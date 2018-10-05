6 октября – какой праздник церковный: о чем молятся в этот день и что нельзя делать

Икона на месте обретения главы Иоанна Предтечи / Википедия

6 октября Православная Церковь отмечает зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В наших широтах этот день чаще всего был холодным, даже начинали топить печи. Поэтому главной традицией дня считалось утепление дома. Люди верили, что если на праздник Иоанна Крестителя утеплить дом, хорошенько его протопив, запастись дровами и т.д. – то зима пройдет легко и без бытовых проблем.

В этот день принято молиться Иоанну Крестителю.

Иоанн Предтеча: в чем помогает

Православные часто просят у Иоанна Крестителя помощи в домашних делах, так что при подготовке хозяйства к зиме его помощь особенно актуальна.

О чем молятся Иоанну Предтече:

об исцелении болезней;

об уравновешивании состояния духовного и физического;

о наставлении на путь истинный;

о помощи в принятии правильного решения.

Иоанн Креститель: молитва

Тропарь зачатию Иоанна Предтечи

глас 4

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся,/ се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве,/ просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую./ Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием:// проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

Читайте такжеКогда Покрова-2018, как отдыхать и о чем молиться в этот деньПеревод: Прежде не рождавшая бесплодная возвеселись, ибо поистине ты зачала светильник Солнца, а ему предстоит просветить всю вселенную, слепотою страждущую. Ликуй, Захария, взывая с дерзновением: "Пророк Всевышнего – тот, кто должен родится!"

Про житие Иоанна Предтечи читайте в нашем материале Когда день Иоанна Крестителя в 2018 году и почему нельзя есть борщ в этот день.

6 октября – праздник церковный

Также 6 октября почитается память мученицы Ираиды (Раисы) и день святых Андрея и Ивана, а также чад Иоанновых Петра и Антонина.

Другие православные праздники:

воспоминание прославления святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского (1977 год);

память преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении (109 год);

празднование Словенской иконы Божьей Матери (1635 год).

6 октября: гадание на денежные вопросы

Если были денежные неурядицы, то в этот день гадали на слиянии двух рек. Там из каждой из этих рек в 2 кувшина набирали одинаковое количество воды. А дома наблюдали, из какого сосуда вода испарится быстрее: если из того, где набрана вода из более полноводной реки, то считалось, что денежные беды продолжатся.

При этом люди верили, что свои беды нельзя пересчитывать – можно накликать больше, чем уже есть. А чтобы всегда быть с прибылью, то в кошельке надо хранить монетку с изъяном, но обязательно полученную на сдачу, а не найденную на дороге.

6 октября: приметы

Погодные приметы 6 октября:

если бурьяны высоко вымахали, то будет много снега;

если крики диких гусей, улетающих на юг, доносятся с высоты – жди скорой зимы, причем она выдастся холодной и долгой.

О других погодных приметах читайте в нашем материале Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных.