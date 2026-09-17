Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнуть

Юрий Берендий
17 сентября 2026, 21:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Осенью пауки массово проникают в дома через окна: названы 4 простых способа отпугнуть их с помощью цедры, уксуса, мела и запахов

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнуть
Пауки осенью - почему они забираются в дома и как их отпугнуть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Почему пауки забираются в дом осенью
  • Как избавиться от пауков в доме
  • Что положить на подоконник от пауков

Осенью пауки чаще появляются в домах из-за сезона спаривания : самцы покидают свои привычные места и проникают в жилище через окна и другие доступные отверстия. Избавиться от них можно без использования агрессивной химии - существуют простые домашние способы, которые помогают держать пауков подальше от дома. Об этом говорится в материале Marie Claire.

видео дня

Почему пауки осенью активнее проникают в дома и какие простые средства могут помочь их отпугнуть - выяснял Главред.

Что положить на подоконник, чтобы отпугнуть пауков

По словам арахнолога доктора Тома Элвуда, активность самцов начинается ещё в конце лета, когда они отправляются на поиски партнёрш.

"В августе самцы пауков становятся активными. Они ищут партнершу, поднимаются по стенам, забираются через открытые окна и проникают куда только могут", - отметил арахнолог Том Элвуд.

Для защиты дома можно использовать обычные предметы с выраженным запахом. Эксперты издания Marie Claire отмечают, что одним из доступных вариантов является цедра цитрусовых, которую можно оставить у окон и других мест проникновения.

Цедра лимона или апельсина имеет запах, который не нравится паукам. Еще одним домашним средством называют дикий каштан: его советуют очистить от колючей оболочки и оставить гладкий каштан в нужном месте.

Какие запахи не любят пауки

Сильные ароматы также можно использовать для обработки участков возле входов в жилище. Среди упомянутых средств - ваниль, лаванда, роза и корица.

Для домашнего раствора можно смешать воду со средством для дезинфекции рук и опрыскать им места возле входов. Еще один вариант - смесь белого уксуса с водой.

Эксперты советуют наполнить пульверизатор примерно наполовину уксусом, а затем долить воду. Полученным раствором можно обработать зоны вокруг входов.

Помогает ли мел от пауков

Еще один простой способ - использование обычного мела. Его предлагают нанести в виде линии возле мест, через которые пауки могут проникать внутрь.

Согласно приведенным рекомендациям, пауки не любят наступать на меловую линию, поэтому такой барьер можно использовать возле входов.

Какой цвет отпугивает пауков

Среди домашних хитростей называют и использование определенных цветов. Согласно данным материала, пауков привлекает зеленый цвет, тогда как синий, особенно светло-синий, им не нравится.

Поэтому цвет также рассматривают как один из дополнительных способов, который можно учесть в доме.

Чем отогнать пауков из дома инфографика
Чем отпугнуть пауков / Инфографика: Главред

Почему пауки появляются в доме осенью

Причина появления пауков в жилище связана не только с температурой и укромными местами. Если в доме достаточно насекомых, он становится для них удобным местом для поиска пищи.

Мухи и комары могут привлекать пауков, поэтому их можно встретить на чердаках, в подвалах, за диванами и в других малозаметных местах. Именно наличие добычи делает такие зоны привлекательными.

При этом в материале отмечается, что подавляющее большинство пауков, обитающих в человеческих жилищах, не представляют опасности.

"99 процентов пауков, обитающих в наших домах, абсолютно безвредны. Их яд слишком слаб, чтобы причинить нам вред, и последнее, чего они хотят, - это встретиться с нами", - отмечают эксперты издания Marie Claire.

Смотрите видео о том, как избавиться от пауков в доме:

Напомним, как ранее сообщал Главред, специалисты рассказали о домашнем трюке с картофельной кожурой и пищевой содой для очистки кастрюль от ржавчины.

Эксперты Leathercare USA объяснили, почему кожаную куртку нельзя стирать в стиральной машине из-за вымывания природных жиров из материала. Полное погружение в воду может необратимо повредить изделие, поскольку оно вымывает натуральные жиры.

Читайте также:

Об издании: Marie Claire

Marie Claire - французский международный ежемесячный журнал о женской моде, который впервые вышел во Франции в 1937 году. С тех пор различные издания выходят во многих странах и на разных языках.

В тематических выпусках рассматриваются женщины со всего мира и глобальные проблемы. Журнал также освещает вопросы здоровья, красоты, моды, политики, финансов и карьеры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
пауки паук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:44Украина
Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

21:47Мир
ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

21:40Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Последние новости

22:44

Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам: что изменится

22:12

Духовка снова будет блестеть: простой секрет от самого стойкого нагараВидео

21:47

Турция предложила Украине и России соглашение касательно атак в Чёрном море — СМИ

21:40

ВСУ отбросили врага: появились подробности зачистки, раскрыто направление

21:25

"Настоящий ад" до октября: что ждет Киев из-за ударов РФ - The Economist

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
21:10

Осенью пауки массово проникают в дома: что положить на подоконник, чтобы их отпугнутьВидео

20:51

Зачем наносят уксус на велосипед — необычный трюк с потрясающим эффектом

20:34

Обычный белый унитаз уже не в моде: что пришло ему на смену

20:13

Как устранить пар в ванной — простое кухонное средство против плесени

Реклама
20:06

Сыну российского актера Ефремова поставили неизлечимый диагноз

19:55

"Они прорываются в города": украинцев предупредили о новой серьезной опасности зимой

19:54

Как использовать непарный носок — полезный секрет опытных хозяек

19:51

Украину накроет волна холода: синоптик сказал, будут ли заморозки

19:50

Как высушить белье за час без батарей и лишних трат: раскрыт хитрый лайфхакВидео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

Реклама
18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

Реклама
14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять