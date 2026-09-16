Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Кратко:
- Что случилось с актрисой
- В каких фильмах она играла
В террористической России сообщили о смерти популярной актрисы, которая прославилась благодаря роли в фильме "Место встречи изменить нельзя" - Натальи Даниловой.
Как пишут российские пропагандисты, актриса ушла из жизни в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Данилова снималась в "Маленьких трагедиях", "Отцах и детях", "Человеке-невидимке", "Жизни Клима Самгина", "Крыльях империи", а также работала в дубляже - ее голос можно услышать в "Брате-2" и мультфильмах о трех богатырях и "Лунтике".
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О персоне: Наталья Данилова
Наталья Данилова - российская актриса. В кино начала сниматься еще подростком: ее дебют состоялся в 13 лет в картине Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля…". После окончания института актрису пригласил в БДТ Георгий Товстоногов, и несколько лет она была одной из ведущих артисток театра. Позже Данилова служила в "Приюте комедианта", а с 2001 года играла на сцене Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Последней ее ролью там стала Ида в спектакле "С тобой и без тебя".
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