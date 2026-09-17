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Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лаванды

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 02:30
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Опытный садовод рассказала, что сделать с лавандой осенью, чтобы весной куст пышно зацвел.
Лаванда
Обрезка и пересадка лаванды осенью - как правильно подготовить куст к зиме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как размножить лаванду делением куста
  • Когда и насколько коротко обрезать растение
  • Почему стоит отказаться от сухих удобрений
  • Чем замульчировать лаванду перед морозами

Осень - отличное время для пересадки лаванды, особенно на юге или в регионах с мягкой зимой. Также в этот период нужно проводить обрезку растения и готовить его к зиме. Главред выяснил все нюансы ухода за лавандой осенью.

Как пишет GardeningKnowHow, лаванде требуется минимум 6-8 часов прямого, нефильтрованного солнечного света. В полутени растение вытягивается, стебли ослабевают, а концентрация эфирных масел, обеспечивающих его неповторимый аромат, значительно снижается. Поэтому очень важно выбрать правильное место для пересадки.

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Также стоит помнить, что лаванда чаще погибает от переувлажнения почвы, чем от холода или вредителей. Если в саду почва тяжелая глинистая, ее необходимо улучшить. Эксперты не рекомендуют использовать чистый компост, так как он удерживает слишком много влаги. Лучше добавить песок, перлит или мелкий гравий.

Садовница Татьяна - автор ютуб-канала Магия растений - рассказала, как она пересаживает лаванду.

По ее словам, делить лаванду нужно по двум причинам. Первая - омоложение куста, который оголяется и разваливается с возрастом, вторая - размножение растения для новых посадок.

По словам Татьяны, во время деления корни растения травмируются, и часть черенка может погибнуть. Части без корней лучше не выбрасывать, а использовать для дальнейшего черенкования.

"Не нужно забывать, что когда мы делим лопатой или другим каким-то инструментом, то лаванда может погибнуть. Мы же травмируем корни. Есть некоторые частички, которые без корешков, но не нужно их выбрасывать", - отмечает садовница.

Когда можно делить лаванду осенью

Сроки деления привязаны к климату региона и дате наступления устойчивых морозов. Главный ориентир - запас времени, который необходим растению на укоренение до холодов.

"Лучше, чтобы у вас в запасе было полтора месяца до наступления крепких морозов. На юге Украины первые морозы последние годы – это 16 ноября", - рассказала Татьяна.

После деления кустик обязательно мульчируют и по возможности проливают раствором, стимулирующим образование корней - это ускоряет приживание растения на новом месте.

Как черенковать лаванду осенью

Осенью техника заготовки черенков отличается от летней: побеги уже одревесневшие, а не зелёные. На них нужно сделать делают косой срез, убрать нижние листья, оставляя их только сверху, и высадить, накрыв бутылкой, или в мини-парничке.

Правила посадки лаванды

Прежде чем пытаться вытащить растение, обработайте лопатой всю его длину. Подсуньте лопату под корневой ком и осторожно поднимите. Вы должны поднять весь блин почвы и корни одним куском. Чем больше почвы остается с корневым комом, тем меньше стресса испытает растение. Если растение большое, можно подсунуть кусок мешковины или брезента под корневой ком - это облегчит транспортировку в новую яму.

Для нового куста выбирают солнечный участок без застоя влаги - подходит, в частности, каменистая горка. Грунт под посадку разрыхляют, если он плотный, добавляя смесь песка с золой, мелкую каменную крошку, нейтральный торф или агроперлит.

Саженцы выдерживают в растворе для укоренения перед посадкой. Кусты в бордюре высаживают с интервалом 70 см - за два года они смыкаются, а благодаря формирующей обрезке могут выглядеть не сплошной полосой, а отдельными шарами.

Новая посадочная яма должна быть в два раза шире корневого кома, но не глубже. При посадке не стоит сажать лаванду слишком глубоко, так как это приводит к гниению корневой шейки. Растение должно находиться на том же уровне, что и раньше, или даже немного выше (на небольшом холмике).

Обрезка лаванды перед зимой

Проводить обрезку можно в сентябре, октябре и даже в начале ноября - в зависимости от сорта и погоды в регионе. Главное правило касается того, сколько именно древесины можно убирать за раз.

"Мы не оставляем голые побеги. Я обрезаю примерно одну треть", - подчёркнула Татьяна.

Если кусты предназначены для сухих букетов, срезать соцветия стоит до их полного раскрытия. Часть цветков можно оставить намеренно - тогда семена вызреют и осыплются, дав самосевные саженцы, которые пройдут естественную стратификацию холодом.

Мульчирование и подкормка осенью

Для защиты корней садовница использует измельчённые садовые отходы после обрезки кустов - они перегнивают дольше, чем скошенная трава или опилки, поэтому мульчи хватает на следующий сезон. Скошенную траву она применяет лишь как временный вариант для новых посадок.

"Главная задача мульчи – это как можно дольше сохранять тепло грунта, для того чтобы в тёплом грунте развивались корни. И это очень важно для новых посадок", - объяснила Татьяна.

Удобрения в сухом виде садовница не использует из-за риска травмировать корни при заделке в грунт. Вместо этого она применяет водорастворимые смеси по листу или прикорневым поливом, а при резких перепадах температур Татьяна добавляет антистрессовые препараты, которые применяют в вечернее время и только при температуре не ниже +12 градусов.

Полив в октябре для взрослых кустов не нужен - достаточно дождей. Исключение - новые посадки и черенки, которым влагу дают, ориентируясь на состояние верхнего слоя почвы.

Смотрите видео - Как сажать, делить, черенковать, обрезать и готовить лаванду к зиме:

Ранее Главред писал о необычном способе размножения лаванды. С помощью этого метода с одного куста можно получить до 15–20 единиц посадочного материала, то есть будущих кустиков. И главное - достичь этого можно довольно быстро, за один сезон и сразу много.

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Об источнике: "Магия растений"

Магия растений - авторский канал на YouTube Татьяны из Николаева, которая рассказывает о садоводстве и ландшафтном дизайне и выращивает на юге Украины декоративные растения, плодовые деревья, кусты и овощи. На канал подписаны почти 100 тысяч пользователей.

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