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Нужно ли перекапывать огород осенью - неожиданный вывод специалистов

Марина Иваненко
18 сентября 2026, 03:03
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Нужно ли перекапывать огород осенью. Почему влажную глину, чернозем, песчаную почву и участки на склонах лучше защитить.
Почему осенняя перекопка наносит вред некоторым почвам
Почему осенняя перекопка вредит некоторым почвам / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Когда осенью не стоит перекапывать огород
  • Почему влажную почву лучше оставить в покое
  • Какие участки требуют иного ухода

Осеннее перекапывание огорода в течение длительного времени считалось обязательным этапом подготовки участка к следующему сезону. Однако современные подходы к земледелию показывают, что глубокая обработка земли нужна далеко не всегда. В некоторых случаях она может нарушать структуру почвы, повреждать естественные ходы дождевых червей и повышать риск эрозии. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает издание Liza.ua, необходимость осенней перекопки следует определять с учетом типа почвы и состояния конкретного участка. Специалисты советуют не прибегать к этой процедуре просто по привычке, если земля не нуждается в глубокой обработке.

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Мокрую глину лучше не трогать

Влажная и тяжелая глинистая почва легко уплотняется при перекопке. Это может привести к разрушению пористой структуры почвы, необходимой для нормальной циркуляции воздуха и воды. Поэтому работать с таким участком лучше тогда, когда почва имеет оптимальный уровень влажности.

Плодородному чернозему не нужна лишняя лопата

На хорошо структурированном черноземе глубокая перекопка может нарушить сформировавшуюся систему почвенных организмов. Вместо интенсивной обработки земли можно использовать поверхностное внесение компоста и мульчирование, если это соответствует потребностям конкретного участка.

Песчаную почву осенью лучше защитить

Песчаная почва отличается быстрым оттоком воды и может быстрее терять питательные вещества. Глубокая осенняя перекопка не всегда необходима. Для защиты поверхности почвы можно использовать мульчу или высевать сидераты, которые помогают удерживать почву и органические вещества.

Сидераты уже выполняют часть работы

Если на огороде растут озимая рожь, вика или другие покровные культуры, их корневая система помогает удерживать почву и обогащать её органическими остатками. В таком случае дополнительная глубокая перекопка может быть нецелесообразной, поскольку она нарушает сформировавшийся растительный покров.

Видео о том, стоит ли перекапывать огород на зиму, можно посмотреть здесь:

На склонах перекопка повышает риск смыва почвы

На участках с уклоном риск водной эрозии особенно высок. После осенней перекопки почва остается открытой, поэтому сильные осадки и весеннее таяние снега могут способствовать смыву верхнего плодородного слоя. Растительный покров или мульча помогают дополнительно защитить землю.

Возле кустарников лопата может повредить корни

Глубокая перекопка возле ягодных кустарников и других многолетних растений может повредить их корневую систему. В таких местах почву лучше обрабатывать поверхностно, не приближаясь лопатой к основной массе корней.

Для чего нужно мульчирование
Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Специалисты отмечают, что умеренная обработка может быть оправдана на сильно уплотнённых или вновь обустроенных участках, в частности при наличии проблем с дренажом. Если же почва имеет хорошую структуру и защищена мульчей или растительным покровом, глубокая осенняя перекопка может быть излишней.

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Об источнике: Liza.ua

Liza.ua - это популярный украинский женский онлайн-журнал, освещающий темы красоты, моды, здоровья, отношений, кулинарии и практических бытовых советов. Издание ориентировано на широкую аудиторию и публикует доступные материалы о доме, уходе за растениями, психологии и лайфхаках для повседневной жизни.

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