Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

Дипломат признал: на линии фронта сложилась патовая ситуация, и выход из войны возможен только дипломатическим путем.

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Почему Россия и Украина не приступили к переговорам / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы:

Обе стороны пытаются получить преимущество

На передовой россияне практически не добиваются успехов

Визиты Уиткоффа и Кушнера принесли определенный прогресс

Страна-агрессор Россия сознательно усиливает удары по Украине, рассчитывая добиться результата, который укрепит ее позицию за столом переговоров. Об этом в эфире Fox News заявил посол США в НАТО Мэтт Витакер.

По его словам, Вашингтон пытается остановить войну, а Дональд Трамп исходит из того, что убийства должны прекратиться.

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В Киеве, отмечает Витакер, хорошо понимают, насколько сложным будет ближайший период и что его придется пережить.

Он добавил, что в Белом доме не рассматривают полноценное мирное соглашение как единственно возможный шаг и допускают промежуточные механизмы, которые могли бы снизить интенсивность боевых действий.

"Один из способов, с помощью которого мы можем попытаться этого добиться, - это заключить серию соглашений о прекращении огня, будь то в отношении энергетической инфраструктуры или таких объектов, как больницы и т. п. Но сейчас очевидно, что обе стороны до сих пор пытаются получить преимущество", - подчеркнул дипломат.

Логика Москвы, по мнению посла, строится на расчете: если выбранная стратегия сработает, результат может оказаться весомым.

Почему переговоры до сих пор не начались

Витакер вспомнил слова Трампа о том, что Россия и Украина "ненавидят друг друга", а ежедневные потери тысяч военных с обеих сторон "трудно наблюдать".

Именно поэтому в США настаивают на необходимости мирного соглашения, над которым президент, по словам дипломата, работает без перерыва. Впрочем, без согласия самих стран никакие усилия Вашингтона результата не дадут.

"И на данный момент, похоже, нет никакой возможности для них встретиться", - отметил он.

Посол также напомнил, что спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, и эти поездки, по его оценке, обеспечили определенный прогресс в переговорах с обеими сторонами.

"Похоже, что есть определенная надежда на потенциальные трехсторонние переговоры с участием США", - заявил он.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Какова ситуация на поле боя

Витакер говорит, что краткосрочная перспектива для обеих столиц выглядит одинаково: и Киев, и Москва стремятся закрепить хотя бы тактическое преимущество, чтобы прийти на переговоры с более весомыми аргументами.

Однако фактические результаты наступательных действий российской армии минимальны или отсутствуют вовсе - ситуация на передовой, по его словам, зашла в тупик.

Он убежден, что решение может быть только дипломатическим, а война не закончится на поле боя. Посол надеется, что в обеих странах это в конце концов осознают и перейдут к переговорам о прекращении боевых действий.

Как США могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок прокомментировал вопрос о том, что могло бы стать конкретным признаком того, что переговорный процесс по урегулированию войны в Украине действительно переходит в содержательную фазу.

По его словам, речь идет о готовности Европы и Соединенных Штатов отменить санкции против России.

"Если они скажут: мы готовы, например, ослабить санкции в энергетической сфере, разрешить России продавать нефть и газ, а Европа готова это покупать на определенных условиях - тогда да", - подчеркнул он.

Переговоры о завершении войны - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский признал, что не видит во встрече с Путиным ничего приятного, но не возражает против такого формата ради результата.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что очередной раунд мирных переговоров предварительно запланирован на октябрь 2026 года. Ожидается, что встреча пройдет в формате с участием трех сторон.

Кроме того, директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной на фоне возможного сокращения участия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Окончательного решения относительно изменений в команде президента США Дональда Трампа пока нет.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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