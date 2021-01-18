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Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника

18 января 2021, 20:11

В праздник 19 января православные соблюдают ряд традиций, следят за приметами, святят воду, а самые смелые – даже лезут купаться на Крещение Господне в прорубь.

Крещение-2021 - как отмечать и что нельзя делать в праздник 19 января
Крещение-2021 - как отмечать и что нельзя делать в праздник 19 января / media.elitsy.ru

19 января – великий праздник, что символизирует новое начало и духовное очищение. Это Крещение-2021.

Праздновать его начинают еще с вечера 18 января – в Крещенский сочельник. Весь день постятся, убирают дом, чтобы Крещение Господне встретить в чистом жилище, на подоконнике оставляют воду в стеклянной таре ("чтобы Ангел ночью своим крылом освятил").

Как поздравлять с праздником – красивые поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе, в стихах короткие, смс и бесплатные открытки – читайте в нашем материале Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки.

Читайте такжеКрасивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания на 19 января

История праздника

По легенде, Христос до 30 лет прожил как обычный человек в доме своих земных родителей: вместе с отчимом Иосифом плотничал, вел тихий скромный образ жизни.

Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКогда пришел его час явить себя как Спасителя человеческого, Иисус отправился на реку Иордан для принятия крещения. Дело в том, что в те времена людей крестили уже во взрослом возрасте – когда они уже сами сознательно принимали веру, понимали и чтили все каноны.

Еще одно название праздника 19 января – Богоявление. Такое название он получил за то, что во время обряда Крещения на Спасителя в виде белого голубя снизошел Святой Дух, а небесный глас Бога-Отца провозгласил Христа Сыном Божьим.

Обряд крещения Христа совершил Иоанн Предтеча, за что и получил прозвище Иоанн Креститель. Его праздник, по церковной традиции, отмечается следом за Крещением Господним: 20 января православные празднуют День Иоанна Крестителя (Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна).

Крещение Господне – традиции

В ночь с 18 января на 19-е число принято загадывать самое заветное желание. А самые отчаянные – гадают на суженого и свою судьбу. Детальнее читайте в нашем материале Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник.

После Крещения сезон святочных гаданий и колядований завершается. Из дома убирают новогоднюю елку и другие атрибуты праздника.

Уже с вечера 18-го числа можно смело отправляться в церковь за святой водой: чин освящение воды начинают проводить после захода солнца, всю ночь в церквях длится всенощное бдение, а с утра 19-го числа проводят еще одно освящение воды.

Молитва на освящение воды в Крещение

Боже Великоименитый, творяй чудеса, имже несть числа! Прииди к молящимся рабом Твоим, Владыко: посли Духа Твоего Святаго и освяти воду сию, и даждь ей благодать избавления и благословение Иорданово; сотвори ю источник нетления, освящения дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесом погибель, противным силам неприступну, ангельския крепости исполнену: яко да вси почерпающии ю и приемлющии от нея имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстем, во оставление грехов, во отгнание всякаго зла, на окропление и освящение домов и на всяку пользу подобну. И аще что в домех, или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всяку нечистоту, да избавит от всякаго вреда, ниже тамо да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющагося врага, и аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Купание на Крещение Господне

Важная традиция на Крещение – купание в проруби. По аналогии с рекой, в которой крестился Христос, полынью в виде креста называют иордан (иордань). Окунаться в нее принято лишь после освящения воды. При этом священники напоминают, что без искреннего покаяния, молитвы и заблаговременного причастия – ни о каком "смывании" грехов не может идти и речи. Это просто ныряние в прорубь. Детальнее читайте в наших материалах Стоит ли окунаться в прорубь на Крещение: в ПЦУ дали ответ и Купание в проруби на Крещение опасно: врач назвал причину.

Особенностью Крещения-2021 в Украине стали лютые крещенские морозы, поэтому в этом году даже священники рекомендуют окунаться в воду на этот праздник осмысленно и осторожно.

Где можно нырнуть в прорубь на Крещение в Киеве:

  • Гидропарк;
  • Голосеевский парк;
  • Х-Park;
  • Оболонская и Днепровская (храм Святого благоверного князя Ярослава Мудрого) набережные;
  • Озеро Тельбин на Березняках.

Что надо говорить на Крещение

Приветствие на праздник у православных звучит так: Христос крестится!На реке Иордан!

Нырять в иордань нужно после того, как три раза перекрестишься, со словами: "Во имя Отца и Сына, и Святого Духа". Погружаться также надо трижды.

Крещение Господне – что нельзя делать

  • Унывать.
  • Ругаться, ссориться и злиться.
  • Купаться без исповеди и причастия, греться потом алкоголем.
  • Ставить на праздничный стол четное количество блюд.
  • Работать по дому или в огороде.
  • Стирать – вплоть до 27 января 2021 (отдания праздника Богоявления).
  • Оставлять обувь за порогом – к болезням.
  • Занимать в долг.
  • Выносить мусор.

Крещение Господне – приметы

Солнечная погода на Крещение обещает еще несколько недель такой же пригожей погоды, а вот пасмурная и дождливая – мокрую погоду как минимум до конца месяца. Метель была знаком того, что холодная погода задержится до апреля.

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