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День Кристины 2020 – открытки красивые и поздравления прикольные

26 марта 2020, 04:33

Оригинальные поздравления с Днем ангела Кристины – картинки и поздравления своими словами – подобрал Главред на именины Кристины в марте.

День ангела Кристины – красивые поздравления на именины Кристины 2020
День ангела Кристины – красивые поздравления на именины Кристины 2020 / Клайк

Смешные и душевные поздравления с Днем ангела Кристины звучат трижды в год, в том числе и 26 марта – в день мученицы Христины Персидской.

Эти творческие артистичные девушки наверняка оценят красивые открытки на День ангела Кристины или прикольные поздравления на именины Кристины 2020 своими словами.

В подарок на День ангела Кристины по церковному календарю можно традиционно презентовать ладанку или иконку со святым покровителем человека. Или же подобрать оригинальную приблуду из кипариса или украшение с андалузитом – эти дерево и камень являются талисманами имени Кристина.

Также на именины Кристины в марте Главред подобрал оригинальные поздравления с Днем ангела Кристины – картинки и поздравления своими словами в прозе, прикольные стихи и короткие смс.

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День ангела Кристины – поздравления в прозе, стихах, смс

День ангела Кристины – поздравления в прозе:

С днем ангела-хранителя, дорогая и милая Кристиночка! Желаем всегда быть веселой, жизнерадостной, счастливой, прекрасной душой и телом. Сегодня твои именины и в это день желаем самого светлого настроения. Что ангел-хранитель всегда был с тобой и не покидал ни на секунду. Чтобы удача улыбалась и чтобы всегда была счастлива душа!

***

Поздравления на именины Кристины – проза:

С днем ангела, Крис, любимая моя подруга! Пусть ангел хранит тебя и твои мечты! Пусть даже в сложных ситуациях тебе светит луч надежды. А наша дружба будет только крепкой, как вера в тебя твоего небесного покровителя.

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***

День ангела Кристины – поздравление своими словами:

С днем ангелом, с именинами, наша родная Кристина! Желаем злата и серебра, полон дом любви и добра. А настроение чтобы было, как у звездной поп-дивы. Чтобы ангел-хранитель твой оберегал и хранил твой покой. Поздравляем с днем ангела сердечно и любви желаем, конечно. Будь обворожительной и веселой каждый день и каждый час.

***

День ангела Кристины – поздравления короткие:

Сегодня именины

У дорогой Кристины!

Мы счастья ей желаем

Среди любимых лиц

И солнечной погоды

В любое время года.

Пусть радуют восходы

И трели певчих птиц!

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***

Красивые поздравления с Днем ангела Кристины в стихах:

Сегодня праздник, именины,

Особый день в любой судьбе!

Кристина, милая Кристина,

Я пожелать хочу тебе:

Ты, оставаясь заводною,

Иди к свершеньям вновь и вновь,

И доброю своей душою,

Дари и дружбу, и любовь.

Пусть катятся, как волны, годы,

Ты будь уверенней в себе.

С улыбкой относись к невзгодам,

И больше доверяй судьбе!

***

С Днем ангела Кристины – поздравления прикольные:

Нынче ты отмечаешь именины,

Наша ненаглядная Кристина,

Пускай года богатством твоим будут,

Пусть неудачу навсегда тебя забудут.

Пусть добрый ангел тебя благословит,

На правильный направит путь,

Пусть он от бед тебя хранит,

Жизнь будет сказочной у тебя пусть.

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