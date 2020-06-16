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Лукьян Ветряк: какой сегодня праздник 16 июня 2020 и приметы

16 июня 2020, 00:19

В праздник 16 июня приметы связаны с ветром.

16 июня - праздник День Лукьяна - что нельзя делать, приметы
16 июня - праздник День Лукьяна - что нельзя делать, приметы / 1zoom.ru

16 июня 2020 – сегодня праздник почти семейный.

Мир отмечает Международный день африканского ребенка. ООН проводит Международный день семейных денежных переводов.

Ирландия отмечает День Блума (Bloomsday) в честь романа Улисс от ирландского писателя Джеймса Джойса.

По народному календарю, 16 июня – Лукьян Ветряк.

16 июня – праздник церковный

16 июня у православных празднование в честь перенесения мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.

Также православные почитают святого Лукиллиана, что погиб за веру в III веке.

Идет Петров пост 2020. Подробнее читайте в нашем материале Петров пост 2020: календарь питания и традиции.

Читайте такжеТочный церковный православный календарь на июнь 2020 – все праздники

16 июня – приметы

Есть такие приметы 16 июня на погоду:

  • гроза на Лукьяна – к плохому сенокосу;
  • проливной дождь – к богатому урожаю грибов;
  • южный ветер – яровые хлеба будут быстро расти;
  • северо-западный ветер – к сырой погоде и эпидемиям болезней;
  • восточный ветер – стоит опасаться инфекций;
  • северо-восточный ветер – к беспрерывным дождям;
  • вихрь медленно поднимается к небу и долго кружит – к ясной погоде в ближайшие дни.

16 июня – что нельзя делать, а что нужно

В этот день хорошо рыть колодцы и собирать лекарственные травы. Жителям современных городов эти традиции можно смело заменить кружечкой травяного чая – и полезно, и просто.

По народным поверьям, 16 июня нельзя:

  • рано ложиться спать – мол, что-то важное в своей судьбе упустишь;
  • работать в поле и в огороде – мало проку будет от таких трудов.

16 июня – именины

День ангела справляют Афанасий, Денис и Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

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16 июня – кто родился

16 июня родились такие знаменитости:

  • 1313 — итальянский писатель Джованни Боккаччо (автор Декамерона).
  • 1735 — российский военачальник, главнокомандующий Черноморским флотом, основатель Херсона Иван Ганнибал.
  • 1866 — украинский агроном, один из основателей исследовательского дела в России и Украине Владимир Ротмистров.
  • 1950 — индийский актер Митхун Чакраборти (Танцор Диско, Танцуй, танцуй и др.).
  • 1971 — американский музыкант, рэп-исполнитель, актер и продюсер Тупак Шакур.
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Сейчас вы просматриваете новость «Лукьян Ветряк: какой сегодня праздник 16 июня 2020 и приметы». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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