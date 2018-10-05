6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать

5 октября 2018, 22:26

"Главред" узнал приметы дня.

Икона на месте обретения главы Иоанна Предтечи
Икона на месте обретения главы Иоанна Предтечи / Википедия

6 октября Православная Церковь отмечает зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В наших широтах этот день чаще всего был холодным, даже начинали топить печи. Поэтому главной традицией дня считалось утепление дома. Люди верили, что если на праздник Иоанна Крестителя утеплить дом, хорошенько его протопив, запастись дровами и т.д. – то зима пройдет легко и без бытовых проблем.

В этот день принято молиться Иоанну Крестителю.

Иоанн Предтеча: в чем помогает

Православные часто просят у Иоанна Крестителя помощи в домашних делах, так что при подготовке хозяйства к зиме его помощь особенно актуальна.

О чем молятся Иоанну Предтече:

  • об исцелении болезней;
  • об уравновешивании состояния духовного и физического;
  • о наставлении на путь истинный;
  • о помощи в принятии правильного решения.

Иоанн Креститель: молитва

Тропарь зачатию Иоанна Предтечи

глас 4

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся,/ се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве,/ просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую./ Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием:// проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

Читайте такжеКогда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот деньПеревод: Прежде не рождавшая бесплодная возвеселись, ибо поистине ты зачала светильник Солнца, а ему предстоит просветить всю вселенную, слепотою страждущую. Ликуй, Захария, взывая с дерзновением: "Пророк Всевышнего – тот, кто должен родится!"

Про житие Иоанна Предтечи читайте в нашем материале Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году и почему нельзя есть борщ в этот день.

6 октября – праздник церковный

Также 6 октября почитается память мученицы Ираиды (Раисы) и день святых Андрея и Ивана, а также чад Иоанновых Петра и Антонина.

Другие православные праздники:

  • воспоминание прославления святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского (1977 год);
  • память преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении (109 год);
  • празднование Словенской иконы Божьей Матери (1635 год).

6 октября: гадание на денежные вопросы

Если были денежные неурядицы, то в этот день гадали на слиянии двух рек. Там из каждой из этих рек в 2 кувшина набирали одинаковое количество воды. А дома наблюдали, из какого сосуда вода испарится быстрее: если из того, где набрана вода из более полноводной реки, то считалось, что денежные беды продолжатся.

При этом люди верили, что свои беды нельзя пересчитывать – можно накликать больше, чем уже есть. А чтобы всегда быть с прибылью, то в кошельке надо хранить монетку с изъяном, но обязательно полученную на сдачу, а не найденную на дороге.

6 октября: приметы

Погодные приметы 6 октября:

  • если бурьяны высоко вымахали, то будет много снега;
  • если крики диких гусей, улетающих на юг, доносятся с высоты – жди скорой зимы, причем она выдастся холодной и долгой.

О других погодных приметах читайте в нашем материале Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
праздник Иоанн Предтечи
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:19
"У тебя такие Гросу": украинская певица Алина Гросу "засветила" ошеломительное декольте
22:51
В детсаду на Хмельнитчине отравились 20 детей
22:30
Сенцов написал новое письмо своей сестре
22:26
6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать
21:59
В Нацсовете по ТРВ похвастались своими успехами на поприще телецензуры
21:49
Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных Видео
21:47
Константин Хабенский Видео
21:42
Украина надеется на помощь США и ЕС в остановке стройки "Северного потока-2"
21:23
Украина направила России ноту Видео
20:39
"Было бы желание": Тука назвал страну – следующую жертву Путина
20:27
"Угрожали сделать из него овощ": адвокат Сенцова рассказал о настоящих причинах прекращения украинцем голодовки
20:22
"Танці з зірками": Леся Никитюк была на грани вылета – названа причина Видео
19:53
В Украине начались массовые проверки бизнеса
19:27
СБУ выяснила имена девяти российских хакеров, атаковавших украинскую инфраструктуру
19:03
И ты, Брут: Германия встала на сторону США в скандале с киберататками ГРУ
18:57
В Харькове копы избивали людей в метро и требовали с них деньги - видео Видео
18:44
Грязевые вулканы и тектоника: эксперты объяснили, почему разваливается Крымский мост Видео
18:21
В Минсоцполитики объяснили, кто может оформить субсидию и какие доходы указывать
17:55
"Прошу прощения у всех, кого подвел": Сенцов сделал первое заявление после прекращения голодовки
17:54
Кристина Орбакайте Видео
17:50
Яценюк призвал Запад занять жесткую позицию в Совбезе ООН по миротворцам
17:45
"У меня бойлер": Кличко объяснил, почему не решается вопрос с отсутствием горячей воды в Киеве Видео
17:34
У Тимошенко обвинили Порошенко в "отжиме" NewsOne
17:17
"У РПЦ влияние лишь в странах, где стоят войска РФ": Церковь еще одной страны выступила против Томоса для Украины Видео
16:45
Украинцы смогут ездить по внутренним паспортам еще в одну страну
16:33
В Ровно прямо на ходу загорелся поезд
16:22
"Политика удава": Тука рассказал, как Запад душит Россию Видео
16:20
Бой Макгрегора и Хабиба: "Крыса-террорист" и скандал на пресс-конференции Видео
16:08
"Депрессия в глазах": фанаты Ани Лорак обеспокоены ее состоянием
15:53
Омбудсмен Рады объяснила, что значит прекращение голодовки Сенцовым Видео
15:51
Яценюк расказал, о чем говорил с "человеком, который поддерживает Украину"
15:28
"Недружественный жест": Будапешт озвучил новое обвинение в адрес Киева Видео
15:23
"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOne Видео
15:22
Кличко проверил отремонтированное общежитие для работников КП
15:08
"У России ничего не получится": Яценюк о результатах встречи с Меркель о транзите газа
15:08
Умерла легендарная украинская актриса Нила Крюкова Видео
15:02
Центральная избирательная комиссия избрала нового главу
14:52
"Какой брутальный мачо!": Олег Винник покорил фанаток новыми фото
14:46
"Прощай, Капитан Америка": Крис Эванс сообщил о повороте в судьбе "Мстителей" Видео
13:59
"Межгалактическая война откладывается": эксперт потроллил высылку консулов Киевом и Будапештом Видео
13:41
Даша Астафьева в позе "шаолиньского монаха" позировала на краю пропасти
13:30
"Львовская авантюра" Садового: эксперт объяснил, зачем мэр Львова пошел в президенты
13:28
Windows 10 начала удалять файлы пользователей
12:55
Названы лауреаты Нобелевской премии мира Видео
12:44
В куртке на нижнее белье: Джамала предстала в неожиданном образе
12:37
Как Китай годами следил за крупнейшими компаниями США с помощью крохотного чипа Фото
12:22
Шевченко сказал, чего не хватает сборной Украины Видео
12:13
Полностью обнаженная: звезда "50 оттенков серого" снялась для обложки глянца
12:13
"Отправить крысу обратно в горы": на тренировке Нурмагомедова произошел громкий скандал Видео
12:08
Новое подорожание: стала известна стоимость "хлебной корзины" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять