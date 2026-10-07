Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилиста

Кристина Трохимчук
7 октября 2026, 16:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Стилист София продемонстрировала пять способов стилизации классического пальто.
Как стилизовать классическое пальто
Как стилизовать классическое пальто / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как носить классическое пальто осенью 2026
  • Как сочетать пальто с брюками, платьями и спортивной одеждой
  • Какие сумки, очки и обувь подобрать к классическому пальто

Классическое пальто легко может стать главной вещью осеннего гардероба, ведь его можно интересно стилизовать с классическими брюками, платьями и даже со спортивной одеждой. Главред расскажет, как стильно носить пальто осенью 2026 года.

Как носить классическое пальто с брюками осенью 2026

Стилистка София показывает, что классическое пальто можно сочетать с брюками и акцентным боди, создав яркий образ. Дополнить комплект она предлагает обувью, кожаной сумкой-мешком и черными очками.

видео дня

"Как стилизовать пальто-пиджак? Берем классические брюки и акцентное боди. Добавляем обувь. Конечно, самую главную вещь в наших образах. Кожаную сумку-мешок, конечно, в качестве аксессуара. Ну и, девочки, конечно, завершаем образ черными очками. И посмотрите, как классно это выглядит", - рассказала стилистка.

Осенний образ с пальто
Осенний образ с пальто / скриншот из видео

Как создать образ total black с классическим пальто

Классическое пальто также можно стилизовать в эстетике total black. Основой такого образа становятся черные классические брюки и топ, а разнообразить монохромный комплект, не выбиваясь из основной гаммы, помогают коричневые аксессуары.

"Следующий образ сделаем Total Black: чёрная база из классических брюк и топа. Поиграем с коричневыми акцентами, возьмём кожаный ремень. Конечно, дальше нам понадобится обувь. И мы выбираем коричневые замшевые мюли. Посмотрите, как классно всё уже сочетается. Наше пальто и, конечно же, что? Правильно, трендовые очки. Кстати, тоже в коричневом оттенке. Мой любимый замшевый клатч, конечно, под рукой. И посмотрите, как красиво у нас всё получилось", - отметила стилистка.

Монохромный образ с классическим пальто
Монохромный образ с классическим пальто / скриншот из видео

Как носить классическое пальто с платьем

Еще один вариант стилизации - сочетать классическое пальто с нарядном платье. Для такого образа можно выбрать мюли или лоферы, а завершить его модными очками без оправы.

"Итак, переходим к платью, вашему любимому, кстати. И здесь у нас уже есть выбор: либо мюли, либо лоферы. Конечно, надеваем пальто. И, посмотрите, ну уже неплохо, да? Но кто мы с вами без очков? Поэтому добавляем трендовые очки, они без оправы, такие вот в тон платью. И посмотрите, какие мы леди. Девочки, ну просто вау, я очень довольна. Вот это уже можно прямо, знаете, на какой-нибудь прием", - рассказала стилистка.

Классическое пальто с длинным платьем
Классическое пальто с длинным платьем / скриншот из видео

Как носить классическое пальто в спортивном стиле

Классическое пальто не обязательно сочетать только с элегантными вещами. Его можно использовать и в спортивном образе, добавив носочки, кеды, очки и сумку-шоппер.

"Стилизация в спортивном стиле. Надеваем носочки, кеды. Главная вещь в этих образах - это пальто. Конечно, добавляем очки и сумку-шоппер. И посмотрите, какой спорт-лук у нас получился", - пояснила стилистка.

В таком сочетании именно пальто становится главной деталью образа, тогда как кеды, носки и сумка-шоппер придают ему непринуждённый настрой.

Классическое пальто и спортивный стиль
Классическое пальто и спортивный стиль / скриншот из видео

Как сочетать классическое пальто с высокими сапогами

Для более смелого осеннего образа стилистка предлагает сочетать короткое платье с высокими сапогами и классическим пальто. Завершить комплект можно сумкой-мешком и очками.

"Далее берем короткое платье. Добавляем высокие сапоги, да, да, те самые высокие сапоги, которые сейчас в тренде. Конечно, пальто. Посмотрите, ну просто очень классно. Кто я такая, чтобы не добавить сумку-мешок и очки? Ну все, образ готов. Прямо как Нео из "Матрицы", - посоветовала стилистка.

Классическое пальто и высокие сапоги
Классическое пальто и высокие сапоги / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

Читайте также:

Об источнике: sonyaprel

София (@sonyaprel) - персональная стилистка и имидж-консультант из Праги, которая работает с клиентами как очно, так и в онлайн-формате по всему миру. Эксперт помогает формировать функциональный гардероб, специализируясь на создании капсульных коллекций, профессиональном анализе вещей и составлении практических стиль-гидов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода модные пальто
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:29Война
Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

16:07Экономика
Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

Самая неудачная дата рождения — какое число сулит испытания

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Рубио сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО и завершении войны

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Почему в СССР запретили макароны по-флотски: о чём умалчивали советские повара

Последние новости

16:29

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:26

Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

16:18

Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей — кто получит выплату

16:09

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилистаВидео

16:07

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
15:56

Врождённое лидерство и железный характер: названы два месяца рождения

15:47

Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

15:27

Сжигание листьев осенью — за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

15:15

Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

Реклама
15:13

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

14:07

Как легко отделить яичный желток от белка: самые эффективные способы

14:05

Гороскоп Таро на завтра 8 октября: Овнам - соревнования, Близнецам - изменения

Реклама
13:36

Перелом в двух местах: Валентина Хамайко показалась в больнице

13:24

"Сколько денег отдал": Каменских похвасталась люксовыми подарками Потапа

13:23

РФ атаковала Украину с разных направлений: Игнат раскрыл детали ночного удара

13:16

Как утеплить балкон без ремонта: эксперты назвали эффективные способы

13:13

Орхидея снова покроется цветами: чем нужно поливать растение в октябреВидео

12:33

В РФ наградили певца из Киева, который встал на сторону России

12:33

Спилберг лично возьмется за новых "Трансформеров": кто из звезд не вернется в проект

12:32

РФ открыла новое направление ударов по Украине: в ISW раскрыли замысел Кремля

12:29

Была музой Хичкока: ушла из жизни самая старая обладательница "Оскара"

12:23

Тепло окончательно отступает: когда в Украину ворвется похолодание с дождями

12:02

Владимир Литвин — харьковский предприниматель в сфере искусственного интеллекта, инвестор и меценат досье

11:49

РФ уничтожила центр спасения птиц под Киевом: погибли пернатые и котФото

11:47

Вмятина исчезнет без следа: как восстановить кузов авто без покраскиВидео

11:47

Варить не нужно: как приготовить вкусную гречку, советы от повара

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 октября: Быкам - обещания, Драконам - импульс

11:31

Всемирный банк ухудшил прогноз для экономики Украины: война не закончится в 2026 году

11:29

Деревья могут не пережить зиму: какую ошибку нельзя допускать осеньюВидео

11:11

Сколько времени дети должны уделять домашнему заданию - результаты исследования

11:06

Кровавый "подарок" Путину: Зеленский раскрыл масштаб атаки и ключевую цельФото

10:44

"С глубокой скорбью": умер известный украинский писатель

Реклама
10:39

"По-взрослому": Тарас Тополя сделал заявление о поцелуе с мужчиной

10:34

Черная плесень на швах плитки в душе исчезнет за одну ночь – что нужно сделать

10:33

Путин готовит почву для операции в Балтии: как НАТО может сорвать план Кремля

10:22

РФ создает иллюзию наступления на Харьков: военный назвал истинную цель врага

10:00

Пугачева получила новую серьезную травму — что произошло

09:48

"Евровидение-2027": Чехия неожиданно отказалась от участия в конкурсе

09:36

Нарциссы зацветут пышнее: что сделать с луковицами перед посадкой в октябреВидео

09:34

РФ била "Цирконами", "Калибрами" и баллистикой: сколько целей сбили силы ПВОФото

09:29

Как отмыть чашку от коричневого налета после кофе или чая за 5 минут

08:56

Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне и заговорил о "победе" России

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять