Петров пост 2020: какой сегодня праздник 15 июня и что нельзя делать

15 июня праздник - начался Петров пост - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

15 июня 2020 – сегодня праздник ветреный.

Мир отмечает Всемирный день ветра и Всемирный день мотоциклиста 2020. Также ООН проводит Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

В Армении празднуется День государственного флага, в Азербайджане – День национального спасения, а в Кыргызстане – День работника противопожарной службы. Россия отмечает День создания юннатского движения.

По народному календарю, 15 июня – Вьюн Зеленый.

15 июня – праздник церковный

15 июня начинается Петров пост в 2020 году. Его еще называют Апостольский пост.

Детальнее читайте в нашем материале Петров пост 2020 – когда начало, что можно есть и что нельзя делать.

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15 июня – приметы

Есть такие приметы 15 июня на погоду:

западный ветер – к похолоданию в ближайшее время;

дождь – к богатому урожаю конопли и льна.

15 июня – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что в праздник Зеленого Вьюна нельзя грустить – с другой стороны, на 15 июня в этом году выпало начало Петрова поста 2020, так что чрезмерное веселье – тоже табу.

Лучше сходить в церковь или помолиться дома, а угощения приберечь для детей (им пост можно не держать). Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Если кратко, то, по народным поверьям, 15 июня нельзя:

стричься;

брать в руки иголку – шить и вышивать;

брать и давать в долг.

15 июня – именины

День ангела справляют Мария и Ульяна, Дмитрий, Иван, Константин и Никифор.

15 июня – кто родился

15 июня родились такие знаменитости: