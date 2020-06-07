УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

7 июня 2020, 00:19

У православных сегодня Троица 2020. А еще 7 июня звучат поздравления с Днем ангела Виктории. Главред разобрался с приметами, запретами и традициями дня.

7 июня - праздник Троица 2020 - что нельзя делать, поздравления
7 июня - праздник Троица 2020 - что нельзя делать, поздравления / artfile.me

7 июня 2020 – сегодня праздник святой. Это Троица 2020.

Можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – читайте в материале Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем.

А поздравления с Троицей на украинском и русском языке – читайте в наших материалах Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах и З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти.

Также Украина празднует День работников местной промышленности и День работников водного хозяйства.

Тем временем ООН проводит Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

В России проходит День краудфандинга и День мелиоратора. В Кыргызстане это День финансовых и экономических работников, а в Хорватии – День хорватской дипломатии. Исландия отмечает День моряков.

По народному календарю, 7 июня – Иван – Медвяные росы.

7 июня – праздник церковный

Православные и католики 7 июня – в этом году в один день – празднуют Троицу 2020.

У православных также проходит празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Поста нет.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

7 июня – приметы

Есть такие приметы 7 июня на погоду:

  • много росы – к урожайному году;
  • много цветов на рябине в этот день – к богатому урожаю овса,
  • поздно расцвела рябина – к долгой осени.

Троица 7 июня 2020 – что нельзя делать, а что нужно

7 июня в 2020 году совпало сразу два значимых церковных праздника – Троица и обретение главы Иоанна Предтечи. Так что, как говорится, сам Бог велит сходить в церковь – помолиться и причаститься.

Стоит отказаться от работы по дому – и посвятить свое время добрым делам и духовному самосовершенствованию. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

О том, что нельзя делать в праздник Иоанна Крестителя – читайте в нашем материале Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо.

7 июня – именины

День ангела справляют Виктория и Елена, Иван и Иннокентий, Федор и Ферапонт.

Самые красивые поздравления для Виктории мы собрали в материале День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты.

7 июня – кто родился

7 июня родились такие знаменитости:

  • 1848 – французский художник, один из основных представителей постимпрессионизма Поль Гоген.
  • 1883 – украинский художник-авангардист, теоретик искусства и педагог Александр Шевченко.
  • 1958 – американский рок-музыкант Принс.
  • 1981 – российская теннисистка, фотомодель Анна Курникова.
праздник приметы традиции Троица
Сейчас вы просматриваете новость «Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:19
Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня
06 июня, суббота
23:51
Премьер пояснил, как украинские предприниматели преодолели кризис после карантина
23:40
Европейская страна вытесняет с рынка российский бензин
23:09
На Закарпатье мужчину едва не унесло течением реки в Венгрию
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня Видео
22:34
Муж-испанец в шоке: в Донецке боевики похитили жительницу Европы Видео
22:25
Сезон спелой клубники: кому нельзя есть сладкие ягоды
21:55
На грани катастрофы: оккупанты поведали, как будут спасать Крым от засухи
21:37
В США украинку обвинили в расизме после ссоры с темнокожей женщиной
21:20
Без сознания упал на землю: под Житомиром избили нардепа - СМИ
20:53
В Сирии прогремел жуткий взрыв: около десяти погибших
20:45
В Тернополе обвинили мышей в уничтожении вещдока – марихуаны
20:13
Коронавирус наступает: власти Житомирской области решились на отчаянный шаг
19:58
Диетолог назвала максимально опасный для здоровья суп
19:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июня: возвращение покровительства и выгодные покупки Видео
19:44
В Запорожье загорелась известная обувная фабрика Видео
19:39
Лучшая совместимость знаков Зодиака: какие пары самые крепкие
19:14
Зеленский озвучил имена кандидатов на пост главы Минобразования
19:12
Коронавирус возвращается: Степанов упрекнул граждан в легкомыслии
18:31
Анонимный художник Бэнкси оригинально изобразил протесты в США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять