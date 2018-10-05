Удар по здоровью и эмоциям: украинцев предупредили о погодных опасностях этих выходных

Украинцам пообещали солнечную погоду / 1zoom.ru

Погода в Украине 6 и 7 октября будет теплой, но после недавних холодов это несет за собой ряд опасностей.

"Человек ощущает умеренную тепловую нагрузку, субъективное теплоощущение – очень тепло", – предупредили в Укргидрометцентре.

В связи с этим украинцы могут страдать перепадами эмоциональной активности, у них может снижаться внимание и работоспособность, а вот сонливость – наоборот, повышаться. Все это повлечет за собой ухудшение самочувствия, эмоциональную неустойчивость, снижение иммунитета. Кроме того, метеозависимые люди станут более возбудимыми и раздражительными.

Зато дождей карта погоды от Укргидрометцентра на 6-7 октября не обещает:

Погода в Украине 6 октября: карта

Погода в Украине 7 октября: карта

Погода в Украине 6-7 октября: прогноз Диденко

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в эти субботу-воскресенье над Украиной расположится антициклон, а, значит, будет сухо, ясно и солнечно. Кроме того, на выходных ощутимо потеплеет.

Погода в Киеве на выходных

В Киеве 6-7 октября потеплеет до +16-18 градусов, заверила Диденко. Ветер ослабнет, будет солнечно и ясно.

6 октября: народные приметы

По народному календарю, 6 октября – в день Зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и памяти святого Иннокентия, митрополита Московского – гадали на зимнюю погоду. Если хорьки и куницы раньше срока сменили летний мех на зимний, то зима придет рано.

7 октября: народные приметы

По народному календарю, 7 октября – в день памяти святой Феклы – наблюдали за дубом, чтобы узнать погоду зимой. Если на дереве желудей много – это к теплой зиме и лету "хлебному".

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.