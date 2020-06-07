Троица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

У православных сегодня Троица 2020. А еще 7 июня звучат поздравления с Днем ангела Виктории. Главред разобрался с приметами, запретами и традициями дня.
7 июня 2020 – сегодня праздник святой. Это Троица 2020.
Можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – читайте в материале Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем.
А поздравления с Троицей на украинском и русском языке – читайте в наших материалах Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах и З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти.
Также Украина празднует День работников местной промышленности и День работников водного хозяйства.
Тем временем ООН проводит Всемирный день безопасности пищевых продуктов.
В России проходит День краудфандинга и День мелиоратора. В Кыргызстане это День финансовых и экономических работников, а в Хорватии – День хорватской дипломатии. Исландия отмечает День моряков.
По народному календарю, 7 июня – Иван – Медвяные росы.
7 июня – праздник церковный
Православные и католики 7 июня – в этом году в один день – празднуют Троицу 2020.
У православных также проходит празднование в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Поста нет.
Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники
7 июня – приметы
Есть такие приметы 7 июня на погоду:
- много росы – к урожайному году;
- много цветов на рябине в этот день – к богатому урожаю овса,
- поздно расцвела рябина – к долгой осени.
Троица 7 июня 2020 – что нельзя делать, а что нужно
7 июня в 2020 году совпало сразу два значимых церковных праздника – Троица и обретение главы Иоанна Предтечи. Так что, как говорится, сам Бог велит сходить в церковь – помолиться и причаститься.
Стоит отказаться от работы по дому – и посвятить свое время добрым делам и духовному самосовершенствованию. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.
О том, что нельзя делать в праздник Иоанна Крестителя – читайте в нашем материале Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо.
7 июня – именины
День ангела справляют Виктория и Елена, Иван и Иннокентий, Федор и Ферапонт.
Самые красивые поздравления для Виктории мы собрали в материале День ангела Виктории 2020 – красивые открытки и тексты.
7 июня – кто родился
7 июня родились такие знаменитости:
- 1848 – французский художник, один из основных представителей постимпрессионизма Поль Гоген.
- 1883 – украинский художник-авангардист, теоретик искусства и педагог Александр Шевченко.
- 1958 – американский рок-музыкант Принс.
- 1981 – российская теннисистка, фотомодель Анна Курникова.