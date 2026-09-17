Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 18 сентября.

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Курс валют в Украине на 18 сентября / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в пятницу

Как изменился курс злотого

На пятницу, 18 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, евро и злотый подешевели. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На пятницу официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,66 грн/долл. Стоит добавить, что 17 сентября валюта стоила 44,60 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 6 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 18 сентября установлен на уровне 51,23 грн/евро, что на 22 копейки меньше, чем в четверг (51,45 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на 18 сентября установлен на уровне 11,75 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,83 грн/злотый. Таким образом, злотый подешевел на 8 копеек.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до конца сентября

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявил, что Национальный банк удерживает доллар ниже отметки 45 грн исключительно за счет ежедневных вливаний валюты из резервов, и этот ресурс исчерпывается.

По его словам, вторая половина сентября будет насыщена решениями, способными изменить конфигурацию рынка: ставки Центробанка ЕС, Федеральной резервной системы США и НБУ, голосование в Верховной Раде по законопроектам о внешней помощи, а также представление Кабмином проекта госбюджета на 2027 год.

Эксперт прогнозирует, что межбанковский курс доллара удержится в пределах 44,50–44,85 грн, и именно преодоление верхней границы откроет путь к 45 грн и выше. Наличный курс доллара он видит в диапазоне 44,75–45,25 грн, евро - 51,5–52,5 грн.

"Мой прогноз по доллару до конца сентября остается без изменений: НБУ будет удерживать курс, пока это возможно, и конвертировать резервы в гривну для финансирования расходов госбюджета", - добавил он.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк говорил, что в Украине на конец 2027 года заложили курс доллара на уровне 48,3 грн, а среднегодовой показатель должен составить 47,1 грн. В то же время украинский бизнес в финансовом планировании ориентируется на еще более высокий курс.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в период 14–20 сентября доллар на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара может приблизиться к отметке 51 грн уже в ближайшие годы.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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