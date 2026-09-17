Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Мария Николишин
17 сентября 2026, 16:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 18 сентября.
Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября
Курс валют в Украине на 18 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в пятницу
  • Как изменился курс злотого

На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, евро и злотый подешевели. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,66 грн/долл. Стоит добавить, что 17 сентября валюта стоила 44,60 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 6 копеек.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 18 сентября установлен на уровне 51,23 грн/евро, что на 22 копейки меньше, чем в четверг (51,45 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на 18 сентября установлен на уровне 11,75 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,83 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 8 копеек.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца сентября

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявил, что Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается.

По его словам, вторая половина сентября будет насыщена решениями, способными изменить конфигурацию рынка: ставки Центробанка ЕС, Федеральной резервной системы США и НБУ, голосование в Верховной Раде по законопроектам о внешней помощи, а также представление Кабмином проекта госбюджета на 2027 год.

Эксперт прогнозирует, что межбанковский курс доллара удержится в пределах 44,50–44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше. Наличный курс доллара он видит в диапазоне 44,75–45,25 грн, евро - 51,5–52,5 грн.

"Мой прогноз по доллару до конца сентября остается без изменений: НБУ будет удерживать курс, пока это возможно, и конвертировать резервы в гривну для финансирования расходов госбюджета", - добавил он.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк говорил, что в Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн. В то же время украинский бизнес в финансовом планировании ориентируется на еще более высокий курс.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в период 14–20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара может приблизиться к отметке 51 грн уже в ближайшие годы.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ курс злотого
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:07Экономика
Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:05Синоптик
Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

16:03Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Хиту 1966 года присвоили звание лучшей поп-песни всех времен

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Последние новости

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

Реклама
14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

13:00

"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

12:22

Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

12:18

Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

Реклама
12:14

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

11:33

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

11:27

Минус Ан-12, два Ан-26 и вертолеты РФ: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

11:25

После выборов в РФ могут закрыть границы: раскрыт план Кремля по мобилизации

11:02

"Амбассадор психиатрии": Галич назвал диагнозы, из-за которых "списался" из ВСУ

10:40

"Звонили посреди ночи": известный артист рассказал о попытках россиян повлиять на него

10:18

Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

10:17

Осенний посев на даче: семь лучших культур для посадки в сентябре и под зиму

10:10

Почему молоко часто портится в холодильнике: названа распространенная ошибка

10:03

"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния

09:54

Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

09:26

Маринованные перцы в банках: рецепт восхитительной закуски на зиму

09:10

Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на ОдессуФото

08:44

Трамп подпишет важный закон, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров — СМИ

08:38

Повреждены дома, школа и АЗС, 16 пострадавших: новые данные об атаке РФ на КиевФото

08:14

Выборы в Госдуму РФ могут стать последними для Путина: эксперт назвал причину

08:09

Вторичная детонация и пожар: в Ростове дроны атаковали стратегический аэродром

07:32

В Ярославле горит один из крупнейших НПЗ России, трасса на Москву перекрыта

06:45

Киев - под ударом дронов и ракет: пострадали более 10 человек, среди них дети

05:55

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Реклама
05:07

"Самое серьёзное испытание для Украины": какие 3 новых сценария войны готовит РФ

04:29

Как почистить кожаную куртку: можно ли ее загружать в стиральную машину

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

03:36

Богатство буквально упадет с неба: шесть знаков китайского зодиака сорвут куш

03:03

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

02:51

Зачем оставлять кофейную гущу в холодильнике: лайфхак решает назойливую проблему

02:30

Нужно успеть до морозов: секреты осенней обрезки и пересадки лавандыВидео

01:47

Палата представителей США окончательно приняла закон об "адских санкциях" против РФ - детали

00:58

Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле

16 сентября, среда
23:42

Малина отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно сделать с кустами в сентябре

Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять