Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника

Усекновение главы Иоанна Предтечи / orthodoxianewsagency.gr

11 сентября православные христиане отмечают праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В этот день нельзя ничего резать и ссориться.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история праздника

Иоанн был предшественником Иисуса и его целью было узнать Христа из тысячи других и возвестить мир о Его пришествии. Именно пророк крестил Иисуса в реке Иордан, поэтому его также называют Крестителем. Православные отмечают Крещение 19 января.

По легенде, Иоанн разоблачил царя Ирода, который женился на жене брата Иродиаде и нарушил седьмую заповедь. Ирод заточил Крестителя в тюрьму, однако его новоиспеченная жена, желая смерти пророку, подговорила свою дочь Саломею обманом заставить царя убить святого.

На дне рождении Ирода Саломея станцевала чудный танец, который восхитил правителя настолько, что он пообещал выполнить любое желание девушки. Она попросила голову Иоанна на блюде.

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Традиции и запреты праздника

Согласно народному поверью в этот день ознаменовывал начало осени. На праздник Усекновения принято соблюдать строгий пост. Нельзя употреблять в пищу мясо, яйца, молочные продукты, рыбу и специи. Нужно подавать милостыню и помогать нуждающимся. Наши предки верили, что у постящегося в этот день человека исполнится любое желание.

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Категорически нельзя

Подавать на стол и резать продукты круглой формы. " Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется", – говорили предки.

– говорили предки. Остригать волосы и причесываться

Заниматься рукоделием, шить и вязать.

Танцевать, петь, устраивать шумные вечеринки – пророк был казнен из-за прихоти танцующей Саломеи.

Употреблять спиртное.

Одалживать и брать в долг деньги и вообще что-нибудь из дома.

Приметы

Увидеть белую собаку – к материальному достатку и благополучию в доме.

Если в этот день пойдет дождь – к теплой осени.

Журавли отправились на юг – к лютой ранней зиме.

Молитва Иоанну Предтече

"Крестителю Христов честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь".