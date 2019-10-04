Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки

Поздравления с Днем учителя от учеников и родителей, по предметам, картинки и гифки – Главред собрал лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.
День учителя 2019 Украина празднует 6 октября. Это воскресенье, поэтому праздничные концерты и собрания в школах пройдут либо уже сегодня, в рабочую пятницу, либо в понедельник (7 октября).
Это время, когда "школьные мамы" принимают поздравление с Днем учителя от учеников, их родителей, своих коллег и начальства. Красивые слова для учителя готовит местная власть. Душевные слова и добрые пожелания дети стараются дополнить трогательными рисунками, красивые картинками и открытками на День учителя.
Главред собрал для украинских педагогов лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.
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Поздравление с Днем учителя в прозе
Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником! Профессия учителя сочетает в себе мудрость и веселость, спокойствие и неуемную энергию, ласковость и строгость! Ваш труд невозможно оценить, потому что он бесценный! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что часто отнимаете их у самих себя. Желаем провести этот праздник весело, приятно и душевно. Любви, терпения, счастья и благополучия вам!
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Поздравление с Днем учителя от учеников:
От лица нашего дружного класса поздравляем с праздником — Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и находчивости, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы — наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо Вам за все, что Вы для нас делаете!
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Дорогая наша учительница! Спасибо вам за ваш выбор профессии и ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы всегда будем любить вас! С Днем учителя!
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Поздравление с Днем учителя классному руководителю:
Поздравляем самого классного руководителя, своего любимого учителя. Хотим от души сказать спасибо, за ваш беспрестанный труд, по вбиванию в наши непутевые головы, знаний и секретов взрослой жизни, в которую мы непременно выпустимся после окончания школы. Хотим пожелать вам крепчайшего здоровья. Всегда будьте такой же позитивной, энергичной, мудрой и доброй. С праздником.
Поздравления с Днем учителя короткие
Профессий много на Земле,
Но с сердцем только эта.
Терпенью вашему и мудрой доброте
Обязана вся школьная планета.
С учителем легко идти всегда
И покорять просторы знаний новых!
***
Поздравления с Днем учителя прикольные:
С Днем учителя! Стараться
На уроках обещаем,
Мы не станем отвлекаться,
Все подряд запоминая!
Ну а Вы нам обещайте
Доброй быть и терпеливой,
Нас нисколько не ругайте,
Ведь учитель Вы любимый!
***
Поздравления с Днем учителя от учеников начальных классов:
Наш учитель первый самый,
Мы хотим поздравить Вас.
Скажем честно Вам и прямо,
Что Вы лучшая у нас.
С Днем учителя всемирным!
Пусть Вас ждет успех большой,
Счастье будет пусть обширным,
А в душе — всегда покой.
***
Вас за знания, заботу
От души благодарим.
В День учителя желаем
Настроения и сил.
Чтоб легко и очень просто
Было маленьких учить.
Чтоб смогли они отлично
Себя дальше проявить!
***
Поздравления с Днем учителя с юмором:
Вас поздравляем с Днем учителя!
Желаем вам здоровья, много сил.
Не прослывите у детей "мучителем",
Из них чтоб каждый хорошистом был.
Побольше чтоб из вашей школы
Шагнули дети в мир науки.
Им передайте по реестру, что ли,
Побольше знаний, золотые руки.
И пронесут по жизни, словно знамя,
Полученные в школе знанья,
Они применят их в дела умело,
Вы можете гордиться ими смело.
Живите долго, не жалейте сил,
Чтоб каждый ученик из школы уносил
Путевку в жизнь и память лучшую о вас,
О том, как стал родным им класс…
Из них не все были бездарны,
Но все они вам благодарны,
За тяжкий труд ваш, за терпенье,
Достоин он коленопреклоненья.
***
Поздравления с Днем учителя от учеников 5 класса:
Наш веселый 5 класс
Вас сегодня поздравляет,
Сил и мудрости запас
На все годы вам желает!
Все пусть любят ваш предмет,
С удовольствием изучат,
И здоровье много лет
Пусть становится все лучше!
Стихи на День учителя трогательные
Душевное поздравление с Днем учителя:
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!
***
Стихи на День учителя короткие по предметам:
Поздравляем вас с праздником, дорогая наша "англичанка"! И желаем Happy teacher's day!
***
Вы биологию для нас
Готовы преподать всегда!
Желает вам наш дружный класс
Лишь плодотворного труда!
Пускай работа вам несет
Лишь радость, море вдохновения,
Успехи и большой доход,
И радужное настроение!
***
Учитель информатики —
Отличная профессия,
Работе за компьютером
Вы учите нас весело,
Хотим поздравить искренне
Вас с вашим главным праздником,
Пусть этот день учителя
Успехи дарит разные!
***
В каком году крестили Русь,
А в каком была война.
Всех фактов этих точно,
Вы в курсе "на ура".
Учителя истории,
Нам лучше не найти.
И в праздник Вам желаем,
Удачи на пути!
***
Співуча українська мова
Всем в совершенстве нам знакома!
Ведь есть у нас такой учитель,
Который в мову выдал нам "путеводитель"!
З Днем вчителя сердечно поздравляем!
Від серця щиро вместе Вам желаем
Завжди у щасті жити, с радостью душевной
Чтоб жизнь текла легко и вдохновенно!
***
Королевскую науку
Вы несете в массы нам.
Математику мы любим
И респект за это вам.
Пожелаем мы здоровья,
Сил душевных вам, добра.
Чтоб от школьников любимых
Вам лишь шла волна тепла.
***
Поздравления с Днем учителя женщине:
На этот праздник поздравленья
Нужны особые для вас.
И скажем мы без сожаленья:
Нелегок труд такой подчас.
На день учителя желаем
Здоровья много-много вам.
Все, что мы в школе получаем,
Храним мы, вопреки годам!
Желаем, чтобы труд ваш важный
Почаще радость приносил.
Желаем в праздник эпатажный
Задора больше, больше сил!
***
Поздравления с Днем учителя мужчине:
Вы — учитель, вы — наставник,
Вы — отличный педагог.
В день учителя желаю,
Чтобы не было тревог.
Пусть любимая работа
Дарит радость, вдохновения,
Радуют учеников
Пусть большие достижения.
Будьте счастливы, здоровы,
Мудрость, знания дарите,
Делом вашим благородным
Непременно дорожите.