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Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесника

Юрий Берендий
17 сентября 2026, 19:31
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Какие деревья лучше не сажать рядом с жилыми домами и почему важно соблюдать расстояние до здания - рассказал эксперт по лесоразведению.

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесника
Какие деревья сажать возле дома - советы лесника / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • На каком расстоянии сажать алеппскую сосну
  • Можно ли сажать сосну возле дома
  • Какие деревья нельзя сажать возле дома

Алеппская сосна может стать опасным выбором для посадки рядом с жилым домом из-за свойств древесины, хвои и шишек. Эксперт по лесоразведению Фран Поштеняк в комментарии Descopera советует учитывать не только вид дерева, но и расстояние до здания. Почему некоторые деревья лучше высаживать подальше от жилья - выяснял Главред.

видео дня

Почему алеппская сосна опасна рядом с домом

Проблема этого вида связана прежде всего с высоким содержанием смолы и эфирных масел. Древесина и хвоя легко возгораются, а шишки могут способствовать распространению огня на значительное расстояние.

Поэтому место для такого дерева вблизи жилья нужно выбирать особенно внимательно. По рекомендации специалиста, непосредственная близость к дому нежелательна.

Фран Поштеняк подчеркивает, что сам вид не нужно полностью исключать из озеленения. Основное значение имеет правильное размещение растения относительно зданий.

"Полностью отказываться от этого вида не нужно. Алеппская сосна является автохтонным видом, а главная проблема заключается в том, что её высаживают слишком близко к зданиям", - отмечает Фран Поштеняк.

На каком расстоянии сажать алеппскую сосну

Для тех, кто все же планирует посадить алеппскую сосну на своем участке, ключевым фактором становится расстояние. Эксперт рекомендует оставлять между деревом и жилым домом примерно 19–20 метров.

Такое расположение позволяет не отказываться от автохтонного вида, не создавая при этом непосредственной близости большого дерева к зданию.

Какие деревья лучше посадить возле дома

Для территорий рядом с жильем можно рассматривать виды с меньшим содержанием смол и лучшей устойчивостью к засушливым условиям. Среди таких вариантов в материале упоминаются клен и дерево Иуды, или церцис.

Клен обладает ещё одним практическим преимуществом для участков с недостатком воды. Помимо устойчивости к засухе, это дерево имеет декоративную ценность.

Каштан также называют возможным вариантом для территорий возле жилья. Его особенностью является медленное горение, благодаря чему дерево может использоваться даже в зонах противопожарной защиты.

Какие деревья не стоит сажать близко к дому

Не только алеппская сосна требует тщательного выбора места. Для некоторых других растений также существуют факторы, которые следует учитывать при планировании участка.

Лавр содержит эфирные масла, а фиговое дерево может создавать проблемы из-за особенностей своей корневой системы. Поэтому высаживать такие растения без учета расстояния до зданий также не рекомендуется.

Нужно ли убирать деревья возле дома

Полностью отказываться от растительности вокруг дома не стоит. В периоды сильной жары деревья помогают снижать температуру вокруг дома и создают затененные участки.

Зато важно заранее продумать схему озеленения. Для новых проектов эксперты советуют предусматривать отдельное пространство для крупных деревьев, чтобы в будущем они не создавали проблем для дома.

Какие деревья лучше сажать возле дома

Для непосредственной близости к дому целесообразнее рассматривать небольшие деревья, за которыми проще ухаживать. В материале речь идет о растениях высотой примерно 4–5 метров с кронами, которые не разрастаются слишком широко.

Такой подход позволяет совместить озеленение двора с необходимостью сохранить безопасное расстояние между растениями и зданиями.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, какие деревья нельзя сажать возле дома:

Напомним, как ранее сообщал Главред, по данным специалистов, рябина издавна имела сакральное значение для дома. Согласно материалам издания, рябину считали оберегом и использовали её веточки в обрядах и у входа. Взрослая рябина может достигать 4–8 метров в высоту при ширине кроны 2,5–4 метра.

Эксперты дали рекомендации по технологии осенней посадки молодых деревьев. В материале отмечается, что важно знать, как подготовить посадочную яму и правильно разместить саженец перед зимой. Для однолетних плодово-ягодных растений рекомендуется готовить яму размером 60×60 см, а для двухлетних саженцев - 60×80 см, тогда как для сливы, вишни и черешни достаточно ямы глубиной 55–65 см и шириной около 40 см.

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Об источнике: DESCOPERĂ

DESCOPERĂ.ro - румынское научно-популярное онлайн-издание, специализирующееся на материалах о науке, технологиях, природе, истории, культуре, путешествиях и общих знаниях. Проект работает под слоганом "E LUMEA TA!" ("Это твой мир!") и позиционирует себя как медиа, объясняющее научные открытия, исторические события и явления окружающего мира широкой аудитории. На сайте есть отдельные разделы "D:News", "Știință" (наука), "Cultură" (культура), "Natură" (природа), "Lumea digitală" (цифровой мир), "Istorie" (история) и "Video".

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