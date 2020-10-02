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Поздравления с Днем учителя – короткие и прикольные, тексты и картинки

2 октября 2020, 00:19

Лучшие поздравления с Днем учителя – в прозе своими словами, стихи благодарности, короткие смс, прикольные картинки и открытки – в материале Главреда.

День учителя - прикольные поздравления с Днем учителя и открытки бесплатно
День учителя - прикольные поздравления с Днем учителя и открытки бесплатно

С Днем учителя поздравления – прикольные и душевные – дарят в первое воскресенье октября. Так что День учителя 2020 в Украине выпал на 4 октября. Хотя большинство школьников и их родителей, конечно же, поздравления с Днем учителя дарить будут в эту пятницу – последний день учебной недели.

К слову, Всемирный день учителя отмечается 5 октября (еще говорят – Международный день учителя). Так что украинские учителя в 2020 году гулять будут два дня подряд.

Самое искреннее поздравление с Днем учителя – своими словами, без заучивания, от души сказать учителя слова благодарности, которые пришли в голову первыми. Но без подготовки красиво поздравить учителя получится вряд ли. Так что многие все же идут на маленькую хитрость: подбирают поздравление с Днем учителя в прозе или стихи учителю заранее.

А те, кто не смог или не сумел сделать открытки с Днем учителя своими руками – могут красивые или даже живые анимационные открытки с Днем учителя скачать бесплатно.

Лучшие поздравления с Днем учителя – в прозе своими словами, стихи благодарности, короткие смс, прикольные картинки и открытки – подобрал Главред на праздник 4 октября.

Привітання з Днем вчителя українською мовою

Поздравления с Днем учителя – в прозе, стихах и смс

Желаю Вам только талантливых и одаренных учеников, которые своими успехами, прославят не только свое, но и Ваше имя. С днем учителя!

прикольные открытки с днем учителя скачать

***

Нам, учитель дорогой,

Ваш характер нравится!

Кроме Вас, никто другой

С нами не управится!

Вы – добры и справедливы!

Вы – во всем пример для нас!

Самый лучших чувств порывы

Выражает Вам наш класс!

***

Вы, как Солнце, дарите тепло и любовь своим ученикам. Вы, как щедрая природа, делитесь с детьми своим жизненным опытом и бесценными знаниями. Поздравляю вас с Днем учителя и желаю ощущения полноты жизни, неисчерпаемого источника вдохновения.

***

Спасибо Вам за знания,

Которые даете,

За то, с каким старанием

Предмет преподаете,

За мудрость и терпение,

За ласку и заботу!

Пусть море вдохновения

Приносит вам работа!

***

С Днем учителя! Пусть нелегкое, но благородное учительское ремесло приносит вам истинное удовлетворение!

открытки с благодарностью учителю GIF анимация

***

С вашим Днем, учителя,

Мы вас поздравляем!

Счастья, сил, удач, добра

Искренне желаем!

***

В начале октября, когда осень радует глаз неповторимой, золотой красотой, приходит в наш дом замечательный, всенародный праздник — день учителя. Дорогие учителя, пусть для вас цветут самые красивые цветы на планете! Будьте жизнерадостными, бодрыми и самыми счастливыми!

***

Профессии прекрасней нет на свете –

Источник знаний вы несете детям.

Вы — наш учитель, наш кумир,

С которым познаем мы мир.

И в этот день хотим вам обещать,

Что, поднявшись со школьных парт,

И мы сумеем людям передать

Свой труд, тепло сердец и поиска азарт!

***

Пускай жизнь не перестает удивлять приятными сюрпризами, а ученики своими отличными оценками и знаниями. С днем учителя!

***

Поздравляем вас с днем учителя

И хотим вам сегодня признаться:

С таким классным руководителем

Так приятно, легко заниматься!

Мы желаем вам всего светлого

В нашей школе и в жизни семейной,

Все, что было у вас заветного —

Исполняется пусть непременно!

***

Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее счастье для педагога — видеть, что несмышленые первоклашки стали честными, образованными, мудрыми людьми. Низко кланяюсь вам и благодарю за науку, терпение, материнскую заботу. Поздравляя вас с Днем учителя, хочу пожелать талантливых учеников, щедрых урожаев на педагогической ниве, здоровья и благополучия в семье.

живые анимационные открытки с днем учителя скачать бесплатно

***

Поздравление с Днем учителя коллегам:

С праздником я поздравляю

Всех своих родных коллег!

В день учителя желаю

В нашем деле лишь побед.

***

Только коллега поймет, как важно, чтобы профессиональные достижения были отмечены. Хорошо бы не только в день учителя 4 октября. Посему желаю вдохновения, новых вершин, творческих успехов в воспитании и педагогике. Пусть задуманное сбывается, планы выполняются, и придет к вам здоровье и благополучие.

***

Спасибо от учеников

За доброту и за терпенье,

За Вашу мудрость и любовь,

Большой талант и вдохновенье!

Всем пожеланиям, увы,

В открытке трудно уместиться!

Удачи, счастья! Нами Вы,

Поверьте, будете гордиться!

***

Пусть в ваших школьных буднях будут усердные ученики, интересные уроки, позитивные моменты, дружеский коллектив, уважение и благодарность за знания!

***

Поздравление с Днем учителя классному руководителю от учеников:

Мы будем стараться вас не огорчать,

Учиться прилежно и вас уважать.

Сегодня вас искренне мы поздравляем,

Успехов в работе вам пожелаем.

Открытки с Днем учителя и картинки

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