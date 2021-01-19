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Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки

19 января 2021, 06:02

Красивые поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе, в стихах короткие, смс и бесплатные открытки – подобрал Главред на праздник 19 января.

Красивые поздравления с Крещением Господним - словами, открытки, видео
Красивые поздравления с Крещением Господним - словами, открытки, видео

Поздравление с Крещением Господним – внучке, дочке, родителям, друзьям и знакомым – дарят на праздник 19 января даже те, кто не ходит в церковь и не держит пост накануне праздника. Просто этот праздник настолько пронизан надеждой и светом, что трудно остаться от него в стороне.

"Поздравляю с Крещением Господним!" – говорят друг другу люди, и словно перерождаются сами, становятся добрее, светлее и мягче друг с другом.

Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою.

На этот раз поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе, христианские и прикольные, поздравления с Крещением Господним в стихах, короткие смс, бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки, гифки и видео – на праздник 19 января подобрал Главред.

  1. Поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе
  2. Стихи-поздравления на Крещение Господне
  3. Короткие поздравления с Крещением в прозе и стихи
  4. Прикольные поздравления с Крещением
  5. Христианские поздравления с Крещением Господним
  6. Бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки красивые и старинные
  7. Видео-открытки с Крещением Господним бесплатно

Поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе

С Крещением Господним! В этот волшебный и божественный день от всего сердца желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий.

***

Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.

***

Спешу поздравить с Крещением Господним! Пускай в этот день вода смоет все несчастья и напасти. Господь сохранит и поможет во всех начинаниях.

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Стихи-поздравления на Крещение Господне

С Крещением Господним!

С большим днем и святым.

Пусть сердце будет теплым.

Здоровья, веры, сил!

***

Когда над миром в полночь пролетая,

Посланник Божий вам взмахнет крылом,

Морозная искрится ночь святая,

Тут освятится каждый водоем!

Ни ветерка, а рябь по глади ходит,

То Ангел омочил своё крыло,

Крещенский свет над миром всходит,

Чтоб было в нем лишь счастье и добро!

***

В день Крещения январский

Пусть студеная вода

Смоет горести, печали

И проблемы навсегда!

Что бы в жизни ни случилось,

Пусть Господь тебя хранит,

Счастьем, бодростью, здоровьем

В этот праздник наградит!

Короткие поздравления с Крещением в прозе и стихи

В этот святой праздник Господнего Крещения желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и достатка во всем.

***

С Крещением Господним поздравляю

И благодати дому я желаю,

Пусть прочь уходят беды и ненастья,

А остается мир в душе, тепло и счастье!

***

Сегодня — Крещение Господне! Пусть этот светлый праздник отведет от тебя все печали, скорби и плохие мысли, смоет святой водой все грехи. С праздником!

Поздравительные открытки и православные картинки С Крещением Господним на 19 января Крещение Господне Святое Богоявление

Прикольные поздравления с Крещением

Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.

***

Прими с Крещением Христовым

Ты поздравленья от души!

И будь же к празднику готовым –

Скорее за водой спеши!

Крещенские святые воды

Очистят душу с телом враз!

И пусть морозная погода,

Но на сердце тепло сейчас!

Из проруби ль решишь умыться

Иль просто дома кран открыть –

Святой крещенскою водицей

Грехи-заботы нужно смыть!

***

С Крещением Господним. Желаю не ставить крест на своих мечтах, желаю быть паинькой и не гневать Господа, желаю жить, как на самом крутом курорте в самом лучшем санатории, ныряя по волнам любви и отдыхая в спа-салонах счастья.

Христианские поздравления с Крещением Господним

Пусть в душе всегда живет любовь, тлеет светлая надежда и вера в лучшее никогда не покидает! Пусть в доме и в сердце будет мир, спокойствие и безграничная радость. Поздравляю с большим и долгожданным праздником, с Крещением Господним! Всего самого наилучшего!

***

Сегодня светлое Крещение,

День этот добрый, замечательный!

Желаю мира, вдохновения,

И пусть мечты твои сбываются!

***

Искренне поздравляю с Крещением Господним! От души желаю, чтобы Бог постоянно хранил тебя и твоих близких от бед и любых неприятностей.

Бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки красивые и старинные

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Видео-открытки с Крещением Господним бесплатно

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