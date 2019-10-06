6 октября 2019 – праздник учителя и Иоанна Крестителя: что нельзя делать / Pinterest

6 октября 2019 – праздник будущего, ведь в этот день чествуются люди, которые отвечают за воспитание наших детей, будущего поколения.

День учителя 2019 в Украине отмечается в это воскресенье. Подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки.

Также 6 октября отмечается и большой церковный праздник – Зачатие Иоанна Крестителя.

Россия празднует День страховщика, Белоруссия – День архивиста, а Египет – День армии. Праздник урожая в Германии также припал на этот день. Финны сегодня едят селедочку на Фестивали сельди.

По народному календарю, 6 октября – Ираидин день, которую еще прозвали Ириада Спорная.

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6 октября: праздник православный

Церковный праздник 6 октября установлен зачатия Иоанна Предтечи.

Люди молятся об исцелении болезней и наставлении на путь истинный. Ранее мы публиковали молитвы Иоанну Крестителю.

Поста нет.

6 октября: приметы

Приметы 6 октября на погоду:

высокий бурьян – к снежной зиме;

слышны крики диких гусей – к затяжной, суровой и близкой зиме;

кошка умывается правой лапкой – к хорошей погоде, левой – к плохой;

туманный день и иней на деревьях – к урожайному будущему году;

много желудей – к доброму урожаю хлеба в следующем году.

6 октября: что нельзя делать, а что нужно

В этот день утепляли дома на зиму.

Читайте такжеКак жить по лунному календарю 6 октября: деньги, прическа и здоровьеТе, у кого были денежные неурядицы, ходили в этот день к слиянию двух рек. Из каждой реки в две емкости набирали одинаковое количество воды и несли домой. Если вода быстрее испарится из того сосуда, где вода набрана из более полноводной реки, то ждали продолжения денежных бед.

Для привлечения денег в кошельке хранят монетку с изъяном, которую получили на сдачу, но ни в коем случае не нашли на дороге.

6 октября нельзя пересчитывать свои беды, а то умножатся.

6 октября: именины

День ангела сегодня отмечают Ираида (по-современному Раиса или Рада), Андрей, Иван и Иннокентий, Николай, Петр.

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6 октября: кто родился

6 октября родились такие знаменитости: