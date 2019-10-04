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Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки

4 октября 2019, 05:19

Поздравления с Днем учителя от учеников и родителей, по предметам, картинки и гифки – Главред собрал лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.

  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest
  • Картинки с Днем учителя красивые Pinterest

День учителя 2019 Украина празднует 6 октября. Это воскресенье, поэтому праздничные концерты и собрания в школах пройдут либо уже сегодня, в рабочую пятницу, либо в понедельник (7 октября).

Это время, когда "школьные мамы" принимают поздравление с Днем учителя от учеников, их родителей, своих коллег и начальства. Красивые слова для учителя готовит местная власть. Душевные слова и добрые пожелания дети стараются дополнить трогательными рисунками, красивые картинками и открытками на День учителя.

Главред собрал для украинских педагогов лучшие идеи поздравления с Днем учителя 2019.

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Поздравление с Днем учителя в прозе

Дорогие учителя, поздравляем вас с праздником! Профессия учителя сочетает в себе мудрость и веселость, спокойствие и неуемную энергию, ласковость и строгость! Ваш труд невозможно оценить, потому что он бесценный! Вы столько сил вкладываете в свое дело, что часто отнимаете их у самих себя. Желаем провести этот праздник весело, приятно и душевно. Любви, терпения, счастья и благополучия вам!

***

Поздравление с Днем учителя от учеников:

От лица нашего дружного класса поздравляем с праздником — Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и находчивости, достижений и прекрасных впечатлений от учебного процесса! Вы — наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо Вам за все, что Вы для нас делаете!

***

Дорогая наша учительница! Спасибо вам за ваш выбор профессии и ваш кропотливый, тяжелый труд! Просим простить нам все шалости, ведь мы не нарочно. Зато мы знаем, что вы всегда нас защитите, выслушаете и дадите верный совет. Будьте же всегда здоровой, пусть усталость всегда снимает, как рукою, чтобы достаток позволял любить свою работу, а мы всегда будем любить вас! С Днем учителя!

***

Поздравление с Днем учителя классному руководителю:

Поздравляем самого классного руководителя, своего любимого учителя. Хотим от души сказать спасибо, за ваш беспрестанный труд, по вбиванию в наши непутевые головы, знаний и секретов взрослой жизни, в которую мы непременно выпустимся после окончания школы. Хотим пожелать вам крепчайшего здоровья. Всегда будьте такой же позитивной, энергичной, мудрой и доброй. С праздником.

С Днем учителя гиф

Поздравления с Днем учителя короткие

Профессий много на Земле,

Но с сердцем только эта.

Терпенью вашему и мудрой доброте

Обязана вся школьная планета.

С учителем легко идти всегда

И покорять просторы знаний новых!

***

Поздравления с Днем учителя прикольные:

С Днем учителя! Стараться

На уроках обещаем,

Мы не станем отвлекаться,

Все подряд запоминая!

Ну а Вы нам обещайте

Доброй быть и терпеливой,

Нас нисколько не ругайте,

Ведь учитель Вы любимый!

***

Поздравления с Днем учителя от учеников начальных классов:

Наш учитель первый самый,

Мы хотим поздравить Вас.

Скажем честно Вам и прямо,

Что Вы лучшая у нас.

С Днем учителя всемирным!

Пусть Вас ждет успех большой,

Счастье будет пусть обширным,

А в душе — всегда покой.

***

Вас за знания, заботу

От души благодарим.

В День учителя желаем

Настроения и сил.

Чтоб легко и очень просто

Было маленьких учить.

Чтоб смогли они отлично

Себя дальше проявить!

***

Поздравления с Днем учителя с юмором:

Вас поздравляем с Днем учителя!

Желаем вам здоровья, много сил.

Не прослывите у детей "мучителем",

Из них чтоб каждый хорошистом был.

Побольше чтоб из вашей школы

Шагнули дети в мир науки.

Им передайте по реестру, что ли,

Побольше знаний, золотые руки.

И пронесут по жизни, словно знамя,

Полученные в школе знанья,

Они применят их в дела умело,

Вы можете гордиться ими смело.

Живите долго, не жалейте сил,

Чтоб каждый ученик из школы уносил

Путевку в жизнь и память лучшую о вас,

О том, как стал родным им класс…

Из них не все были бездарны,

Но все они вам благодарны,

За тяжкий труд ваш, за терпенье,

Достоин он коленопреклоненья.

***

Поздравления с Днем учителя от учеников 5 класса:

Наш веселый 5 класс

Вас сегодня поздравляет,

Сил и мудрости запас

На все годы вам желает!

Все пусть любят ваш предмет,

С удовольствием изучат,

И здоровье много лет

Пусть становится все лучше!

Стихи на День учителя трогательные

Душевное поздравление с Днем учителя:

Если б не было учителя,

То и не было б, наверное,

Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.

И поныне бы, наверное,

Если б не было учителя,

Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.

И не быть бы нам Икарами,

Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями

Крылья выращены не были.

Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.

Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!

***

Стихи на День учителя короткие по предметам:

Поздравляем вас с праздником, дорогая наша "англичанка"! И желаем Happy teacher's day!

***

Вы биологию для нас

Готовы преподать всегда!

Желает вам наш дружный класс

Лишь плодотворного труда!

Пускай работа вам несет

Лишь радость, море вдохновения,

Успехи и большой доход,

И радужное настроение!

***

Учитель информатики —

Отличная профессия,

Работе за компьютером

Вы учите нас весело,

Хотим поздравить искренне

Вас с вашим главным праздником,

Пусть этот день учителя

Успехи дарит разные!

***

В каком году крестили Русь,

А в каком была война.

Всех фактов этих точно,

Вы в курсе "на ура".

Учителя истории,

Нам лучше не найти.

И в праздник Вам желаем,

Удачи на пути!

***

Співуча українська мова

Всем в совершенстве нам знакома!

Ведь есть у нас такой учитель,

Который в мову выдал нам "путеводитель"!

З Днем вчителя сердечно поздравляем!

Від серця щиро вместе Вам желаем

Завжди у щасті жити, с радостью душевной

Чтоб жизнь текла легко и вдохновенно!

***

Королевскую науку

Вы несете в массы нам.

Математику мы любим

И респект за это вам.

Пожелаем мы здоровья,

Сил душевных вам, добра.

Чтоб от школьников любимых

Вам лишь шла волна тепла.

***

Поздравления с Днем учителя женщине:

На этот праздник поздравленья

Нужны особые для вас.

И скажем мы без сожаленья:

Нелегок труд такой подчас.

На день учителя желаем

Здоровья много-много вам.

Все, что мы в школе получаем,

Храним мы, вопреки годам!

Желаем, чтобы труд ваш важный

Почаще радость приносил.

Желаем в праздник эпатажный

Задора больше, больше сил!

***

Поздравления с Днем учителя мужчине:

Вы — учитель, вы — наставник,

Вы — отличный педагог.

В день учителя желаю,

Чтобы не было тревог.

Пусть любимая работа

Дарит радость, вдохновения,

Радуют учеников

Пусть большие достижения.

Будьте счастливы, здоровы,

Мудрость, знания дарите,

Делом вашим благородным

Непременно дорожите.

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