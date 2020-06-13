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Отдание Троицы 2020: какой сегодня праздник 13 июня, что нельзя делать

13 июня 2020, 00:19

На 13 июня в 2020 году выпало Отдание Пятидесятницы – что нельзя делать сегодня, выяснил Главред.

13 июня - праздник Отдание Троицы - что нельзя делать, приметы
13 июня - праздник Отдание Троицы - что нельзя делать, приметы / stsl.ru

13 июня 2020 – сегодня праздник прощания. Это Отдание Троицы 2020, еще говорят – Отдание Пятидесятницы.

В мире проходит сразу два милых праздника, и оба связаны с рукоделием – это Всемирный день вязания на публике и День швейной машинки.

ООН проводит Международный день распространения информации об альбинизме.

В России отмечается День мебельщика и День пивовара. А в Великобритании празднуется День рождения монарха (Официальный день рождения королевы).

По народному календарю, 13 июня – Еремей Распрягальник.

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13 июня – праздник церковный

Отдание праздника Пятидесятницы, то есть Троицы 2020.

Также православные 13 июня почитают память святого Ерма – апостола от семидесяти.

Поста нет.

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13 июня – приметы

Есть такие приметы 13 июня на погоду:

  • кукушка громко и часто кукует – к хорошей погоде;
  • дождь – к плохому урожаю;
  • теплая ночь – к хорошему урожаю огурцов;
  • утренний туман – к грибному лету.

13 июня – что нельзя делать, а что нужно

В этот день в старину принято было заканчивать посевные работы – и, соответственно, окончательно распрягать лошадей, которые в этих работах участвовали.

Отдание любого церковного праздника ставит своей целью – заставить человека еще раз задуматься о прошедшем празднике, о Боге, о своей душе.

Верующие люди этот день посвящают походу в церковь, молитвам и делам духовным.

К слову, богослужение на Отдание Троицы проходит с еще большей торжественностью, чем в остальные дни. Читаются все молитвы и поются те же песнопения, что и в сам праздник.

По народным поверьям, 13 июня нельзя:

  • работать по дому и в саду: "…в течение семи дней приносите жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не работайте" (Лев. 23, 36);
  • затевать ссоры;
  • давать в долг – к денежным неприятностям;
  • выносить мусор – к бедности.

13 июня – именины

День ангела справляют Кристина, Борис, Еремей, Николай, Роман и Филипп.

13 июня – кто родился

13 июня родились такие знаменитости:

  • 1831 — британский физик Джеймс Клерк Максвелл (разработал теорию электромагнитного поля).
  • 1874 — украинский писатель и общественный деятель Марко Черемшина (Иван Семанюк).
  • 1940 — американский актер, режиссер и каскадер Гойко Митич (Вождь Белое Перо, Балканский рубеж и др.).
  • 1958 — актер театра и кино Сергей Маковецкий (сериал Ликвидация).
  • 1986 — американские актрисы, близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен (Двое: я и моя тень, Однажды в Риме и др.).
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