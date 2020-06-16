Лукьян Ветряк: какой сегодня праздник 16 июня 2020 и приметы

В праздник 16 июня приметы связаны с ветром.
16 июня 2020 – сегодня праздник почти семейный.
Мир отмечает Международный день африканского ребенка. ООН проводит Международный день семейных денежных переводов.
Ирландия отмечает День Блума (Bloomsday) в честь романа Улисс от ирландского писателя Джеймса Джойса.
По народному календарю, 16 июня – Лукьян Ветряк.
16 июня – праздник церковный
16 июня у православных празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
Также православные почитают святого Лукиллиана, что погиб за веру в III веке.
Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.
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16 июня – приметы
Есть такие приметы 16 июня на погоду:
- гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу;
- проливной дождь – к богатому урожаю грибов;
- южный ветер – яровые хлеба будут быстро расти;
- северо-западный ветер – к сырой погоде и эпидемиям болезней;
- восточный ветер – стоит опасаться инфекций;
- северо-восточный ветер – к беспрерывным дождям;
- вихрь медленно поднимается к небу и долго кружит – к ясной погоде в ближайшие дни.
16 июня – что нельзя делать, а что нужно
В этот день хорошо рыть колодцы и собирать лекарственные травы. Жителям современных городов эти традиции можно смело заменить кружечкой травяного чая – и полезно, и просто.
По народным поверьям, 16 июня нельзя:
- рано ложиться спать – мол, что-то важное в своей судьбе упустишь;
- работать в поле и в огороде – мало проку будет от таких трудов.
16 июня – именины
День ангела справляют Афанасий, Денис и Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.
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16 июня – кто родился
16 июня родились такие знаменитости:
- 1313 — итальянский писатель Джованни Боккаччо (автор Декамерона).
- 1735 — российский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона Иван Ганнибал.
- 1866 — украинский агроном, один из основателей исследовательского дела в России и Украине Владимир Ротмистров.
- 1950 — индийский актер Митхун Чакраборти (Танцор Диско, Танцуй, танцуй и др.).
- 1971 — американский музыкант, рэп-исполнитель, актер и продюсер Тупак Шакур.