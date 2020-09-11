Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания

Мудрые и христианские поздравления на праздник 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи – открытки, поздравления в прозе, стихах и смс, подобрал Главред.
Поздравления с праздником Усекновение главы Иоанна Предтечи могут показаться кому-то странными – но суть праздника в том, чтобы напомнить людям, что жить нужно по справедливости, тогда и обличительной правды бояться не придется. Поэтому Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября – скорбный, но праздник.
И поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи дарят мудрые и напутственные – не по приколу. А для тех, кто не любит долгих напутствий – отличным выбором станут поздравительные открытки и картинки на Усекновение главы Иоанна Предтечи.
О том, что нельзя делать в праздник Усекновение главы Иоанна Крестителя – как отмечают этот день и почему сложились такие традиции – читайте в нашем материале Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему празднуют без ножей и красных плодов.
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Усекновение главы Иоанна Предтечи – поздравления с прозе, стихах и смс
Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом!
***
Памятный сегодня день,
Зажигайте свечи,
Усекновение главы
Нынче помнит вечер.
Иоанн Предтеча был
Праведного рвения,
И за веру претерпел,
Но с благословением.
Пусть же будет с вами Бог,
Так же вечно рядом,
Чтобы милость от Него
Стала вам наградой.
***
Грустный праздник в сентябре христиане отмечают,
Строгим постом этот день открывают,
Для веселья, танцев места нет,
Пусть только от свечей горит яркий свет.
Верьте в Бога, по справедливости живите,
На поводку у зла никогда не идите,
Пусть будет светлой и чистой ваша душа,
Пускай всегда сбывается мечта.
***
В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.
***
Пусть возродится вера в том, кто слаб
В День смерти Иоанна да Крестителя!
Молитесь за того, кто обличал
Неверного, блудливого правителя!
Пусть даст Господь прощения всем вам!
Пусть будут ваши дни долги и славны!
Но помните – предписано всем нам
О заповедях помнить, как о главном!
***
В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.
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День усекновения нужно почитать!
Кто такой Предтеча все должны мы знать!
Молимся и помним, за что нам праздник дан,
Голову сложил святейший Иоанн!
В праздник этот важный всем хочу сказать,
Чтобы жили в вере! Счастье берегли!
Чтоб могли любить, умели сострадать!
Желаю, чтоб гармонию все в мире обрели!
***
Поздравляю всех вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Пусть этот скорбный день, проведенный в строгом посте и неустанных молитвах будет напоминанием нам о великом служении Господу и смиренной покорности. Да поможет вам Господь Бог не поддаться соблазнам мирским!
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С Усекновеньем главы Иоанна Предтечи!
Такие сейчас я скажу тебе речи:
Сердце пускай не познает печали,
Господом будешь всегда ты храним,
Сила и мир пусть в душе обитают,
Будешь родными, всегда, ты любим!
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В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.
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В священный день Усекновения
Желаю вам беды не знать,
Жить в благодати и смирении,
И пост надежно соблюдать.
Любви, добра, великодушия,
Делитесь с близкими теплом,
И, непременно, только лучшее
Войдет в ваш чистый, светлый дом!
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С праздником усекновения главы Иоанна Предтечи! Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своем пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.