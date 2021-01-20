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Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи

20 января 2021, 00:19

Сегодня отмечается праздник Иоанна Крестителя, по-народному – Иванов день. Приметы, традиции и запреты 20 января разузнал Главред.

20 января праздник Иоанна Предтечи что нельзя делать приметы Крещение Христа картина Пьетро Перуджино
20 января - праздник Иоанна Предтечи: что нельзя делать, приметы / Википедия

Следом за Крещением наступает 20 января праздник в честь того, кто крестил Спасителя нашего. Это Собор Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). В народе говорят проще: Иванов день.

Это день, когда открывается небо и земля – и нужно загадывать желания. Праздник, когда нельзя лишний раз трогать воду.

После Божьей Матери Иоанн Креститель – самый почитаемый святой в православии.

Так, православные почитают пророка Иоанна целых семь раз за год – и первый праздник в честь Предтечи как раз сегодня, 20 января. Потом будут еще:

Вырос он в пустыне. Жизнь провел аскетично, а смерть принял мученическую. Мало кто не знает предание о танце Саломеи и плате за него – отрубленной голове Иоанна.

Это именины Ивана по церковному календарю. Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – читайте в нашем материале День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана.

20 января – праздник Иоанна Крестителя: что нельзя делать

В этот день нужно сходить в церковь помолиться. Тем более, что именно Иоанн Креститель помогает в домашних и семейных делах, принимать правильные решения в сложный момент, достигать равновесия между духовными физическим, а также в вопросах здоровья. Всё это будет нелишним, ведь после похода в храм уже принято приступать к работе, как в иные будние дни.

С утра нужно выпить святой воды – а потом можно смело есть мясные блюда: поста в этот день нет.

В праздник Иоанна Крестителя можно:

  • загадывать желание – считается, что в праздник 20 января исполнению желаний способствуют силы и небесные, и земные;
  • свататься и играть свадьбу – такой брак, по примете, будет счастливым;
  • крестить ребенка – чтоб жизнь у него удачная выдалась.

К слову, о скором исполнении желания сигнализирует лебедь или дикий гусь: если увидишь их в этот день (хотя бы случайно на картинке или, к примеру, украшение у кого-то в форме этих птичек) – скоро исполнится то, чего больше всего желаешь.

Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаВ праздник Иоанна Крестителя нельзя:

  • злоупотреблять алкоголем – но рюмочку за вечерним столом пропустить даже надо (чтобы "запить зло"), особенно незамужним девушкам – чтоб потом замужем плакать не пришлось;
  • умываться – чтоб не стать жертвой обмана и предательства;
  • лениться;
  • унывать;
  • принимать от кого-то подарки – чтоб не перенять на себя его судьбу;
  • отказывать в помощи.

Кстати, у наших предков после Богоявления 19 декабря – и вплоть до Отдания праздника Крещение Господне 27 января под запретом была стирка и мытье полов. Водопроводов с технической водой тогда не было, воду на эти цели брали из открытых источников – а вся вода в открытых водоемах, начиная с Крещенского сочельника, считалась освященной. Полоскать в святой воде грязные портки или половую тряпку большинство считают кощунством.

20 января – праздник Иоанна Крестителя: приметы

Считается, что если на парня или девушку в Иванов день напал жор (аппетит сильно разыгрался), то кто-то в него/нее тайно влюблен и сейчас очень тоскует.

Ясная погода 20 января обещает засушливое лето, а пасмурная или снежная – урожайный год.

Какие еще церковные праздники осталось отпраздновать в этом месяце – читайте в нашем материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.

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