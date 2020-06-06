Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах

Троица 2020 – анимация, картинки, поздравления – с наступающей Троицей

Троица 2020 – православная и католическая – отмечается 7 июня. С праздником Троицы открытки и поздравления на словах дарят друг другу в этот день все добрые христиане.

Ранее Главред уже писал, можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – в материале Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем.

В сегодняшнем материале – живые анимационные открытки с праздником Троицы и просто красивые картинки с Троицей, христианские поздравления в прозе своими словами и прикольные стихи на Троицу, а также короткие смс.

А поздравления с Троицей на украинском языке – читайте в нашем материале З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти.

Читайте такжеТроица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

Поздравления с наступающей Троицей

Поздравляем вас с наступающей Троицей! Желаем, чтобы вы и ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем вам здоровья, благополучия и любви!

***

Грядет праздник Троицы. И я искренне желаю вам света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

***

Травами пряными дом украшайте,

Троицу в гости к себе приглашайте,

Пусть божьим светом душа озарится

И обязательно чудо случится.

​

​С днем святой Троицы – поздравления в прозе

С праздником святой Троицы! Желаю лучистого света счастья сегодня, что согревает невероятным душевным теплом уставшие души! Пускай нежный, легкий ветерок надежды ласково трепет яркую зелень веры, наполняя сердца исцеляющей любовью, что искрится Господним благословением!

***

Друзья мои! От всего сердца хочу поздравить вас с Днем Святой Троицы. Пусть в эти дни вы отдохнете на славу, на время позабыв о делах бытовых, проблемах и ежедневных заботах о чем бы то ни было. Желаю вам всего хорошего в этой жизни. Бежать вперед, навстречу своей судьбе и не знать усталости.

***

Поздравляю с православным праздником Троицы! Пусть Божья благодать спустится с небес и одарит тебя своим благом, здоровьем и радостью. Пусть вера всегда сопровождает твой путь и укрывает от всех ненастий. Пожелай любви и счастья ближнему своему и Бог благословит тебя.

С праздником Троицы – поздравления в стихах

Пусть в жизни все устроится,

Любовь в сердца придет.

На праздник Святой Троицы,

К нам вера снизойдет.

Мы веточкой зеленою,

Украсим дом родной.

И в церквях отмоленные,

Придут мир и покой!

Пускай в земной обители,

Минуту, каждый час,

Архангел-охранитель,

Не покидает вас!

***

Пускай в честь Троицы уйдут:

Страданья, боль, все беды.

Пусть в этот день все обретут

Счастливый миг победы.

Пусть всех Господь благословит

В честь праздника святого.

Пускай всех грешников простит:

Скупого, скверного и злого.

Отец наш, Сын и Дух святой,

Пусть Троицу оберегают.

Пусть богачи и люд простой

Сей праздник разом почитают.

***

Пусть в Троицу Святую

Исчезнет с глаз слеза,

Обиду пусть пустую

Не разглядят глаза.

Семья пусть станет крепче,

Любовь пусть оживит,

Пусть ноша будет легче,

Больное отболит.

Пусть верой сердце полно,

Земля полна добром,

Звучит колокол словно

Чудесный райский звон.

Троица – поздравления короткие в смс

Желаю вам в праздник Троицы любви, надежды и веры. Именно они делают жизнь полной и насыщенной, а каждый миг незабываемым! Цените то, что у вас есть и берегите своих близких.

***

Праздник Троицы Святой,

Дай благословенья.

Солнца лучик золотой —

Доброе виденье.

***

Поздравляю с Троицей!

Жить в любви – не сориться.

Пусть все в жизни сложится

И добро умножится.

***

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет.

***

Пусть Троица терпением наградит,

Любовью души и сердца наполнит,

Пусть что болело, больше не саднит,

А разум лишь благое дело помнит.

***

Поздравляю с Троицей и от души пожелаю света, счастья в жизни, любви и добрых ветров перемен только в лучшую сторону.

Праздник Троица 2020 – картинки и открытки