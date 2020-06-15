Петров пост 2020: какой сегодня праздник 15 июня и что нельзя делать

15 июня начинается Петров пост в 2020 году. Приметы дня подскажут, ждать ли похолодания в ближайшие дни.
15 июня 2020 – сегодня праздник ветреный.
Мир отмечает Всемирный день ветра и Всемирный день мотоциклиста 2020. Также ООН проводит Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.
В Армении празднуется День государственного флага, в Азербайджане – День национального спасения, а в Кыргызстане – День работника противопожарной службы. Россия отмечает День создания юннатского движения.
По народному календарю, 15 июня – Вьюн Зеленый.
15 июня – праздник церковный
15 июня начинается Петров пост в 2020 году. Его еще называют Апостольский пост.
Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать.
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15 июня – приметы
Есть такие приметы 15 июня на погоду:
- западный ветер – к похолоданию в ближайшее время;
- дождь – к богатому урожаю конопли и льна.
15 июня – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что в праздник Зеленого Вьюна нельзя грустить – с другой стороны, на 15 июня в этом году выпало начало Петрова поста 2020, так что чрезмерное веселье – тоже табу.
Лучше сходить в церковь или помолиться дома, а угощения приберечь для детей (им пост можно не держать). Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
Если кратко, то, по народным поверьям, 15 июня нельзя:
- стричься;
- брать в руки иголку – шить и вышивать;
- брать и давать в долг.
15 июня – именины
День ангела справляют Мария и Ульяна, Дмитрий, Иван, Константин и Никифор.
15 июня – кто родился
15 июня родились такие знаменитости:
- 1946 — греческий певен Демис Руссос.
- 1954 — американский актер, комик, певец, музыкант Джеймс Белуши.
- 1955 — российская певица Лариса Долина.
- 1956 — российский и украинский журналист Евгений Киселев.