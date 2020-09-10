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Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему празднуют без ножей и красных плодов

10 сентября 2020, 06:02

Что нельзя делать в праздник Усекновение главы Иоанна Крестителя – как отмечают этот день и почему сложились такие традиции – выяснил Главред.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - традиции - отказ от ножа и что нельзя есть
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Икона / Правмир

11 сентября православные христиане отмечают праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. В этот день великому пророку отсекли голову – за то, что обличал пороки распутной власти.

В народе праздник еще прозвали Иван-пролеток, Полеток, Полетовщик, Головосек или Главосики, Иван-постный, Иван – осенний торжок, Иван-пост, Репный праздник и еще достаточно много названий.

Как поздравить с праздником – читайте в нашем материале Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания.

Усекновение главы Иоанна Предтечи – народные традиции

Святой пророк Иоанн Креститель настолько почитаем в народе – что из уважения к нему и скорбному дню его смерти у православных не принято в день Усекновения главы Иоанна Предтечи брать в руки нож или есть круглые плоды красного цвета. В народном представлении это ассоциируется со смертью пророка: голову ему отрубили острым предметом, а сама голова – круглая, и еще при этом было много красной крови.

Читайте такжеПравильный церковный календарь на сентябрь 2020 – все праздникиПо этой причине еду на праздник Усекновения принято ломать руками. И ничего красного-круглого не есть. А в некоторых регионах – и не пить (даже церковное вино кагор). Поэтому суеверные люди исключают из своего рациона в этот день картофель, яблоки и арбузы, свеклу, лук и прочее.

Также в праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи нельзя танцевать и петь песни. По преданию, именно своими песнями и плясками Иродова дочь выпросила у отчима разрешение на казнь пророка.

Впрочем, этот запрет поддерживает и церковь: ведь в любой церковный праздник не принято шумно и разнузданно веселиться, напиваться. Особенно если день – постный.

Зато в Усекновение главы Иоанна Предтечи принято приготовление угощений для нищих: к праздничному столу приглашают людей бедных и тех, кто находится в пути (странников).

Есть у праздника и приметы, связанные с погодой. День Усекновения главы Иоанна Предтечи, по примете, дает старт осени в наших широтах: "С Иван-поста мужик осень встречает, баба свое бабье лето начинает".

Что можно есть в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи

Чтобы выразить свою скорбь о смерти великого Иоанна Крестителя, на Усекновение держат строгий пост: нельзя не только мяса, яиц и молочных продуктов, но даже рыбу.

Правда, при этом еду можно приправлять растительным маслом.

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Молитвы на Усекновение главы Иоанна Предтечи

Тропарь Иоанну Предтече

Память праведнаго с похвалами, тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече: показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго грех мира иподающего нам велию милость.

Величание Предтечи

Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почитаем вси честныя твоея главы усекновение.

Кондак Предтече

Предтечево славное усекновение, смотрение бысть некое Божественное, да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иродиа, беззаконное убийство испросивши: не закон бо Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привременный.

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