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Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания

11 сентября 2020, 05:51

Мудрые и христианские поздравления на праздник 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи – открытки, поздравления в прозе, стихах и смс, подобрал Главред.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - поздравления и открытки - праздник 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи - поздравления на праздник 11 сентября

Поздравления с праздником Усекновение главы Иоанна Предтечи могут показаться кому-то странными – но суть праздника в том, чтобы напомнить людям, что жить нужно по справедливости, тогда и обличительной правды бояться не придется. Поэтому Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября – скорбный, но праздник.

И поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи дарят мудрые и напутственные – не по приколу. А для тех, кто не любит долгих напутствий – отличным выбором станут поздравительные открытки и картинки на Усекновение главы Иоанна Предтечи.

О том, что нельзя делать в праздник Усекновение главы Иоанна Крестителя – как отмечают этот день и почему сложились такие традиции – читайте в нашем материале Усекновение главы Иоанна Предтечи: почему празднуют без ножей и красных плодов.

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Усекновение главы Иоанна Предтечи – поздравления с прозе, стихах и смс

Православные братья и сестры! Поздравляю вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Вспомним его безграничную любовь к Богу и самоотверженное служение в смирении! Укрепим свои сердца горячей молитвой и строгим постом!

Анимационные открытки с Усекновение главы Иоанна Предтечи Креститпеля - гиф гифки анимация gif

***

Памятный сегодня день,

Зажигайте свечи,

Усекновение главы

Нынче помнит вечер.

Иоанн Предтеча был

Праведного рвения,

И за веру претерпел,

Но с благословением.

Пусть же будет с вами Бог,

Так же вечно рядом,

Чтобы милость от Него

Стала вам наградой.

***

Грустный праздник в сентябре христиане отмечают,

Строгим постом этот день открывают,

Для веселья, танцев места нет,

Пусть только от свечей горит яркий свет.

Верьте в Бога, по справедливости живите,

На поводку у зла никогда не идите,

Пусть будет светлой и чистой ваша душа,

Пускай всегда сбывается мечта.

***

В День усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю уверенных сил и крепкого здоровья, благополучия в доме и тепла, неисчерпаемой веры и благодати, уважения и понимания, светлой надежды в душе. Желаю, чтобы в жизни не было мучений и огорчений.

***

Пусть возродится вера в том, кто слаб

В День смерти Иоанна да Крестителя!

Молитесь за того, кто обличал

Неверного, блудливого правителя!

Пусть даст Господь прощения всем вам!

Пусть будут ваши дни долги и славны!

Но помните – предписано всем нам

О заповедях помнить, как о главном!

***

В праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи хочу пожелать рассудительности и решительности в жизни, благополучия и светлых надежд, милосердия и великодушия, добра и радости, успеха и любви, большого счастья и верных решений в любом вопросе.

Анимационные открытки с Усекновение главы Иоанна Предтечи Креститпеля - гиф гифки анимация gif

***

День усекновения нужно почитать!

Кто такой Предтеча все должны мы знать!

Молимся и помним, за что нам праздник дан,

Голову сложил святейший Иоанн!

В праздник этот важный всем хочу сказать,

Чтобы жили в вере! Счастье берегли!

Чтоб могли любить, умели сострадать!

Желаю, чтоб гармонию все в мире обрели!

***

Поздравляю всех вас с праздником – Усекновением главы Иоанна Предтечи! Пусть этот скорбный день, проведенный в строгом посте и неустанных молитвах будет напоминанием нам о великом служении Господу и смиренной покорности. Да поможет вам Господь Бог не поддаться соблазнам мирским!

***

С Усекновеньем главы Иоанна Предтечи!

Такие сейчас я скажу тебе речи:

Сердце пускай не познает печали,

Господом будешь всегда ты храним,

Сила и мир пусть в душе обитают,

Будешь родными, всегда, ты любим!

***

В день усекновения главы Иоанна Предтечи пожелаю жить без яблока раздора и в постоянном круговороте счастья. Пусть в жизни будет меньше трудностей и тревог. Путь будет больше света и благодеяния.

***

В священный день Усекновения

Желаю вам беды не знать,

Жить в благодати и смирении,

И пост надежно соблюдать.

Любви, добра, великодушия,

Делитесь с близкими теплом,

И, непременно, только лучшее

Войдет в ваш чистый, светлый дом!

***

С праздником усекновения главы Иоанна Предтечи! Желаю в важном деле не терять рассудка и головы, желаю на своем пути устранять любые помехи и непременно оправдывать заветные надежды.

Усекновение главы Иоанна Предтечи – картинки и открытки

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Усекновение главы Иоанна Предтечи - поздравления и открытки - праздник 11 сентября
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Сейчас вы просматриваете новость «Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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