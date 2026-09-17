Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнуть

Осенью пауки массово проникают в дома через окна: названы 4 простых способа отпугнуть их с помощью цедры, уксуса, мела и запахов

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Пауки осенью - почему они забираются в дома и как их отпугнуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему пауки забираются в дом осенью

Как избавиться от пауков в доме

Что положить на подоконник от пауков

Осенью пауки чаще появляются в домах из-за сезона спаривания : самцы покидают свои привычные места и проникают в жилище через окна и другие доступные отверстия. Избавиться от них можно без использования агрессивной химии - существуют простые домашние способы, которые помогают держать пауков подальше от дома. Об этом говорится в материале Marie Claire.

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Почему пауки осенью активнее проникают в дома и какие простые средства могут помочь их отпугнуть - выяснял Главред.

Что положить на подоконник, чтобы отпугнуть пауков

По словам арахнолога доктора Тома Элвуда, активность самцов начинается ещё в конце лета, когда они отправляются на поиски партнёрш.

"В августе самцы пауков становятся активными. Они ищут партнершу, поднимаются по стенам, забираются через открытые окна и проникают куда только могут", - отметил арахнолог Том Элвуд.

Для защиты дома можно использовать обычные предметы с выраженным запахом. Эксперты издания Marie Claire отмечают, что одним из доступных вариантов является цедра цитрусовых, которую можно оставить у окон и других мест проникновения.

Цедра лимона или апельсина имеет запах, который не нравится паукам. Еще одним домашним средством называют дикий каштан: его советуют очистить от колючей оболочки и оставить гладкий каштан в нужном месте.

Какие запахи не любят пауки

Сильные ароматы также можно использовать для обработки участков возле входов в жилище. Среди упомянутых средств - ваниль, лаванда, роза и корица.

Для домашнего раствора можно смешать воду со средством для дезинфекции рук и опрыскать им места возле входов. Еще один вариант - смесь белого уксуса с водой.

Эксперты советуют наполнить пульверизатор примерно наполовину уксусом, а затем долить воду. Полученным раствором можно обработать зоны вокруг входов.

Помогает ли мел от пауков

Еще один простой способ - использование обычного мела. Его предлагают нанести в виде линии возле мест, через которые пауки могут проникать внутрь.

Согласно приведенным рекомендациям, пауки не любят наступать на меловую линию, поэтому такой барьер можно использовать возле входов.

Какой цвет отпугивает пауков

Среди домашних хитростей называют и использование определенных цветов. Согласно данным материала, пауков привлекает зеленый цвет, тогда как синий, особенно светло-синий, им не нравится.

Поэтому цвет также рассматривают как один из дополнительных способов, который можно учесть в доме.

Чем отпугнуть пауков / Инфографика: Главред

Почему пауки появляются в доме осенью

Причина появления пауков в жилище связана не только с температурой и укромными местами. Если в доме достаточно насекомых, он становится для них удобным местом для поиска пищи.

Мухи и комары могут привлекать пауков, поэтому их можно встретить на чердаках, в подвалах, за диванами и в других малозаметных местах. Именно наличие добычи делает такие зоны привлекательными.

При этом в материале отмечается, что подавляющее большинство пауков, обитающих в человеческих жилищах, не представляют опасности.

"99 процентов пауков, обитающих в наших домах, абсолютно безвредны. Их яд слишком слаб, чтобы причинить нам вред, и последнее, чего они хотят, - это встретиться с нами", - отмечают эксперты издания Marie Claire.

Смотрите видео о том, как избавиться от пауков в доме:

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты рассказали о домашнем трюке с картофельной кожурой и пищевой содой для очистки кастрюль от ржавчины.

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Об издании: Marie Claire Marie Claire - французский международный ежемесячный журнал о женской моде, который впервые вышел во Франции в 1937 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на разных языках. В тематических выпусках рассматриваются женщины со всего мира и глобальные проблемы. Журнал также освещает вопросы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.

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