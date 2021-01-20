Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи

Сегодня отмечается праздник Иоанна Крестителя, по-народному – Иванов день. Приметы, традиции и запреты 20 января разузнал Главред.
Следом за Крещением наступает 20 января праздник в честь того, кто крестил Спасителя нашего. Это Собор Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя). В народе говорят проще: Иванов день.
Это день, когда открывается небо и земля – и нужно загадывать желания. Праздник, когда нельзя лишний раз трогать воду.
После Божьей Матери Иоанн Креститель – самый почитаемый святой в православии.
Так, православные почитают пророка Иоанна целых семь раз за год – и первый праздник в честь Предтечи как раз сегодня, 20 января. Потом будут еще:
- 9 марта в невисокосном году (для високосного года это 8 марта) – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (большинство людей знают этот праздник как День Ивана Купала);
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя.
Вырос он в пустыне. Жизнь провел аскетично, а смерть принял мученическую. Мало кто не знает предание о танце Саломеи и плате за него – отрубленной голове Иоанна.
Это именины Ивана по церковному календарю. Самые лучшие поздравления с Днем ангела Ивана – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и живые открытки – читайте в нашем материале День ангела Ивана – поздравления с именинами и открытки с Днем Ивана.
20 января – праздник Иоанна Крестителя: что нельзя делать
В этот день нужно сходить в церковь помолиться. Тем более, что именно Иоанн Креститель помогает в домашних и семейных делах, принимать правильные решения в сложный момент, достигать равновесия между духовными физическим, а также в вопросах здоровья. Всё это будет нелишним, ведь после похода в храм уже принято приступать к работе, как в иные будние дни.
С утра нужно выпить святой воды – а потом можно смело есть мясные блюда: поста в этот день нет.
В праздник Иоанна Крестителя можно:
- загадывать желание – считается, что в праздник 20 января исполнению желаний способствуют силы и небесные, и земные;
- свататься и играть свадьбу – такой брак, по примете, будет счастливым;
- крестить ребенка – чтоб жизнь у него удачная выдалась.
К слову, о скором исполнении желания сигнализирует лебедь или дикий гусь: если увидишь их в этот день (хотя бы случайно на картинке или, к примеру, украшение у кого-то в форме этих птичек) – скоро исполнится то, чего больше всего желаешь.
Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаВ праздник Иоанна Крестителя нельзя:
- злоупотреблять алкоголем – но рюмочку за вечерним столом пропустить даже надо (чтобы "запить зло"), особенно незамужним девушкам – чтоб потом замужем плакать не пришлось;
- умываться – чтоб не стать жертвой обмана и предательства;
- лениться;
- унывать;
- принимать от кого-то подарки – чтоб не перенять на себя его судьбу;
- отказывать в помощи.
Кстати, у наших предков после Богоявления 19 декабря – и вплоть до Отдания праздника Крещение Господне 27 января под запретом была стирка и мытье полов. Водопроводов с технической водой тогда не было, воду на эти цели брали из открытых источников – а вся вода в открытых водоемах, начиная с Крещенского сочельника, считалась освященной. Полоскать в святой воде грязные портки или половую тряпку большинство считают кощунством.
20 января – праздник Иоанна Крестителя: приметы
Считается, что если на парня или девушку в Иванов день напал жор (аппетит сильно разыгрался), то кто-то в него/нее тайно влюблен и сейчас очень тоскует.
Ясная погода 20 января обещает засушливое лето, а пасмурная или снежная – урожайный год.
Какие еще церковные праздники осталось отпраздновать в этом месяце – читайте в нашем материале Православный календарь на январь 2021: все праздники, когда нельзя работать.