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Три теннисных мяча в барабане стиральной машины - хитроумный трюк опытных хозяек

Марина Иваненко
7 октября 2026, 18:01
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Хлопковые полотенца и белье могут быстро терять мягкость из-за неправильной стирки. Как стирать, сушить и хранить текстиль, чтобы он дольше сохранял качества.
Как правильно стирать хлопчатобумажные полотенца
Как правильно стирать хлопковые полотенца / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как сохранить мягкость полотенец
  • Почему не стоит злоупотреблять кондиционером
  • Как правильно ухаживать за постельным бельем

Хлопковый текстиль - важная часть быта, однако из-за ошибок при стирке, сушке и хранении изделия могут быстро терять мягкость, становиться жесткими и преждевременно изнашиваться. Правильный уход помогает дольше сохранять свойства ткани, её внешний вид и способность хорошо впитывать влагу. Главред расскажет подробнее.

Перед первым использованием нового хлопкового полотенца специалисты советуют замочить его в холодной воде на 24 часа. Как сообщает издание Blikk, такая процедура может помочь улучшить способность полотенца впитывать влагу. Издание также рекомендует не использовать кондиционер для белья, поскольку он может оставлять на волокнах налет, из-за которого ткань хуже впитывает воду.

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Во время первой и последующих стирок важно соблюдать рекомендации на этикетке изделия. Чрезмерное количество моющего средства или кондиционера может приводить к накоплению остатков между волокнами, из-за чего полотенце становится жестче и теряет часть впитывающей способности.

Как стирать полотенца, чтобы они дольше оставались мягкими

Для поддержания гигиены полотенца рекомендуется стирать регулярно. Согласно рекомендации, приведенной Blikk, банные полотенца следует отправлять в стирку примерно после трех использований, а по возможности - не реже одного раза в неделю.

Важно не перегружать барабан стиральной машины. Полотенца активно впитывают воду, поэтому им нужно достаточно места, чтобы вода и моющее средство могли нормально циркулировать между волокнами. Если барабан переполнен, текстиль может хуже выстираться и прополоскаться.

Температуру стирки нужно устанавливать в соответствии с информацией на этикетке. Не стоит автоматически использовать самую высокую температуру, поскольку чрезмерный нагрев может ускорять износ ткани и влиять на ее цвет.

Не оставляйте полотенца влажными после стирки

Влажный текстиль не стоит надолго оставлять скомканным в барабане стиральной машины. После завершения цикла полотенца лучше сразу достать, расправить и хорошо встряхнуть.

Во время сушки необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Если полотенце остается влажным в течение длительного времени, оно может приобрести неприятный затхлый запах. Поэтому его лучше развешивать так, чтобы ткань не была сложена в несколько слоев.

Видео о том, откуда взялся хлопок, можно посмотреть здесь:

Машинная сушка может сделать полотенца более пушистыми

Если на этикетке разрешена сушка в машине, этот способ можно использовать для махровых полотенец. Во время сушки текстиль активно перемещается в барабане, благодаря чему ворс может оставаться более пушистым.

Для этого также можно использовать специальные шарики для сушки. Blikk отмечает, что они помогают при сушке полотенец. В то же время конкретный способ следует согласовывать с рекомендациями производителя текстиля и сушильной машины.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Не используйте слишком много моющего средства

Избыток стирального порошка или геля не сделает полотенца чище. Если средства слишком много, оно может не полностью вымываться во время полоскания и скапливаться между волокнами.

Из-за этого ткань может стать жесткой, а полотенце - хуже впитывать воду. Поэтому количество моющего средства следует определять в соответствии с загрузкой машины, степенью загрязнения и рекомендациями производителя.

Если полотенца после стирки имеют неприятный запах, стоит обратить внимание не только на сам текстиль, но и на стиральную машину. Причиной могут быть остатки моющих средств, загрязнение уплотнителя или лотка, а также длительное нахождение мокрого белья внутри барабана.

Как ухаживать за одеялами и подушками

Хлопковые одеяла и подушки требуют особого ухода, поскольку их наполнитель может сбиваться в комки или неравномерно распределяться внутри изделия.

Регулярное легкое встряхивание помогает поддерживать равномерность наполнителя. В то же время интенсивно выбивать подушки и одеяла не стоит, поскольку механическое воздействие может повредить ткань, швы или внутреннюю структуру изделия.

Стирать такие вещи нужно в соответствии с рекомендациями на этикетке. Для некоторых объёмных одеял и подушек может потребоваться профессиональная чистка, поскольку они способны впитывать большое количество воды и создавать значительную нагрузку на стиральную машину.

Как правильно сушить одеяла и подушки

Особое внимание нужно уделить сушке. Внутри плотного одеяла или подушки может оставаться влага даже тогда, когда внешняя поверхность уже кажется сухой.

Для машинной сушки некоторых изделий можно использовать специальные шарики, которые помогают распределять наполнитель. Теннисные мячи иногда применяют с этой целью, однако перед использованием такого способа необходимо проверить рекомендации производителя конкретного изделия.

Продолжительность сушки не стоит устанавливать одинаковой для всех одеял и подушек. Она зависит от размера изделия, вида наполнителя, его влажности и режима сушки. Убирать текстиль в шкаф можно только после полного высыхания.

Как защитить матрас от загрязнения

Матрас сложно стирать регулярно, поэтому для его защиты удобно использовать специальный наматрасник. Он создает дополнительный барьер между поверхностью матраса и постельным бельем, помогая защитить его от пота, пыли и других загрязнений.

Наматрасник нужно регулярно стирать в соответствии с рекомендациями производителя. Это значительно проще, чем чистить сам матрас, и помогает поддерживать чистоту спального места.

Как часто менять постельное белье

Постельное белье обычно рекомендуют стирать примерно раз в неделю. Такую же периодичность указывает Blikk в рекомендациях по уходу за постельным бельем.

Наволочки могут загрязняться быстрее, поскольку непосредственно контактируют с кожей и волосами. Поэтому их можно менять чаще, чем другие элементы комплекта, особенно если они быстро теряют свежесть.

Чтобы хлопковое постельное белье дольше сохраняло форму и цвет, его следует стирать в соответствии с рекомендациями на этикетке, не превышать рекомендуемое количество моющего средства и полностью высушивать перед укладкой в шкаф.

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Об источнике: издание Blikk

Blikk - крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежало швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешло под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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