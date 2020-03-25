З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні

У День СБУ поздоровлення та вітальні картинки приймають мужні люди, які захищають свій народ від загроз та глобальних викликів.
День СБУ 2020 відзначається 25 березня. Тобто цієї середи привітання з Днем СБУ приймають мужні люди, які захищають свій народ від загроз та глобальних викликів.
Дата свята незмінна з 1992 року, коли й встановили цей день.
Найоригінальніші привітання силовикам на День СБУ – картинки та прикольні поздоровлення своїми словами українською та російською мовами – підібрав Главред на свято.
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День СБУ – поздоровлення в прозі, привітання у віршах
День СБУ – привітання своїми словами:
Прийміть вітання з професійним святом – Днем працівників СБУ! Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам добра і щастя, злагоди і міцного здоров’я і добробуту, невичерпної енергії і сил. Зичу наснаги і здобутків у нелегкій повсякденній службі.
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Привітання з Днем СБУ своїми словами короткі:
Добре, коли є кому захистити. І дуже добре, коли захисник сильний. Бажаємо вам бути сильними, і щоб завжди було кому подякувати вам за ваш неспокійний труд!
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День СБУ – привітання прозою:
З нагоди професійного свята бажаю всім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Служби безпеки України міцного здоров'я, благополуччя, натхнення, пошани і нових професійних успіхів. Нехай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а в сім'ях панують тепло і затишок.
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З Днем СБУ – привітання в прозі короткі:
З Днем СБУ! Від щирого серця бажаю вам, вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, благополуччя, доброго настрою та невичерпної життєвої енергії.
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З Днем СБУ – вітання прикольні:
Вони на варті нашого життя,
Від лиха нас завжди оберігають.
І з честю служать вони нам,
Хоча про це ми інколи й не знаєм.
В день СБУ ми хочем привітати,
Вас добрим й лагідним слівцем,
І вам здоров’я побажати,
І залишатись твердим „олівцем"!
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Настрою стрімкого, молодечих сил,
Творчого натхнення, соколиних крил.
В кожнім починанні - бачення мети,
У добрі та праці кожен день рости!
Рівноваги духу в радості й журбі,
За народну справу звершень в боротьбі,
Щоби Україна волею цвіла
І про неї слава на весь світ ішла.
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З Днем СБУ тебе вітаю!
Хай всміхнеться тобі доля,
Вдача поряд хай літає,
Буде дім, сім'я і воля.
День СБУ – поздравления прикольные
Поздравляю с Днем СБУ и хочу пожелать выполнять свою работу правильно и качественно, всегда оставаться на страже безопасности всей страны, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в ловушку и всегда докапываться до истины.
***
Чтобы нарушить безопасность
Не удавалось никому,
В Украине существует
Такая служба – СБУ.
Ни на минуту не задремлет,
И вечно на посту стоит,
И, компромиссов не приемля,
Покой людской она хранит.
Мы службе СБУ сегодня
Прочтем короткий поздравок.
Пускай о празднике напомнит
В двенадцать строчек наш стишок!
***
Сегодня не простой день, день СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в Службе Безопасности Украины, и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!
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Сегодня день уж очень важный!
Сегодня будем поздравлять,
Сотрудников таких отважных,
И благ мы будем им желать!
Так, что за день – такой серьезный?!
Что трепет вызовет в душе!
Ответ такой – ведь так все просто,
День всех сотрудников СБУ – уже!
Здоровья, счастья и удачи,
Любви, богатства и добра!
Фортуна станет благосклонной,
И дома – света и тепла!
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Поздравляем с Днем работника Службы безопасности Украины! Желаем нашим защитникам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и согласия. Неисчерпаемой энергии, сил и вдохновения в такой важной сфере деятельности, как ваша. Новых профессиональных достижений и благополучия вашим семьям!
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В марте праздников немало,
Важных, славных и простых!
Праздник СБУ, конечно,
Тоже значим среди них!
Не поздравить вас не можем,
Дату сложно обойти!
Так что вас мы поздравляем,
Благ вам жизненных в пути!
Крепкой дружбы и поддержки,
Страстной, верной вам любви!
Пусть не будет бед, не счастья,
Только радость и мечты!