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День работников легкой промышленности: какой сегодня праздник 14 июня

14 июня 2020, 00:19

14 июня звучат поздравления с Днем работников легкой промышленности. Приметы и традиции дня подскажут, как укрепить семейное счастье и избежать неприятностей.

14 июня - праздник Устинов день - что нельзя делать, приметы
14 июня - праздник Устинов день - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

14 июня 2020 – сегодня праздник легкий.

Украина и Россия празднуют День работников легкой промышленности. Заодно РФ отмечает День работника миграционной службы.

ООН проводит Всемирный день донора крови. Мир также празднует Международный день блогера.

В Бельгии отмечают День отца, а в Штатах – День американского флага.

По народному календарю, 14 июня – Устин – Брусничные губы.

14 июня – праздник церковный

Православные 14 июня почитают память раннехристианского мученика святого Иустина Философа (его еще называют Иустин Великий или Иустин Римский).

Поста нет.

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14 июня – приметы

Есть такие приметы 14 июня на погоду:

  • западный ветер – к ухудшению погоды;
  • чистое небо на рассвете – хорошо уродится рожь;
  • дождливый день – к урожаю льна и конопли;
  • бледное солнце утром – к вечернему дождю.

14 июня – что нельзя делать, а что нужно

Есть традиция: чтобы отвадить неприятного человека (поклонника или просто докучливого навязчивого приятеля), надо в этот день воткнуть веточку ивы между своими и его следами на земле.

А чтобы укрепить любовь и отношения – вечер нужно непременно провести с любимым человеком.

Тогда, мол, и в семье будет лад и счастье.

Читайте такжеПосевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советыПо народным поверьям, 14 июня нельзя:

  • устанавливать или просто чинить забор, ограду – по поверью, это грозит пожаром;
  • затевать ссоры: святой Устин (Иустин) – покровитель добрых отношений, он всегда встает на сторону слабого и обиженного. В этот день он может жестоко покарать обидчиков;
  • мыть голову – к неприятностям на работе.

14 июня – именины

День ангела справляют Вера, Виктория и Харита, а также Василий, Гавриил, Давид и Денис, Иван, Павел.

14 июня – кто родился

14 июня родились такие знаменитости:

  • 1864 — немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер (его именем назван пресенильный психоз).
  • 1928 — латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара.
  • 1946 — американский миллиардер, нынешний президент США Дональд Трамп.
  • 1969 — знаменитая немецкая теннисистка Штеффи Граф.
  • 1990 — украинская телеведущая, певица, композитор Регина Тодоренко.

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