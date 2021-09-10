Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Что нельзя делать 11 сентября в день Иоанна Предтечи / pixabay

Ежегодно 11 сентября в церковно календаре отмечают, и православные почитают память святого Иоанна Предтечи. Полное название праздника - день Усекновения главы Иоанна Предтечи.

В это день существует строгий пост, откуда пошло название - Иван Постный. Иоанн Креститель - один из самых почитаемых святых в мире. 11 сентября желательно сходить в церковь и помолиться о здравии своих близких.

На Иоанна просят избавления и исцеления от недугов - пьянства, бессонницы, мигрени, психических расстройств.

Хозяйки в этот день готовили на кухне угощения. Ведь было принято вечером угощять всех близких, а вот в течении дня было строго запрещено кушать.

На кухне готовили картошку в мундирах, запекали тыкву, и ломали хлеб руками.

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Готовили только постные блюда, или вовсе ничего не ели в течение дня.

Что нельзя делать 11 сентября на Иоанна Предтечи

Нельзя 11 сентября брать в руки нож и резать что либо, особенно хлеб.

Нельзя хозяйкам 11 сентября варить борщ и угощять близких.

Нельзя резать капусту, картофель и яблоки а также готовить угощения из них.

Нельзя 11 сентября есть помидоры, арбузы, так-как они напоминают кровь.

Нельзя пользоваться подносом и принимать какие либо подарки 11 сентября.

Нельзя 11 сентября устраивать шумные вечеринки.

Приметы на 11 сентября в день Иоанна Предтечи

Гром и ненастная погода 11 сентября - осень будет теплой.

Снег выпадет рано - если журавли улетели 11 сентября.

Если 11 сентября скворцы еще не улетели на юг, не стоит ждать дождливую осень.