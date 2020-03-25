З Днем СБУ 2020 – поздравления та вітання, картинки прикольні

День СБУ 2020 – привітання та поздравления прикольные

День СБУ 2020 відзначається 25 березня. Тобто цієї середи привітання з Днем СБУ приймають мужні люди, які захищають свій народ від загроз та глобальних викликів.

Дата свята незмінна з 1992 року, коли й встановили цей день.

Найоригінальніші привітання силовикам на День СБУ – картинки та прикольні поздоровлення своїми словами українською та російською мовами – підібрав Главред на свято.

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День СБУ – поздоровлення в прозі, привітання у віршах

День СБУ – привітання своїми словами:

Прийміть вітання з професійним святом – Днем працівників СБУ! Від щирого серця бажаю вам і вашим родинам добра і щастя, злагоди і міцного здоров’я і добробуту, невичерпної енергії і сил. Зичу наснаги і здобутків у нелегкій повсякденній службі.

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Привітання з Днем СБУ своїми словами короткі:

Добре, коли є кому захистити. І дуже добре, коли захисник сильний. Бажаємо вам бути сильними, і щоб завжди було кому подякувати вам за ваш неспокійний труд!

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День СБУ – привітання прозою:

З нагоди професійного свята бажаю всім військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Служби безпеки України міцного здоров'я, благополуччя, натхнення, пошани і нових професійних успіхів. Нехай щодня ваше життя буде щасливим і радісним, а в сім'ях панують тепло і затишок.

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З Днем СБУ – привітання в прозі короткі:

З Днем СБУ! Від щирого серця бажаю вам, вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, благополуччя, доброго настрою та невичерпної життєвої енергії.

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З Днем СБУ – вітання прикольні:

Вони на варті нашого життя,

Від лиха нас завжди оберігають.

І з честю служать вони нам,

Хоча про це ми інколи й не знаєм.

В день СБУ ми хочем привітати,

Вас добрим й лагідним слівцем,

І вам здоров’я побажати,

І залишатись твердим „олівцем"!

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Настрою стрімкого, молодечих сил,

Творчого натхнення, соколиних крил.

В кожнім починанні - бачення мети,

У добрі та праці кожен день рости!

Рівноваги духу в радості й журбі,

За народну справу звершень в боротьбі,

Щоби Україна волею цвіла

І про неї слава на весь світ ішла.

***

З Днем СБУ тебе вітаю!

Хай всміхнеться тобі доля,

Вдача поряд хай літає,

Буде дім, сім'я і воля.

День СБУ – поздравления прикольные

Поздравляю с Днем СБУ и хочу пожелать выполнять свою работу правильно и качественно, всегда оставаться на страже безопасности всей страны, защищать свои идеи и права людей, никогда не попадать в ловушку и всегда докапываться до истины.

***

Чтобы нарушить безопасность

Не удавалось никому,

В Украине существует

Такая служба – СБУ.

Ни на минуту не задремлет,

И вечно на посту стоит,

И, компромиссов не приемля,

Покой людской она хранит.

Мы службе СБУ сегодня

Прочтем короткий поздравок.

Пускай о празднике напомнит

В двенадцать строчек наш стишок!

***

Сегодня не простой день, день СБУ. Так что выскажем свое признание всем тем людям, которые работают в Службе Безопасности Украины, и каждый свой рабочий день посвящают тому, чтоб защищать нас, простых людей, от угроз изнутри и извне страны. С праздником вас!

***

Сегодня день уж очень важный!

Сегодня будем поздравлять,

Сотрудников таких отважных,

И благ мы будем им желать!

Так, что за день – такой серьезный?!

Что трепет вызовет в душе!

Ответ такой – ведь так все просто,

День всех сотрудников СБУ – уже!

Здоровья, счастья и удачи,

Любви, богатства и добра!

Фортуна станет благосклонной,

И дома – света и тепла!

***

Поздравляем с Днем работника Службы безопасности Украины! Желаем нашим защитникам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и согласия. Неисчерпаемой энергии, сил и вдохновения в такой важной сфере деятельности, как ваша. Новых профессиональных достижений и благополучия вашим семьям!

***

В марте праздников немало,

Важных, славных и простых!

Праздник СБУ, конечно,

Тоже значим среди них!

Не поздравить вас не можем,

Дату сложно обойти!

Так что вас мы поздравляем,

Благ вам жизненных в пути!

Крепкой дружбы и поддержки,

Страстной, верной вам любви!

Пусть не будет бед, не счастья,

Только радость и мечты!

День СБУ – картинки