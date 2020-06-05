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Троица 2020: что нельзя и можно делать – с работой, с травой, с душем

5 июня 2020, 05:12

Можно ли работать на Троицу, купаться и венчаться, куда девать траву после Троицы и другие приметы и традиции праздника – в материале Главреда.

Троица 2020 - что нельзя делать, сколько празднуют и куда девать траву
Троица 2020 - что нельзя делать, сколько празднуют и куда девать траву / tatarstan-mitropolia.ru

Уже на этой неделе православные отмечают великий церковный праздник – это Троица 2020, или как ее еще называют – Пятидесятница (так как она празднуется на пятидесятый день после Пасхи).

При этом празднуется Пятидесятница семь дней: отдание Троицы в 2020 году наступит 13 июня. Все эти дни считаются праздничными – со своими традициями и приметами.

Главред выяснил, что нельзя делать на Троицу, а что нужно – традиции и приметы праздника.

  1. Троица – что категорически нельзя делать, а что можно делать
  2. Троица – можно ли работать
  3. Троица – что нельзя делать по церковным обычаям
  4. Троица – что нельзя делать по народным приметам
  5. Что делать с ветками березы после Троицы

Троица – что категорически нельзя делать, а что можно делать

Если одним словом – то нельзя грешить.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздникиЛюбой православный священник скажет вам, что в Троицу как раз нельзя следовать суевериям и поверьям, что связаны с праздником. Речь идет о моментах вроде – можно ли купаться на Троицу, можно ли работать на Троицу, можно ли стричься и пр.

Купание, стрижка, походы в лес и ежи с ними – всё это народные запреты на Троицу. Они связаны с мифологией, а не с церковными обрядами и традициями.

Люди суеверные могут их придерживаться – ради собственного спокойствия. Но не стоит возводить их в культ. И уж тем более – не стоит подменять ими церковные традиции Троицы.

На Троицу необходимо сходить в церковь – для молитвы и причастия; нужно искренне покаяться; нужно проявлять доброту, особенно к людям бедным, старым, больным (то есть тем, кто слабее).

Это и есть главные традиции Троицы.

Отказываясь от работы на Троицу, откладывая какие-то важные дела – человек должен не устраивать себе ленивый выходной, а проявлять тем самым уважение к Богу, показывая, что он духовное ставит превыше мирского. Тогда это действительно своего рода "покаяние" и "жертва" во имя Господа. В противном случае – это просто лень (седьмой смертный грех) и пустая трата времени.

Троица – можно ли работать

Иногда еще люди интересуются, сколько дней нельзя работать в Троицу, можно ли работать на второй день Троицы и что вообще можно делать на второй день Троицы.

Сама Троица – это всегда воскресенье. А понедельник за нею – это еще один важный церковный праздник – Духов день.

По народным приметам, работать на Троицу и в Духов день нельзя (особенно на земле – в огороде или в саду).

Священники же говорят, что помолиться можно и во время рабочей смены, если та выпала на праздник, а в церковь сходить на следующий день. Главное – не подменять работой духовные дела, посвятить хотя бы несколько минут духовному переосмыслению своей жизни.

Троица – что нельзя делать по церковным обычаям

Этот список довольно краткий:

  • поминать и посещать кладбище: поминают накануне, в Троицкую родительскую субботу (в 2020 году – 6 июня);
  • поминать самоубийц;
  • сеять негатив на словах (ругаться с кем-то, материться и пр.) и на деле (обижать другого человека, затевать драку и пр.);
  • играть свадьбу накануне и венчаться на Троицу – церковь не проводит обряд венчания накануне больших праздников и в сами двунадесятые праздники, в субботу, во вторник и четверг;
  • есть мясные и молочные продукты, яйца в среду и пятницу на неделе после Троицы – это дни поста на Троицыной неделе.

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Троица – что нельзя делать по народным приметам

С запретом на работу мы уже разобрались. В списке еще значится:

  • купаться – иначе, мол, русалки утопят;
  • ходить в лес в одиночку – запрет также связан со страхом перед нечистью;
  • стричься – неприятности, мол, на себя навлечешь.

Что делать с ветками березы после Троицы

Служба в храме на Троицу проходит особенно торжественно – внутри церковь украшают зеленью, цветами и ветвями разных растений (чаще всего это береза). Многие приносят святить зелень с собой.

Не святят на Троицу осину и вербу. Детальнее читайте в нашем материале Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций.

После праздника возникает вопрос, куда девать траву после Троицы? Ведь освященные в храме ветви не выбросишь в мусорное ведро.

Чаще всего их используют в настойках и отварах как народное лечебное средство. Те, которыми устилали пол, скармливают скотине (чтоб не болела круглый год). Или как вариант – прополоскать, отварить и принять с ними ванну (чтобы быть красивым и здоровым).

Тем более что чаще всего святят на Троицу такие травы, как:

  • мята,
  • любисток,
  • пижма,
  • полынь,
  • чабрец,
  • аир,
  • мелисса.

А все они хорошо известны своими лечебными свойствами.

Троица праздник приметы традиции
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