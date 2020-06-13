Отдание Троицы 2020: какой сегодня праздник 13 июня, что нельзя делать

На 13 июня в 2020 году выпало Отдание Пятидесятницы – что нельзя делать сегодня, выяснил Главред.
13 июня 2020 – сегодня праздник прощания. Это Отдание Троицы 2020, еще говорят – Отдание Пятидесятницы.
В мире проходит сразу два милых праздника, и оба связаны с рукоделием – это Всемирный день вязания на публике и День швейной машинки.
ООН проводит Международный день распространения информации об альбинизме.
В России отмечается День мебельщика и День пивовара. А в Великобритании празднуется День рождения монарха (Официальный день рождения королевы).
По народному календарю, 13 июня – Еремей Распрягальник.
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13 июня – праздник церковный
Отдание праздника Пятидесятницы, то есть Троицы 2020.
Также православные 13 июня почитают память святого Ерма – апостола от семидесяти.
Поста нет.
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13 июня – приметы
Есть такие приметы 13 июня на погоду:
- кукушка громко и часто кукует – к хорошей погоде;
- дождь – к плохому урожаю;
- теплая ночь – к хорошему урожаю огурцов;
- утренний туман – к грибному лету.
13 июня – что нельзя делать, а что нужно
В этот день в старину принято было заканчивать посевные работы – и, соответственно, окончательно распрягать лошадей, которые в этих работах участвовали.
Отдание любого церковного праздника ставит своей целью – заставить человека еще раз задуматься о прошедшем празднике, о Боге, о своей душе.
Верующие люди этот день посвящают походу в церковь, молитвам и делам духовным.
К слову, богослужение на Отдание Троицы проходит с еще большей торжественностью, чем в остальные дни. Читаются все молитвы и поются те же песнопения, что и в сам праздник.
По народным поверьям, 13 июня нельзя:
- работать по дому и в саду: "…в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте" (Лев. 23, 36);
- затевать ссоры;
- давать в долг – к денежным неприятностям;
- выносить мусор – к бедности.
13 июня – именины
День ангела справляют Кристина, Борис, Еремей, Николай, Роман и Филипп.
13 июня – кто родился
13 июня родились такие знаменитости:
- 1831 — британский физик Джеймс Клерк Максвелл (разработал теорию электромагнитного поля).
- 1874 — украинский писатель и общественный деятель Марко Черемшина (Иван Семанюк).
- 1940 — американский актер, режиссер и каскадер Гойко Митич (Вождь Белое Перо, Балканский рубеж и др.).
- 1958 — актер театра и кино Сергей Маковецкий (сериал Ликвидация).
- 1986 — американские актрисы, близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен (Двое: я и моя тень, Однажды в Риме и др.).