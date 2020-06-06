УкрРус
  1. Главная
  3. Поздравления

Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах

6 июня 2020, 07:47

Поздравления на Троицу – анимационные открытки, красивые картинки и поздравления в прозе, стихах и смс – подобрал Главред на праздник.

Троица 2020 – анимация, картинки, поздравления – с наступающей Троицей
Троица 2020 – анимация, картинки, поздравления – с наступающей Троицей

Троица 2020 – православная и католическая – отмечается 7 июня. С праздником Троицы открытки и поздравления на словах дарят друг другу в этот день все добрые христиане.

Ранее Главред уже писал, можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – в материале Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем.

В сегодняшнем материале – живые анимационные открытки с праздником Троицы и просто красивые картинки с Троицей, христианские поздравления в прозе своими словами и прикольные стихи на Троицу, а также короткие смс.

А поздравления с Троицей на украинском языке – читайте в нашем материале З Трійцею – листівки красиві та добрі привітання-тексти.

Читайте такжеТроица 2020 и День Виктории: какой сегодня праздник 7 июня

Поздравления с наступающей Троицей

Поздравляем вас с наступающей Троицей! Желаем, чтобы вы и ваша семья были всегда под защитой Божьей, пусть в вашем доме будет достаток, уют и покой. Желаем вам здоровья, благополучия и любви!

***

Грядет праздник Троицы. И я искренне желаю вам света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

***

Травами пряными дом украшайте,

Троицу в гости к себе приглашайте,

Пусть божьим светом душа озарится

И обязательно чудо случится.

анимационные открытки с троицей бесплатно

​С днем святой Троицы – поздравления в прозе

С праздником святой Троицы! Желаю лучистого света счастья сегодня, что согревает невероятным душевным теплом уставшие души! Пускай нежный, легкий ветерок надежды ласково трепет яркую зелень веры, наполняя сердца исцеляющей любовью, что искрится Господним благословением!

***

Друзья мои! От всего сердца хочу поздравить вас с Днем Святой Троицы. Пусть в эти дни вы отдохнете на славу, на время позабыв о делах бытовых, проблемах и ежедневных заботах о чем бы то ни было. Желаю вам всего хорошего в этой жизни. Бежать вперед, навстречу своей судьбе и не знать усталости.

***

Поздравляю с православным праздником Троицы! Пусть Божья благодать спустится с небес и одарит тебя своим благом, здоровьем и радостью. Пусть вера всегда сопровождает твой путь и укрывает от всех ненастий. Пожелай любви и счастья ближнему своему и Бог благословит тебя.

С праздником Троицы – поздравления в стихах

Пусть в жизни все устроится,

Любовь в сердца придет.

На праздник Святой Троицы,

К нам вера снизойдет.

Мы веточкой зеленою,

Украсим дом родной.

И в церквях отмоленные,

Придут мир и покой!

Пускай в земной обители,

Минуту, каждый час,

Архангел-охранитель,

Не покидает вас!

***

Пускай в честь Троицы уйдут:

Страданья, боль, все беды.

Пусть в этот день все обретут

Счастливый миг победы.

Пусть всех Господь благословит

В честь праздника святого.

Пускай всех грешников простит:

Скупого, скверного и злого.

Отец наш, Сын и Дух святой,

Пусть Троицу оберегают.

Пусть богачи и люд простой

Сей праздник разом почитают.

***

Пусть в Троицу Святую

Исчезнет с глаз слеза,

Обиду пусть пустую

Не разглядят глаза.

Семья пусть станет крепче,

Любовь пусть оживит,

Пусть ноша будет легче,

Больное отболит.

Пусть верой сердце полно,

Земля полна добром,

Звучит колокол словно

Чудесный райский звон.

открытки гиф с троицей прикольные

Троица – поздравления короткие в смс

Желаю вам в праздник Троицы любви, надежды и веры. Именно они делают жизнь полной и насыщенной, а каждый миг незабываемым! Цените то, что у вас есть и берегите своих близких.

***

Праздник Троицы Святой,

Дай благословенья.

Солнца лучик золотой —

Доброе виденье.

***

Поздравляю с Троицей!

Жить в любви – не сориться.

Пусть все в жизни сложится

И добро умножится.

***

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет.

***

Пусть Троица терпением наградит,

Любовью души и сердца наполнит,

Пусть что болело, больше не саднит,

А разум лишь благое дело помнит.

***

Поздравляю с Троицей и от души пожелаю света, счастья в жизни, любви и добрых ветров перемен только в лучшую сторону.

Праздник Троица 2020 – картинки и открытки

троица поздравления картинки
картинки святая троица
картинки троица
картинки с троицей красивые
красивые открытки с днем святой троицы
Троица поздравления открытки праздник
Сейчас вы просматриваете новость «Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:02
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса
07:47
Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах
07:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня Видео
07:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
07:14
"Ни стыда ни совети": ведущая Дом-2 показала грудь на провокационном фото
06:54
Украина и оккупированный Донбасс отдаляются друг от друга до точки невозврата мнение
06:31
Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо
06:02
День журналиста – поздравления и красивые открытки Фото
05:26
Ученые рассказали, кто в два раза чаще умирает от COVID-19
04:55
"Апокалипсис впереди": раскрыты подробности возможной глобальной катастрофы
04:27
Стремительное распространение COVID-19: ученый дал тревожный прогноз Видео
04:03
З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові
03:28
Беспорядки в США: в МИДе дали украинцам важные рекомендации
02:11
Европейская страна вытесняет с рынка российский бензин
01:38
Как воспитывать детей - ТОП-5 советов от директора Школы Леди
01:15
"Бесит наших соседей": Кулеба озвучил "красную линию" по Донбассу Видео
00:53
Стало известно, почему коронавирус чаще убивает лысых мужчин
00:24
"Быть у овец пастухом": боксер Беринчик раскритиковал глупых соотечественников
00:19
Родительская суббота и День журналиста: какой сегодня праздник 6 июня
00:10
Как правильно носить защитные маски и какие выбрать – правила ВОЗ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять