действовать против значительного количества личного состава.

Коваленко подчеркивает, что российское командование может не обращать внимания на масштаб собственных потерь, поэтому украинской стороне придется выстраивать противодействие именно с учетом численного превосходства противника.

"Мы должны к этому готовиться, в частности разрабатывать собственную тактику противодействия этому человеческому ресурсу, сооружать инженерные сооружения и заграждения, более ориентированные на противопехотную составляющую. Средства поражения также должны быть такого типа, чтобы уничтожать как можно больше живой силы врага, генерировать большое количество "200-х" и "300-х"", - подчеркнул Коваленко.

В то же время обозреватель выделяет несколько направлений, по которым Москва потенциально может развивать военные действия. Первый вариант предполагает сохранение нынешнего театра боевых действий с концентрацией основных усилий на удержании оккупированных территорий и продвижении в Донецкой области.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Второй сценарий связан с появлением нового направления наступления уже на украинской территории. В качестве примера Коваленко называет Черниговскую область, а потенциальной базой для формирования соответствующей группировки - Брянскую область.

"Второй - открытие второго фронта в Украине, то есть наступление, например, в Черниговской области. Для этого понадобятся ресурсы, и они будут сосредоточены в Брянской области. Если 1 октября начнётся мобилизация, то к концу декабря или началу января группировка для наступления может быть полностью готова. И сил, и средств хватит для проведения такой операции", - заявил Коваленко.

Третий вариант, по оценке обозревателя, выходит за рамки войны непосредственно против Украины. Он связывает его с возможностью попытки России совершить нападение на одно из европейских государств, входящих в НАТО.

Коваленко утверждает, что среди потенциальных целей Кремля может оказаться Эстония. В то же время его утверждение о намерениях российского руководства является оценкой эксперта, а не подтвержденным фактом.

"Поэтому нападение на одну из стран Европы вполне вероятно. И я уверен, что этой страной может стать Эстония. Путин видит в этом смысл. Во-первых, это продолжение войны. Во-вторых, это демонстрация своему плебсу того, что Россия действительно воюет с НАТО. В-третьих, Путин верит, что таким вторжением он сможет настолько шокировать НАТО и Европу, что сможет их шантажировать: Россия останавливается там, где она есть, а Запад, со своей стороны, прекращает поддержку Украины, оставляя её наедине с РФ", - сказал Коваленко.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко выразил обеспокоенность возможными изменениями в тактике противника в конце года. Прокопенко подчеркнул, что противник может перейти на тяжелую бронетехнику и попытаться создать буферную зону на севере для сдерживания украинских резервов. Он назвал Сумскую и Черниговскую области зонами риска и отметил, что изменение тактики может произойти в октябре в связи с изменением погодных условий.

Аналитики DeepState сообщили о продвижении оккупационных войск на отдельных участках Донецкой области. По данным проекта, новые продвижения на фронте зафиксированы вблизи Калеников и Белицкого на Покровском и Славянском направлениях. В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 208 боевых столкновений, а на Покровском направлении произошло 26 атак.

3-й армейский корпус объявил о результатах операции "Вивальди" и отвоевании контролируемых территорий. В пресс-службе корпуса сообщили о зачистке ряда населенных пунктов и освобождении 75 км² территории, что превышает площадь Житомира. По предоставленным данным, потери противника, по этим подсчётам, превысили 1500 военнослужащих и более 12 тысяч дронов.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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