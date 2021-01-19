Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки

Красивые поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе, в стихах короткие, смс и бесплатные открытки – подобрал Главред на праздник 19 января.
Поздравление с Крещением Господним – внучке, дочке, родителям, друзьям и знакомым – дарят на праздник 19 января даже те, кто не ходит в церковь и не держит пост накануне праздника. Просто этот праздник настолько пронизан надеждой и светом, что трудно остаться от него в стороне.
"Поздравляю с Крещением Господним!" – говорят друг другу люди, и словно перерождаются сами, становятся добрее, светлее и мягче друг с другом.
Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – читайте в материале Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою.
На этот раз поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе, христианские и прикольные, поздравления с Крещением Господним в стихах, короткие смс, бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки, гифки и видео – на праздник 19 января подобрал Главред.
- Поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе
- Стихи-поздравления на Крещение Господне
- Короткие поздравления с Крещением в прозе и стихи
- Прикольные поздравления с Крещением
- Христианские поздравления с Крещением Господним
- Бесплатные открытки с Крещением Господним и картинки красивые и старинные
- Видео-открытки с Крещением Господним бесплатно
Поздравления с Крещением Господним своими словами в прозе
С Крещением Господним! В этот волшебный и божественный день от всего сердца желаю любви, добра, мира, постоянного благополучия, прекрасного будущего, богатырского здоровья, душевного спокойствия, успехов, удачи, везения. Пусть в твоей жизни будет побольше радостных событий.
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Поздравляю с Крещением Господним! Хотелось бы пожелать в этот светлый, чудесный день внутреннего спокойствия, теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. Пусть Бог хранит всю вашу семью.
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Спешу поздравить с Крещением Господним! Пускай в этот день вода смоет все несчастья и напасти. Господь сохранит и поможет во всех начинаниях.
Стихи-поздравления на Крещение Господне
С Крещением Господним!
С большим днем и святым.
Пусть сердце будет теплым.
Здоровья, веры, сил!
***
Когда над миром в полночь пролетая,
Посланник Божий вам взмахнет крылом,
Морозная искрится ночь святая,
Тут освятится каждый водоем!
Ни ветерка, а рябь по глади ходит,
То Ангел омочил своё крыло,
Крещенский свет над миром всходит,
Чтоб было в нем лишь счастье и добро!
***
В день Крещения январский
Пусть студеная вода
Смоет горести, печали
И проблемы навсегда!
Что бы в жизни ни случилось,
Пусть Господь тебя хранит,
Счастьем, бодростью, здоровьем
В этот праздник наградит!
Короткие поздравления с Крещением в прозе и стихи
В этот святой праздник Господнего Крещения желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, любви и достатка во всем.
***
С Крещением Господним поздравляю
И благодати дому я желаю,
Пусть прочь уходят беды и ненастья,
А остается мир в душе, тепло и счастье!
***
Сегодня — Крещение Господне! Пусть этот светлый праздник отведет от тебя все печали, скорби и плохие мысли, смоет святой водой все грехи. С праздником!
Прикольные поздравления с Крещением
Поздравляю с Крещением и хочу пожелать быть здоровее всех здоровых и красивее всех красивых. А ещё желаю в проруби поймать неотмороженную Золотую рыбку, чтобы исполнила она все, а не только три, твои желания.
***
Прими с Крещением Христовым
Ты поздравленья от души!
И будь же к празднику готовым –
Скорее за водой спеши!
Крещенские святые воды
Очистят душу с телом враз!
И пусть морозная погода,
Но на сердце тепло сейчас!
Из проруби ль решишь умыться
Иль просто дома кран открыть –
Святой крещенскою водицей
Грехи-заботы нужно смыть!
***
С Крещением Господним. Желаю не ставить крест на своих мечтах, желаю быть паинькой и не гневать Господа, желаю жить, как на самом крутом курорте в самом лучшем санатории, ныряя по волнам любви и отдыхая в спа-салонах счастья.
Христианские поздравления с Крещением Господним
Пусть в душе всегда живет любовь, тлеет светлая надежда и вера в лучшее никогда не покидает! Пусть в доме и в сердце будет мир, спокойствие и безграничная радость. Поздравляю с большим и долгожданным праздником, с Крещением Господним! Всего самого наилучшего!
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Сегодня светлое Крещение,
День этот добрый, замечательный!
Желаю мира, вдохновения,
И пусть мечты твои сбываются!
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Искренне поздравляю с Крещением Господним! От души желаю, чтобы Бог постоянно хранил тебя и твоих близких от бед и любых неприятностей.