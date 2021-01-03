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Какого числа Крещение Господне 2021: когда лезть в прорубь и идти за водою

3 января 2021, 05:33

Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – выяснил Главред.

Крещение в 2021 году - когда купаться и набирать воду - все даты
Крещение в 2021 году: когда купаться и набирать воду - все даты / УНИАН

Крещение Господне – великий праздник. Это одно из главных событий земной жизни Спасителя.

Зачем крестился Иисус Христос, если Он и так был безгрешен? Чтобы показать, что он не ставит себя выше иных праведников. Христианские традиции предписывают креститься – и Иисус также прошел обряд крещения. Так же, как до этого, во младенчестве, прошел обряд обрезания (и праздник Обрезание Господне 2021 православные отмечают за несколько дней до праздника Крещения).

Когда начинаются Крещенские купания 2021, сколько дней празднуется Крещение Господне и когда идти в церковь на Крещение – выяснил Главред.

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Крещение 2021 – какого числа дата

19 января – праздник Крещения. В 2021 году он выпал на вторник.

Дата праздника неизменна, а сам он относится к числу двунадесятых – то есть самых главных церковных праздников в христианстве.

18 января – еще один праздник. Это Крещенский Сочельник.

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Крещение 2021: когда купаться

Крещенские купания 2021 – одна из главных традиций праздника. Причем это традиция скорее славянских стран: купаться в проруби на Крещение принято в Украине, в России и еще нескольких странах (преимущественно – бывшего СССР).

При этом, как пишет Википедия: например, в Казахстане в иордани на Крещение купаются не только православные – но еще и местные представители ислама. Поэтому православные священники иногда выступают с критикой крещенских купаний.

Ведь грехи с человека смывает не само омовение в иордани – а искренне покаяние.

В то же время купаться в иордани принято именно после освящения воды – когда крещенская вода становится святой, а многие верят, что она еще и получает чудодейственные свойства. Поэтому, несмотря на крещенские морозы, желающих окунуться в проруби всегда хватает.

Читайте такжеКалендарь крещения ребенка 2021: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКогда купаться в иордане? По церковным канонам, только после освящения воды, молитвы и заблаговременного причастия.

Так как освящать воду и проводить таинства причастия начинают уже с вечера 18 января – то и купаться на Крещение можно уже в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое число.

Сколько длится празднование Крещения 2021

Отдание праздника Богоявления пройдет 27 января (в среду). То есть всю неделю можно набирать крещенскую воду в церкви.

Когда и как правильно набирать воду на Крещение 2021

Что касается даты, то тут всё так же, как и с купанием – сразу после обряда освящения, то есть с вечера 18 января.

Читайте такжеПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияПри этом считается, что вода на Крещение освящается дважды: второй раз в утро праздника – по велению Небес. Поэтому многие и оставляют в ночь на Крещение на подоконнике специальную тару с водой (чтобы на нее падал лунный свет) – а утром такая вода становится освященной сама по себе.

Что касается того, во что набирать воду на Крещение – то традиционно набирают воду в стеклянную тару (но можно и в небьющуюся пластиковую). Главное – чтобы не в тару из-под алкоголя и желательно без этикеток.

Как не заболеть на Крещение – смотрите на видео:

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