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Петров пост 2020: какой сегодня праздник 15 июня и что нельзя делать

15 июня 2020, 00:19

15 июня начинается Петров пост в 2020 году. Приметы дня подскажут, ждать ли похолодания в ближайшие дни.

15 июня праздник - начался Петров пост - что нельзя делать, приметы
15 июня праздник - начался Петров пост - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 июня 2020 – сегодня праздник ветреный.

Мир отмечает Всемирный день ветра и Всемирный день мотоциклиста 2020. Также ООН проводит Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

В Армении празднуется День государственного флага, в Азербайджане – День национального спасения, а в Кыргызстане – День работника противопожарной службы. Россия отмечает День создания юннатского движения.

По народному календарю, 15 июня – Вьюн Зеленый.

15 июня – праздник церковный

15 июня начинается Петров пост в 2020 году. Его еще называют Апостольский пост.

Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

15 июня – приметы

Есть такие приметы 15 июня на погоду:

  • западный ветер – к похолоданию в ближайшее время;
  • дождь – к богатому урожаю конопли и льна.

15 июня – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что в праздник Зеленого Вьюна нельзя грустить – с другой стороны, на 15 июня в этом году выпало начало Петрова поста 2020, так что чрезмерное веселье – тоже табу.

Лучше сходить в церковь или помолиться дома, а угощения приберечь для детей (им пост можно не держать). Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Если кратко, то, по народным поверьям, 15 июня нельзя:

  • стричься;
  • брать в руки иголку – шить и вышивать;
  • брать и давать в долг.

15 июня – именины

День ангела справляют Мария и Ульяна, Дмитрий, Иван, Константин и Никифор.

15 июня – кто родился

15 июня родились такие знаменитости:

  • 1946 — греческий певен Демис Руссос.
  • 1954 — американский актер, комик, певец, музыкант Джеймс Белуши.
  • 1955 — российская певица Лариса Долина.
  • 1956 — российский и украинский журналист Евгений Киселев.
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Сейчас вы просматриваете новость «Петров пост 2020: какой сегодня праздник 15 июня и что нельзя делать». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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