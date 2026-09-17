"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

Россия наращивает производство реактивных беспилотников, превращая их в средство непрерывного психологического и физического давления на украинские города.

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Россия увеличила производство до 3000 реактивных дронов в месяц / Коллаж: Главред, фото: ОК "Север", Главред

Ключевые тезисы:

Реактивные дроны могут регулярно атаковать города

Украине нужна новая система защиты

Страна-агрессор Россия может резко усилить давление на украинские города зимой из-за массового применения новых реактивных дронов. РФ уже способна производить около 3000 таких аппаратов в месяц, а дефицит ракет для ПВО создает дополнительные риски. Об этом сообщил авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в интервью "Главреду".

В последние месяцы Россия расширяет перечень средств воздушного нападения. Речь идет не только об увеличении количества уже известных беспилотников, но и о появлении платформ с новыми системами наведения и разведки.

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"Россияне существенно увеличили количество относительно дешёвых средств, которые уже смогли или ещё пытаются довести до крупносерийного производства. При этом они значительно увеличивают не только количество средств с относительно небольшой боевой частью - 50–100 кг, но и массу взрывчатки в новых средствах поражения", - отметил Криволап.

Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Отдельное направление - развитие реактивных платформ, которые по своим характеристикам приближаются к крылатым ракетам. Эксперт обращает внимание на С-71К "Ковер" и модернизированный С-71М "Монохром", который, по его словам, получает элементы искусственного интеллекта.

"Если С-71К нам уже известен, поскольку россияне использовали его в боях и сейчас запускают его в серийное производство, то С-71М - это дальнейшая модернизация этого средства, но уже с искусственным интеллектом. У него еще не все испытания завершены. Я думаю, что они завершатся успешно, ведь появление реактивных дронов типа "Герань-4" показывает, как быстро это происходит", - сказал аналитик.

Усиление возможностей российских БПЛА Криволап связывает также с доступом РФ к современной электронике. По его словам, китайские компоненты позволяют создавать более устойчивые каналы связи и объединять беспилотники в сеть.

"Россияне получили различные виды камер. Есть сложные камеры с оптическим зумом до 50x и электронным зумом. В той же системе может быть инфракрасная камера. Возможность хорошо видеть цель и одновременно иметь прямую связь с дроном в режиме FPV позволяет существенно повысить точность и эффективность ударов", - подчеркнул Криволап.

На этом фоне главной проблемой для Украины эксперт называет темпы адаптации системы противовоздушной обороны. Он считает, что ожидание более медленного развития российских технологий привело к потере времени.

"Украинская система защиты оказалась к этому не готова и недостаточно эффективна. Мы думали, что россияне будут развивать это направление в течение года-полутора. У нас сложилось впечатление, что мы уже почти выиграли эту технологическую войну", - заявил эксперт.

Особенно остро вопрос стоит из-за вооружения, которым сейчас приходится противодействовать реактивным целям. По словам Криволапа, для их уничтожения используются ракеты наземных комплексов, а также авиационные ракеты для украинских истребителей.

"Даже если мы сейчас начнём что-то делать, то не сможем отреагировать очень быстро. На это может уйти несколько месяцев, а в течение этих месяцев россияне могут нанести нам серьёзный ущерб", - предупредил Криволап.

Наибольший риск, по его оценке, создает соотношение между темпами производства РФ и возможностями украинской обороны. Эксперт утверждает, что Россия уже вышла на масштаб, при котором атаки могут происходить практически непрерывно.

"Поэтому эти дроны прорываются в города и терроризируют их. Россияне достигли показателя производства около 3000 таких реактивных "Шахедов" в месяц. Это примерно 100 в сутки", - сообщил он.

Даже при высоком проценте перехватов проблема не исчезает из-за самого масштаба применения. Криволап оценивает нынешний уровень сбивания таких целей примерно в 80%, однако подчеркивает последствия даже отдельных прорывов.

"И так может продолжаться долго, пока мы не создадим систему защиты от этих дронов, которые вообще не должны долетать до города. Сейчас уровень сбиваемости достаточно высок - около 80 %. Но даже то, что долетает, создает огромные проблемы, потому что этих средств уже очень много", - отметил аналитик.

По словам эксперта, последствия изменения российской тактики уже ощущают не только военные. Под удары попадают объекты гражданской инфраструктуры, из-за чего риски напрямую распространяются на повседневную жизнь украинцев.

"АЗС - это не военный объект. Но заехать на заправку сейчас уже стало серьёзной проблемой. "Эпицентр" - это не Wildberries и не военный объект, однако и по нему наносят удары", - сказал Криволап.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил о возможности применения баллистического ракетного комплекса "Орешник" против Украины. В своих заявлениях он связывал это с якобы ростом "террористических атак".

Компания "Укрнафта" сообщила о введении временного приостановления работы автозаправочных станций на период воздушной тревоги. В заявлении компании речь идет о мерах безопасности и рекомендациях для клиентов по быстрому покиданию территории.

The Telegraph опубликовал спутниковые снимки, указывающие на строительство в Орловской области новой базы для запуска реактивных дронов вблизи села Цимбулова. На основании снимков СМИ сообщило о размещении на площадке более ста аппаратов и пусковых установок. Согласно публикации, к началу августа количество пусковых установок возросло до 16, а на базе хранилось более 100 дронов под открытым небом.

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О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует авиационную тематику на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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