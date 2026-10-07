Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилиста

Стилист София продемонстрировала пять способов стилизации классического пальто.

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Как стилизовать классическое пальто / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как носить классическое пальто осенью 2026

Как сочетать пальто с брюками, платьями и спортивной одеждой

Какие сумки, очки и обувь подобрать к классическому пальто

Классическое пальто легко может стать главной вещью осеннего гардероба, ведь его можно интересно стилизовать с классическими брюками, платьями и даже со спортивной одеждой. Главред расскажет, как стильно носить пальто осенью 2026 года.

Как носить классическое пальто с брюками осенью 2026

Стилистка София показывает, что классическое пальто можно сочетать с брюками и акцентным боди, создав яркий образ. Дополнить комплект она предлагает обувью, кожаной сумкой-мешком и черными очками.

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"Как стилизовать пальто-пиджак? Берем классические брюки и акцентное боди. Добавляем обувь. Конечно, самую главную вещь в наших образах. Кожаную сумку-мешок, конечно, в качестве аксессуара. Ну и, девочки, конечно, завершаем образ черными очками. И посмотрите, как классно это выглядит", - рассказала стилистка.

Осенний образ с пальто / скриншот из видео

Как создать образ total black с классическим пальто

Классическое пальто также можно стилизовать в эстетике total black. Основой такого образа становятся черные классические брюки и топ, а разнообразить монохромный комплект, не выбиваясь из основной гаммы, помогают коричневые аксессуары.

"Следующий образ сделаем Total Black: чёрная база из классических брюк и топа. Поиграем с коричневыми акцентами, возьмём кожаный ремень. Конечно, дальше нам понадобится обувь. И мы выбираем коричневые замшевые мюли. Посмотрите, как классно всё уже сочетается. Наше пальто и, конечно же, что? Правильно, трендовые очки. Кстати, тоже в коричневом оттенке. Мой любимый замшевый клатч, конечно, под рукой. И посмотрите, как красиво у нас всё получилось", - отметила стилистка.

Монохромный образ с классическим пальто / скриншот из видео

Как носить классическое пальто с платьем

Еще один вариант стилизации - сочетать классическое пальто с нарядном платье. Для такого образа можно выбрать мюли или лоферы, а завершить его модными очками без оправы.

"Итак, переходим к платью, вашему любимому, кстати. И здесь у нас уже есть выбор: либо мюли, либо лоферы. Конечно, надеваем пальто. И, посмотрите, ну уже неплохо, да? Но кто мы с вами без очков? Поэтому добавляем трендовые очки, они без оправы, такие вот в тон платью. И посмотрите, какие мы леди. Девочки, ну просто вау, я очень довольна. Вот это уже можно прямо, знаете, на какой-нибудь прием", - рассказала стилистка.

Классическое пальто с длинным платьем / скриншот из видео

Как носить классическое пальто в спортивном стиле

Классическое пальто не обязательно сочетать только с элегантными вещами. Его можно использовать и в спортивном образе, добавив носочки, кеды, очки и сумку-шоппер.

"Стилизация в спортивном стиле. Надеваем носочки, кеды. Главная вещь в этих образах - это пальто. Конечно, добавляем очки и сумку-шоппер. И посмотрите, какой спорт-лук у нас получился", - пояснила стилистка.

В таком сочетании именно пальто становится главной деталью образа, тогда как кеды, носки и сумка-шоппер придают ему непринуждённый настрой.

Классическое пальто и спортивный стиль / скриншот из видео

Как сочетать классическое пальто с высокими сапогами

Для более смелого осеннего образа стилистка предлагает сочетать короткое платье с высокими сапогами и классическим пальто. Завершить комплект можно сумкой-мешком и очками.

"Далее берем короткое платье. Добавляем высокие сапоги, да, да, те самые высокие сапоги, которые сейчас в тренде. Конечно, пальто. Посмотрите, ну просто очень классно. Кто я такая, чтобы не добавить сумку-мешок и очки? Ну все, образ готов. Прямо как Нео из "Матрицы", - посоветовала стилистка.

Классическое пальто и высокие сапоги / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: sonyaprel София (@sonyaprel) - персональная стилистка и имидж-консультант из Праги, которая работает с клиентами как очно, так и в онлайн-формате по всему миру. Эксперт помогает формировать функциональный гардероб, специализируясь на создании капсульных коллекций, профессиональном анализе вещей и составлении практических стиль-гидов.

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