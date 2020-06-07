Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

7 июня - праздник Троица 2020 - что нельзя делать, поздравления / artfile.me

7 июня 2020 – сегодня праздник святой. Это Троица 2020.

Можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – читайте в материале Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем.

А поздравления с Троицей на украинском и русском языке – читайте в наших материалах Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах и З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти.

Также Украина празднует День работников местной промышленности и День работников водного хозяйства.

Тем временем ООН проводит Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

В России проходит День краудфандинга и День мелиоратора. В Кыргызстане это День финансовых и экономических работников, а в Хорватии – День хорватской дипломатии. Исландия отмечает День моряков.

По народному календарю, 7 июня – Иван – Медвяные росы.

7 июня – праздник церковный

Православные и католики 7 июня – в этом году в один день – празднуют Троицу 2020.

У православных также проходит празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Поста нет.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

7 июня – приметы

Есть такие приметы 7 июня на погоду:

много росы – к урожайному году;

много цветов на рябине в этот день – к богатому урожаю овса,

поздно расцвела рябина – к долгой осени.

Троица 7 июня 2020 – что нельзя делать, а что нужно

7 июня в 2020 году совпало сразу два значимых церковных праздника – Троица и обретение главы Иоанна Предтечи. Так что, как говорится, сам Бог велит сходить в церковь – помолиться и причаститься.

Стоит отказаться от работы по дому – и посвятить свое время добрым делам и духовному самосовершенствованию. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

О том, что нельзя делать в праздник Иоанна Крестителя – читайте в нашем материале Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо.

7 июня – именины

День ангела справляют Виктория и Елена, Иван и Иннокентий, Федор и Ферапонт.

Самые красивые поздравления для Виктории мы собрали в материале День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты.

7 июня – кто родился

7 июня родились такие знаменитости: